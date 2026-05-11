Telepizza y Thinketers lanzan una campaña para frenar los comentarios de odio hacia el colectivo LGTBIQ

La conmemoración del Orgullo LGTBIQ+ se convierte cada año en un escenario de reivindicación indispensable, pero también en un recordatorio de las asignaturas pendientes que quedan en nuestra sociedad. Lejos de las grandes proclamas, la discriminación cotidiana suele camuflarse en interacciones que, por habituales, resultan muy difíciles de eliminar. Según los datos publicados por la Federación Estatal LGTBI+ en este año 2026, más de la mitad de las personas que pertenecen al colectivo, un 54%, ha experimentado alguna manifestación de odio, ya sea en entornos digitales o físicamente, durante el último año. Esta realidad nos muestra que la hostilidad no siempre se manifiesta de forma directa, sino que a menudo se infiltra en las conversaciones cotidianas a través de microrracismos, comentarios condescendientes o juicios aparentemente inocuos emitidos desde el desconocimiento o el prejuicio arraigado.

Una respuesta gastronómica contra el prejuicio

Frente a este escenario, Telepizza, en colaboración con la agencia creativa Thinketers, ha diseñado una propuesta que busca transformar la concienciación en una acción directa y tangible. Bajo el lema promocional que invita a llenarse la boca de orgullo, la campaña se distancia de la imagen corporativa convencional para proponer un recurso tan literal como efectivo. La idea se apoya en que resulta imposible articular palabra mientras se come alimentos, así que, a través de este paralelismo, la marca propone desarmar los discursos ofensivos y los prejuicios ofreciendo un trozo de pizza como respuesta inmediata, un gesto simbólico orientado a interrumpir los comentarios desafortunados en las reuniones familiares o en los encuentros entre amigos.

La pieza audiovisual principal de esta iniciativa se centra en la intimidad de esos espacios compartidos donde suelen surgir frases preconcebidas que encasillan, cuestionan o minimizan la diversidad identitaria y afectiva. Para canalizar esta denuncia, la compañía ha establecido un periodo de acción directa desde el 25 de junio hasta el 4 de julio de 2026, en el que los establecimientos de la cadena darán de forma gratuita el producto a los usuarios con el objetivo explícito de que sea utilizado para silenciar, de una manera pacífica y gastronómica, aquellos comentarios que perpetúan los estereotipos. Con esta estrategia, la empresa asume una responsabilidad clara y se convierte en un catalizador de respuestas frente a las agresiones verbales normalizadas.

Madrid y las redes sociales se suman al cambio

La repercusión de la iniciativa se ha potenciado sobre todo en Madrid, con una campaña de carteles y la implicación de perfiles públicos que aportan credibilidad y resonancia al mensaje. La creadora de contenido Lucía de la Puerta ha asumido el liderazgo inicial de la conversación digital, utilizando sus plataformas para dar visibilidad a testimonios de personas que lidian de forma habitual con estas situaciones. De forma paralela, el actor y presentador Charlie Cabanas ha trasladado el debate a las calles para pulsar la opinión pública y recoger experiencias en primera persona que demuestran la vigencia de estas actitudes. Y otros como el comunicador Marc Biarnés, ha aportado su perspectiva crítica a través de un análisis social en formato vídeo, consolidando una red de difusión que combina el activismo y la cultura popular.

En conclusión, la iniciativa de Telepizza y Thinketers demuestra que la lucha por los derechos LGTBIQ+ puede salir de los discursos institucionales para instalarse en el epicentro de la vida cotidiana: la mesa. Al transformar un acto tan cotidiano como compartir una pizza en una herramienta de resistencia pacífica, la campaña no solo visibiliza el peso de las agresiones verbales normalizadas, sino que dota a la ciudadanía de una solución para frenarlas. Más allá de su carácter promocional, esta acción establece un precedente valioso sobre cómo las marcas pueden (y deben) asumir un rol activo en la transformación social, recordándonos que el Orgullo se defiende tanto en las grandes manifestaciones como en la valentía de silenciar el prejuicio en nuestros entornos más íntimos.