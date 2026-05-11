Nota de prensa DES Digital Enterprise Show

Albert Rivera: “La IA es un cambio que obliga a rehacer el pacto entre Estado, empresa y sociedad”
El exlíder político ha participado en DES 2026, donde ha advertido de que Europa debe prepararse ante posibles crisis derivadas de la pérdida de competitividad, al tiempo que ha reivindicado el valor del talento
Albert Rivera: “La IA es un cambio que obliga a rehacer el pacto entre Estado, empresa y sociedad”

Por Redacción - 11 Junio 2026

La aplicación de la inteligencia artificial ofrecerá nuevos modelos de trabajo y de vínculos entre trabajadores y organizaciones, entre ciudadanos y Estado, y entre talento humano y tecnología. Así lo ha defendido Albert Rivera durante su participación en DES – Digital Enterprise Show 2026, el mayor evento europeo sobre tecnologías exponenciales e IA, que está celebrando su décima edición en Málaga esta semana bajo el lema ‘Machines Learn, People lead’.

En su intervención, el expresidente de Ciudadanos ha subrayado que la IA supone “un cambio sociológico, no solo tecnológico”, porque obliga a repensar las bases sobre las que se han construido las sociedades modernas. “La inteligencia artificial cambia las empresas, cambia la relación con el trabajador y cambia también la relación entre ciudad y Estado. Por eso hay que rehacer el pacto social”, ha aseverado.

El abogado ha advertido de que este nuevo escenario coincide con otros grandes desafíos estructurales, entre ellos la sostenibilidad de la deuda pública, el futuro del Estado del bienestar y la competitividad europea en un contexto global marcado por la incertidumbre. “La deuda pública, hoy por hoy, no es sostenible. Vaticino que puede venir un cisne negro vinculado a una crisis de deuda. Europa puede poner en jaque su modelo de bienestar y su moneda si no se adapta a este mundo disruptivo y cambiante”, ha apuntado.

Aun así, Rivera ha defendido una visión optimista del futuro si las instituciones, las empresas y la sociedad civil son capaces de anticiparse y rediseñar sus modelos. “Probablemente vivamos mejor, trabajemos menos horas y podamos alcanzar una nueva calidad de vida si hacemos bien las cosas al final de esta revolución tecnológica”, ha afirmado. En este sentido, en relación con España, ha considerado que es el momento de ser “más pragmáticos” y ha defendido que “podemos ser vencedores”, si se apuesta por las energías renovables, los centros de datos y la gestión de residuos. “En España estamos jugando a corto plazo, tanto en materia de educación, red eléctrica, infraestructuras… y no hay que ser cortoplacistas”, ha precisado.

Al mismo tiempo ha remarcado que “Europa está perdiendo posiciones. Producimos solo la mitad de la energía que consumimos, es el continente con menos nacimiento, ninguna de las empresas está entre las 25 primeras bursátiles a nivel mundial… Si no cambiamos cosas, perdemos la partida. Tenemos que ser una Europa más competitiva y jugar unas reglas que no sean tan duras para los europeos”.

Preguntado por los riesgos que no están viendo la mayoría de líderes, Rivera ha sido claro: el talento. A su juicio, la tecnología será cada vez más accesible y tenderá a igualar a empresas, sectores y países, por lo que la verdadera diferencia estará en las capacidades humanas. “En un mundo donde las tecnologías nos igualan, lo que marca la diferencia son las habilidades humanas: la estrategia, la gestión de personas, la comunicación y la capacidad de liderazgo. La diferencia entre un país líder y uno que no lo es estará en las personas”, ha señalado.

En esta línea, también ha puesto el foco en la adaptabilidad como una de las competencias esenciales para sobrevivir en un entorno dominado por la aceleración tecnológica. “El nuevo consciente es la adaptabilidad al cambio. Quien sepa adaptarse y tener cintura tendrá ventaja”, ha explicado. Junto a este factor, Rivera ha defendido que lo verdaderamente humano seguirá teniendo un valor diferencial. “La autenticidad va a tener cada vez más mérito, porque viviremos rodeados de filtros y de tecnología. Lo que vamos a querer ver son personas”, ha afirmado.

Por último, ha reivindicado el papel de espacios como DES para impulsar conversaciones de valor sobre el futuro del país. “Desde lugares como este también se puede contribuir a mejorar España. Desde la empresa y la sociedad civil se puede mejorar el país”, ha concluido.

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