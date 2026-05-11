Randi Zuckerberg destaca el potencial de los agentes de IA: “pueden devolver hasta el 30% de tu tiempo de trabajo”

Randi Zuckerberg, emprendedora tecnológica y exdirectora de marketing de Facebook, ha sido la cabeza de cartel de la décima edición de DES – Digital Enterprise Show, que se celebra hasta mañana en Málaga. En su intervención, la empresaria ha profundizado en el papel de la IA como palanca de crecimiento de los negocios señalando que “una persona con IA puede llegar a crear algo completamente revolucionario”, y ha destacado el momento actual, el cual representa una oportunidad única para liderar una nueva ola tecnológica. “No hay muchas ocasiones en la vida en las que podamos estar al frente de una revolución, y ahora tenemos la posibilidad de ser líderes en esta transformación”, ha afirmado.

A partir de su experiencia en Facebook, donde impulsó proyectos como Facebook Live, Zuckerberg ha recordado cómo la tecnología puede convertir una idea incipiente en una herramienta global cuando alcanza el momento adecuado de madurez. “Cuando la tecnología se pone al día, cada uno de nosotros puede estar sentado sobre una idea con potencial para llegar a miles de millones de personas”, ha explicado. En este sentido, ha animado a los directivos a adoptar una mentalidad más abierta ante los nuevos modelos de negocio que habilita la IA.

Otra de las cuestiones que ha abordado es la hiperpersonalización que ofrece la inteligencia artificial, que se perfila como uno de los grandes cambios en la relación entre empresas y clientes. “Venimos de un modelo de comunicación de uno a muchos, pero con la IA podemos llegar incluso a crear campañas individuales. Es un cambio total en la forma en que hablamos con nuestros clientes”, ha indicado.

Asimismo, la gurú tecnológica ha puesto de relieve las oportunidades que brindarán los agentes de IA al ecosistema empresarial. “Cuando pensamos en el copiloto, tenemos que dejar de pensar que esta tecnología es un sustituto. La idea es recuperar tiempo, recuperar ese 30% de tu tiempo de trabajo. De esta forma, podrás centrarte en tus puntos fuertes”, ha apuntado.

Zuckerberg ha insistido en que el verdadero valor de la IA reside en mejorar la vida de las personas y no solo en optimizar procesos, por ello es fundamental avanzar con responsabilidad. “Si ahora ponemos las barreras correctas a la IA, será una tecnología mejor”, ha señalado, subrayando la necesidad de abordar cuestiones como la ética, la seguridad, la ciberseguridad, los vehículos autónomos o la calidad de los datos.

En su ponencia, Zuckerberg ha defendido que, a medida que la IA gane presencia en las organizaciones y en la vida cotidiana, también crecerá el valor de las experiencias humanas. “Cuanto más nos adentramos en la IA, más buscamos aquello que la IA no puede hacer: las experiencias humanas”, ha reflexionado, poniendo como ejemplo el auge de actividades colectivas como los maratones o los encuentros presenciales.

La sesión de la líder global ha tenido lugar en el marco de DES 2026, que está reuniendo a más de 15.000 directivos internacionales en la capital de la Costa del Sol, y a más de 600 ponentes y expertos mundiales, que están debatiendo sobre la evolución tecnológica y su impacto en las actividades económicas.