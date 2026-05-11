Coca Cola activa miles de puntos de venta para liderar el consumo de bebidas durante las vacaciones de verano

El verano es en nuestro país el periodo de mayor intensidad comercial del año, un momento clave en el que el ocio, el turismo y las reuniones al aire libre transforman por completo los hábitos de consumo. En este contexto, Coca-Cola ha puesto en marcha un ambicioso despliegue estratégico que combina una fuerte inversión económica, la activación de miles de establecimientos y una decidida apuesta por la innovación en su catálogo de productos. El objetivo principal de la compañía para estos meses de calor se centra en estimular la rotación y el tráfico en los diferentes canales de venta, apoyándose en las excelentes previsiones de la campaña turística tanto nacional como internacional. Las previsiones sectoriales apuntan a una demanda sólida en el sector de la restauración, donde el consumidor actual prioriza las experiencias compartidas y los momentos de desconexión en espacios abiertos.

La hostelería se sitúa en el núcleo de este plan estival, consolidándose como el espacio prioritario donde se generan los vínculos más estrechos entre las marcas y el público de nuestro país. Para optimizar estas vivencias en el exterior, la empresa ha destinado una partida presupuestaria de 4,8 millones de euros orientada de forma directa a la ampliación y renovación del mobiliario de terrazas en más de 6.100 establecimientos. Este esfuerzo logístico se traduce en la incorporación de más de 83.000 elementos físicos como mesas, sillas y sombrillas, que no solo amplían el espacio disponible para los clientes, sino que han sido fabricados bajo estrictos criterios de sostenibilidad y optimización de materiales. Paralelamente, la dinamización comercial llega a cerca de 20.000 bares y restaurantes mediante herramientas de visibilidad personalizada, renovación de cartas en formatos tanto físicos como digitales, y propuestas de valor añadido como catas organizadas y degustaciones de producto. Marcas con un perfil especializado como Royal Bliss encuentran en este periodo su escenario ideal, ganando protagonismo en franjas horarias al alza como el aperitivo y las reuniones de media tarde, que reflejan las transformaciones actuales en las formas de socialización.

El canal de la alimentación moderna aprovecha la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como el gran motor emocional y comercial de la temporada para conectar con los hogares. Al ser un patrocinador con un arraigo histórico en el torneo futbolístico, la compañía ha transformado los lineales de las grandes superficies mediante llamativas promociones que buscan convertir el acto de compra en una experiencia participativa. Esta acción masiva se materializa en la circulación de más de 650 millones de envases de vidrio, plástico y lata que integran diseños conmemorativos del Mundial y códigos ocultos en los tapones que abren las puertas a múltiples recompensas digitales. Al mismo tiempo, la marca Fanta aprovecha la conmemoración de sus sesenta y cinco años de trayectoria en el mercado nacional para afianzar su posición como el segundo producto con mayor poder de marca en España. Lo hace a través de su nueva iniciativa publicitaria vinculada al universo de los videojuegos, una propuesta interactiva que fusiona la cultura del juego digital con experiencias inmersivas directas en los puntos de venta físicos para estrechar la fidelidad con las nuevas generaciones.

Por su parte, el comercio de conveniencia responde con agilidad a las necesidades de inmediatez propias de la movilidad veraniega y los desplazamientos turísticos. La disponibilidad inmediata de bebidas frías en entornos urbanos y puntos estratégicos de paso se complementa con propuestas muy específicas para los aficionados al fútbol, como la integración de los tradicionales cromos de Panini en más de 15 millones de botellas de medio litro de las variedades original y sin azúcar. Esta iniciativa promocional ya se encuentra plenamente operativa en más de 5.000 puntos de venta especializados en compras rápidas e impulsivas. Finalmente, el portafolio de la compañía experimenta una notable diversificación gracias al lanzamiento de opciones refrescantes adaptadas a los termómetros estivales, entre las que sobresalen Sprite Zero Chill Menta o la propuesta de Fuze Tea que combina el té verde con matices de lima y menta. El catálogo de productos especializados en la hidratación deportiva y el rendimiento también se actualiza con la llegada de la alternativa Aquarius Extra, nuevas líneas en la gama de Monster Rehab y tres variantes exclusivas de Powerade inspiradas directamente en la competición futbolística mundial.