Los altos costos de la inteligencia artificial obligan a las empresas a replantear su estrategia tecnológica

Las grandes corporaciones tecnológicas han comenzado a enfrentarse a una realidad incómoda en la que el entusiasmo inicial por la inteligencia artificial colisiona con la rigidez de los balances financieros.

Tras un periodo de inversión masiva y adopción acelerada, altos ejecutivos del sector empiezan a cuestionar abiertamente si el gasto milimétrico en recursos de computación se traduce verdaderamente en mejoras tangibles para el consumidor. El caso de Uber ilustra a la perfección este punto de inflexión corporativo, donde la gestión operativa diaria exige una rendición de cuentas que los modelos de lenguaje actuales aún luchan por respaldar con métricas de rendimiento tradicionales.

La inquietud interna en la compañía de movilidad y reparto cobró fuerza tras unas declaraciones de su director de tecnología, Praveen Neppalli Naga, quien reveló que la organización había agotado por completo el presupuesto asignado para todo el año en curso destinado al uso de herramientas avanzadas de desarrollo como Claude Code. Este consumo acelerado de recursos encendió las alarmas en la cúpula directiva y dio pie a intensos debates liderados por el director de operaciones, Andrew Macdonald. La revelación puso de manifiesto un desajuste estructural entre las expectativas de automatización y los costos reales que asume la empresa, transformando la percepción de la tecnología de un activo estratégico a una carga presupuestaria difícil de sostener sin sacrificios en otras áreas vitales.

Para los líderes de operaciones, el verdadero dilema radica en la imposibilidad de trazar una línea directa entre el volumen de datos procesados por la inteligencia artificial y el lanzamiento de funciones que beneficien directamente a los usuarios de la plataforma.

Macdonald ha señalado que, tras reunirse con los ingenieros principales de la firma, resulta evidente que un mayor consumo de fichas de datos o tokens no equivale de manera proporcional a una mayor innovación en el producto final. Esta desconexión financiera ha forzado a la dirección general, encabezada por Dara Khosrowshahi, a tomar medidas severas que incluyen la desaceleración en las contrataciones de personal técnico, una compensación directa para poder financiar las facturas tecnológicas derivadas del desarrollo de software asistido por algoritmos.

Esta situación de cautela no es exclusiva de Uber, sino que refleja un cambio de tendencia en el sector corporativo global, donde la tendencia de priorizar el uso masivo de herramientas automatizadas a toda costa empieza a ser evaluada bajo criterios de eficiencia estricta. El fenómeno de exigir a las plantillas un uso intensivo de asistentes virtuales a menudo genera la ilusión de que estos recursos son gratuitos o de bajo impacto económico para el empleado individual, ignorando que la organización asume tarifas millonarias detrás de escena. Empresas enfocadas en el aprendizaje digital, como Duolingo, ya han dado marcha atrás en políticas que vinculaban las evaluaciones de desempeño de sus trabajadores con el nivel de uso de inteligencia artificial, tras detectar que se estaba priorizando el empleo de la tecnología por mera burocracia en lugar de buscar un impacto real en la calidad del servicio.