Es Puro Marketing 42 - Nuno Martins, Marketing & Communications Director DHL Express España

En este episodio de #EsPuroMarketing, Santiago Hernández entrevista a Nuno Martins, Marketing & Communications Director de DHL Express España, sobre cómo la gestión de una marca global exige una sincronización perfecta entre la identidad corporativa y la conexión real con cada mercado.

Aprovechando el clima del DES, charlamos sobre la visión de Nuno, quien comparte cómo su experiencia en la gestión de marca y la comunicación corporativa es fundamental para dotar de autonomía a los equipos locales y aterrizar con éxito los mensajes corporativos en nuestro país.

También profundizamos en cómo la firma construye su éxito sobre patrocinios de alta complejidad logística como la Fórmula 1 y Moto GP, situando la reputación y la visibilidad en el centro de todas las decisiones. Así como el valor de la sostenibilidad real y el uso de Big Data para optimizar rutas, destacando la importancia de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial sin perder el factor humano y la creatividad.

Un episodio imprescindible para entender cómo la cultura y la estrategia transforman la logística digital.

🎧 Escúchalo ahora en YouTube, Spotify e iVoox.