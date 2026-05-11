Starbucks y MilfShakes de Nil Ojeda transforman las cafeterías en espacios de ajedrez para la Generación Z

En un momento social caracterizado por la constante presencia de las pantallas y la exigencia de inmediatez, las marcas de consumo buscan fórmulas innovadoras para construir conexiones humanas que resulten verdaderamente auténticas. En este contexto, Starbucks España ha decidido dar un paso firme para reforzar su identidad histórica como un espacio de encuentro intermedio entre el hogar y el trabajo. Mediante una alianza con MilfShakes, firma reconocida por su arraigo entre el público joven según los datos de la Asociación de la Publicidad, el Marketing y la Comunicación Digital en España (IAB Spain) y la consultora Mazinn, la cadena de cafeterías introduce una propuesta que traslada los códigos culturales digitales hacia el plano físico. La iniciativa busca precisamente ofrecer alternativas de ocio presencial dirigidas a un sector demográfico que, a pesar de su naturaleza digital, demanda espacios de socialización alejados de la tónica habitual del consumo rápido en redes.

El núcleo de esta colaboración se articula a través de una experiencia interactiva que recorre varias ciudades españolas, utilizando el ajedrez como herramienta de interacción social y participación comunitaria. La campaña se presenta bajo la premisa de otorgar relevancia al proceso de juego y al intercambio social antes que al resultado estrictamente comercial. A través de este planteamiento, los establecimientos de la marca se transforman temporalmente en puntos de reunión donde el público puede interactuar directamente, fomentando un tipo de relación más pausada y cercana. Desde la dirección de marketing de la compañía en la península ibérica se señala que el objetivo primordial es que los locales funcionen como comunidades vivas donde los jóvenes puedan compartir intereses comunes de manera natural y sin las presiones de la productividad diaria.

Una propuesta de ocio presencial que recorre España La implementación de la campaña se desarrollará durante las próximas semanas en diversas capitales españolas, permitiendo a los clientes participar activamente en sesiones programadas en horario de tarde. Las citas comenzarán esta misma semana en el establecimiento del Passeig de Gràcia en Barcelona, para continuar al día siguiente en el Carrer de Sant Vicent Màrtir de Valencia y posteriormente en la Calle del Coso en Zaragoza. La ruta de encuentros se reanudará a inicios del mes de julio en la Rúa Nova de A Coruña, seguida por la Avenida de la Constitución en Sevilla, para concluir finalmente en la Calle de Goya en Madrid. En cada una de estas localizaciones, las personas que realicen una consumición en el local obtendrán el acceso a las mesas de juego, donde tendrán la oportunidad de disputar partidas de quince minutos frente a jugadores expertos de la organización.

El proyecto trasciende la mera activación en el punto de venta al incorporar un fuerte componente narrativo y de exclusividad. La campaña viene respaldada por una producción audiovisual firmada en colaboración con la agencia Havas PR y la productora ASA, la cual introduce personajes del imaginario de la firma de ropa para profundizar en la transición desde el ritmo frenético de la rutina contemporánea hacia la pausa que ofrece el ambiente de la cafetería. El gran aliciente para los participantes radica en la existencia de treinta ajedreces de edición limitada y fabricación local que incorporan la iconografía de ambas marcas, como la tradicional sirena y las figuras características del imaginario juvenil. Estos objetos de colección no se encontrarán disponibles para la venta al público, sino que se entregarán de manera exclusiva como reconocimiento a aquellos jugadores que consigan imponerse en el tablero durante las jornadas presenciales, reforzando así el valor de la experiencia directa sobre el intercambio monetario.