El Mundial 2026 pone a prueba la estrategia publicitaria de las marcas

FIFA prevé 6,5 millones de asistentes en los estadios y recuerda que Catar 2022 ya alcanzó cerca de 5.000 millones de interacciones en distintas plataformas y dispositivos.

El Mundial de Fútbol 2026, que comenzará en junio, se perfila como uno de los mayores acontecimientos publicitarios del año. Será la edición más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, lo que multiplicará los momentos de consumo, conversación y activación para las marcas, según datos de FIFA.

La dimensión publicitaria del torneo también será especialmente relevante. WARC estima que el Mundial 2026 podría inyectar 10.500 millones de dólares en el mercado publicitario global, reforzando la idea de que el campeonato será una de las grandes batallas por la atención de marcas y consumidores este año.

En este contexto, WAM, ecosistema híbrido donde estrategia, tecnología y creatividad se conectan para transformar marcas y negocios, señala que el reto ya no estará solo en aparecer durante el torneo, la clave estará en convertir ese pico de atención en una relación útil con el consumidor. Esto implica activar cada momento con una lógica conectada, ya sea a través de promociones en días de partido, contenidos vinculados a viajes y experiencias en destino, ofertas adaptadas al calendario o acciones asociadas al ocio, la restauración y los medios de pago.

Activación antes, durante y después

El Mundial debe entenderse como un ecosistema de activación y no como una campaña aislada. La fase previa, los partidos clave, las eliminatorias, la final y el post-torneo generan comportamientos distintos y requieren mensajes, canales y niveles de activación diferentes. Cada momento puede convertirse en una oportunidad para captar audiencias, activar promociones, generar tráfico cualificado, alimentar una base de datos o impulsar ventas.

A esa escala mediática se suma también el impacto presencial. FIFA prevé que 6,5 millones de aficionados asistan a los estadios durante el torneo, un volumen que amplía las oportunidades de activación para sectores como viajes, restauración, retail, gran consumo, tecnología o medios de pago.

En este escenario, la creatividad seguirá siendo determinante, pero no podrá funcionar de forma aislada. Las marcas deberán conectar sus ideas con datos propios, planificación de medios, CRM y automatización para evitar que la inversión se traduzca únicamente en alcance. El punto de partida ya no debería ser solo qué campaña lanzar, también qué arquitectura permite que esa campaña tenga continuidad, aprenda del comportamiento del consumidor y active respuestas diferentes según el momento, el perfil o la intención del usuario.

El partido también se juega en redes sociales

Las redes sociales, los creadores y los entornos digitales también tendrán un papel clave. Aunque la televisión seguirá siendo un gran punto de encuentro, buena parte de la conversación se producirá en plataformas sociales, vídeo, canales de mensajería y comunidades digitales. Para muchas marcas, estos espacios serán fundamentales para conectar con audiencias jóvenes y transformar la conversación en acción.

La última edición del torneo ya anticipó esta evolución. Según FIFA, alrededor de 5.000 millones de personas interactuaron con la Copa Mundial de Catar 2022 a través de distintas plataformas y dispositivos, mientras que la final entre Argentina y Francia generó 93,6 millones de publicaciones en todas las plataformas, con un alcance acumulado de 262.000 millones y 5.950 millones de interacciones. Estos datos muestran que el Mundial ya no se consume únicamente como retransmisión deportiva, sino como un ecosistema de contenidos, conversación y participación en tiempo real, donde las marcas necesitan activar mensajes nativos, adaptados al contexto y conectados con objetivos medibles.

“El Mundial va a concentrar conversación, emoción y consumo, pero también mucho ruido. Las marcas que mejor lo aprovechen no serán necesariamente las que más inviertan, serán las que sepan conectar creatividad, datos y ejecución en tiempo real. Ahí es donde la publicidad deja de ser una campaña y se convierte en un sistema de activación”, señala Jorge Carriazo, Head of Strategy & MarTech de WAM.