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El Real Madrid y Emirates amplían su histórica alianza y Patrocinio hasta 2031
La aerolínea continuará siendo el patrocinador principal de nuestros equipos de fútbol y baloncesto durante las próximas cinco temporadas.
El Real Madrid y Emirates amplían su histórica alianza y Patrocinio hasta 2031

Por Redacción - 10 Junio 2026

El Real Madrid y Emirates han renovado su alianza para que la mayor aerolínea internacional del mundo siga siendo patrocinador principal de nuestro club hasta 2031, consolidando una relación que abarcará casi dos décadas.

Emirates es patrocinador del Real Madrid desde 2011 y patrocinador principal desde 2013. Como parte del acuerdo, seguirá siendo el patrocinador principal oficial y la aerolínea oficial de los equipos masculino y femenino, con su marca presente en las camisetas de juego, la ropa de entrenamiento y del cuerpo técnico. Esta renovación marca un hito importante, al convertirse en el patrocinio de camiseta más longevo de la historia de LaLiga.

El patrocinio también refuerza la presencia de la aerolínea en el baloncesto, mediante un nuevo acuerdo multianual que convierte a Emirates en el patrocinador principal oficial de la sección de baloncesto del Real Madrid hasta 2031.

El acuerdo incluye una amplia visibilidad de la marca Emirates en el Bernabéu, acceso a las instalaciones de entrenamiento y al Emirates Lounge, un exclusivo espacio de hospitality dentro del estadio. Además, la alianza también se extiende a las categorías inferiores.

Boutros Boutros, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Marketing y Marca de Emirates Airline, declaró: “Emirates tiene una larga trayectoria apoyando el fútbol, conectando con millones de personas y uniendo comunidades a través de nuestra pasión compartida por este deporte. Lo que hemos construido junto al Real Madrid es un brillante ejemplo de ese compromiso: situar a los aficionados en el centro del juego, darles acceso a momentos inolvidables e inspirar a la próxima generación de seguidores y jugadores”.

Por su parte, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dijo: “Este acuerdo es una alianza que es el reflejo de una relación muy especial que hemos construido a lo largo de los años. Hemos estado y seguimos estando juntos en una de las épocas más exitosas de nuestra historia”.

Emirates ha mostrado su apoyo al equipo en varios aviones A380 a lo largo de los años mediante diseños exclusivos protagonizados por jugadores del primer equipo, así como en el Boeing 777, dedicado a vuelos chárter desde Madrid a Arabia Saudí para la Supercopa de España. Ambas marcas también han colaborado en experiencias únicas para aficionados, como encuentros con jugadores, activaciones en días de partido y concursos.

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