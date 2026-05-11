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Orange y Dentsu Creative transforman el patrocinio deportivo con inteligencia artificial del Real Madrid
Orange y Dentsu Creative transforman el patrocinio deportivo con inteligencia artificial del Real Madrid

Por Redacción - 25 Junio 2026

La mezcla entre la pasión deportiva y la innovación tecnológica ha impulsado una nueva colaboración en la capital española de la mano de una ambiciosa propuesta experiencial. Dentsu Creative, la agencia creativa del grupo Dentsu, ha diseñado una acción estratégica orientada a consolidar el patrocinio de Orange con el Real Madrid C.F. Esta iniciativa permite experimentar la sensación de convertirse, aunque sea por unos instantes, en un integrante oficial del equipo. Bajo el concepto adaptado de la campaña matriz de Orange, la propuesta se ha materializado en un despliegue de participación masiva que sitúa al seguidor en el centro del relato.

El proyecto nace con el propósito de trasladar la esencia del lema futbolístico global de la compañía telefónica a la identidad del Real Madrid, transformándolo en un lema profundamente arraigado en el sentimiento de la afición madrileña. La estrategia responde a la premisa de que para un seguidor no existe mayor anhelo que defender los colores de su equipo, vestirse con la indumentaria oficial y pisar el terreno de juego con el estatus de una figura internacional. La propuesta tecnológica de Orange busca precisamente hacer partícipe al público de esa fantasía a través de herramientas avanzadas para lograr conectar de manera muy estrecha con el público más joven y familiar.

Esta estrategia se ha articulado a través de una planificación multicanal dividida en varias fases de alto impacto con el fin de maximizar la cobertura geográfica y demográfica. El despliegue inicial fue en el Centro Comercial La Vaguada de Madrid, donde se habilitó un recinto exclusivo de alta tecnología. En este espacio, los visitantes se registraban y escaneaban sus rasgos faciales, para a partir de esos datos, generar con un sistema de inteligencia artificial en tiempo real un documento audiovisual personalizado en el que el usuario aparecía completamente integrado en la alineación titular con la indumentaria de la temporada actual, además de recibir una instantánea impresa junto a los capitanes del equipo.

Tras la recepción positiva en el centro comercial, la estructura se transformó en una instalación orientada a capturar la atención de los aficionados en momentos de máxima afluencia deportiva. La acción se trasladó al estadio Santiago Bernabéu durante dos días, coincidiendo de forma estratégica con el encuentro frente al Girona y complementando las visitas habituales que recibe el museo del estadio. Después, la infraestructura también se instaló durante 3 días en la tienda principal de Orange en la Puerta del Sol, facilitando el acceso a un perfil de público urbano y turístico muy diverso.

En conclusión, el alcance global de la acción consolidó su éxito en la fase de amplificación digital, superando los 10 millones de impactos y permitiendo a usuarios de todo el país generar contenido propio desde sus móviles. Esta sinergia virtual, reforzada en los puntos de venta físicos de Orange y sus canales corporativos, terminó con más de 2 mil personas viviendo una experiencia presencial única. Un cierre que demuestra, de manera contundente, la capacidad de la tecnología para actuar como el vehículo definitivo de cohesión emocional entre una marca y su comunidad.

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