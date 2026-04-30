El marketing en redes sociales entra en una nueva era: el vídeo y la IA desplazan el dominio histórico de Facebook

El ecosistema global del marketing digital atraviesa uno de los mayores procesos de transformación de la última década. Esa es la principal conclusión del informe “2026 Social Media Marketing Industry Report”, elaborado por Social Media Examiner a partir de una encuesta realizada a más de 840 profesionales del marketing durante enero de 2026.

El estudio refleja una industria en plena reconfiguración: Facebook continúa siendo la plataforma más utilizada, pero pierde relevancia estratégica frente al crecimiento acelerado de Instagram y LinkedIn. Paralelamente, el vídeo se consolida como el formato dominante y la inteligencia artificial generativa pasa de ser una herramienta experimental a convertirse en un recurso cotidiano para la mayoría de los marketers.

Facebook sigue liderando, pero pierde influencia

El informe confirma que Facebook continúa siendo la red social más usada por las empresas, con un 86% de adopción entre los profesionales del marketing, seguida muy de cerca por Instagram con un 82%. LinkedIn ocupa la tercera posición con un sólido 72%.

Sin embargo, los datos muestran un cambio profundo en la percepción estratégica de las plataformas. Aunque Facebook sigue siendo importante, su peso como “red social más importante para el negocio” cae de forma sostenida desde hace años. En 2021, el 54% de los marketers consideraba Facebook su principal plataforma; en 2026 esa cifra desciende hasta el 36%.

Mientras tanto, Instagram experimenta una fuerte escalada: pasa del 15% al 27% en apenas cinco años. LinkedIn también protagoniza un crecimiento notable, subiendo del 6% al 26%. El informe interpreta este fenómeno como una clara señal de diversificación estratégica. Las marcas ya no concentran toda su inversión en una sola plataforma, sino que distribuyen esfuerzos según objetivos y audiencias.

El vídeo se convierte en el rey absoluto del contenido

Uno de los cambios más contundentes del estudio es la consolidación del vídeo como el formato más importante del marketing digital.

Casi la mitad de los encuestados (49%) afirma que el vídeo es su principal tipo de contenido, superando ampliamente al contenido escrito (25%) y al visual estático (23%).

Instagram lidera actualmente el uso regular de vídeo por parte de los marketers, con un 66%, seguido por Facebook con un 60% y YouTube con un 48%.

El vídeo se consolida como una prioridad estratégica para las marcas: el 70% de los marketers prevé aumentar su actividad en YouTube, mientras que un 65% reforzará sus acciones de vídeo en Instagram y el 52% incrementará el uso de este formato en LinkedIn.

El informe considera que el vídeo es actualmente “la principal área de crecimiento” dentro del marketing en redes sociales.

YouTube emerge como la gran apuesta de futuro

Aunque Instagram domina el presente del vídeo social, YouTube parece posicionarse como la gran plataforma estratégica de crecimiento.

Un 62% de los marketers asegura que incrementará sus actividades orgánicas en YouTube durante los próximos 12 meses, la cifra más alta entre todas las plataformas analizadas.

También en publicidad, YouTube alcanza un hito importante: por primera vez, los anuncios en YouTube encabezan la lista de formatos publicitarios sobre los que los profesionales quieren aprender más, con un 56% de interés, superando ligeramente a Instagram Ads (54%).

Este dato refleja que el ecosistema de vídeo largo y audiovisual multiplataforma gana relevancia frente a formatos más tradicionales centrados únicamente en publicaciones estáticas o texto.

TikTok crece en notoriedad, pero no domina el negocio

El informe señala que TikTok sigue consolidando su presencia como canal de visibilidad y exposición de marca. De hecho, los marketers consideran que TikTok es una de las plataformas que más contribuye al aumento de exposición y notoriedad.

Además, el porcentaje de profesionales que planea aumentar su actividad orgánica en TikTok sube hasta el 38%, frente al 30% del año anterior.

También crece significativamente el interés formativo: el deseo de aprender más sobre TikTok pasa del 38% en 2025 al 49% en 2026.

No obstante, pese a su enorme impacto cultural, TikTok todavía no aparece como la principal plataforma estratégica para la mayoría de empresas, especialmente en entornos B2B.

LinkedIn se fortalece como el gran ecosistema B2B

Uno de los datos más significativos del informe es la clara diferencia entre las estrategias B2B y B2C. En el entorno B2B, LinkedIn se afianza como la plataforma más relevante para las empresas, incluso por delante de Facebook: el 76% de los marketers B2B prevé aumentar su actividad orgánica en LinkedIn durante el próximo año, frente al 49% de los profesionales B2C.

Además, las compañías B2B apuestan más por el contenido escrito, adoptan la IA generativa con mayor rapidez, destinan más inversión a LinkedIn Ads y muestran un interés creciente por la automatización y los workflows impulsados por IA. Por el contrario, las marcas B2C concentran gran parte de sus recursos en Instagram, Facebook y TikTok, tanto en estrategias orgánicas como publicitarias.

La inteligencia artificial deja de ser experimental

La otra gran transformación que refleja el informe es la rápida adopción de herramientas de inteligencia artificial generativa. Actualmente, el 62% de los marketers ya utiliza soluciones de IA a diario, una cifra que se eleva hasta el 70% en el entorno B2B, frente al 56% registrado en B2C. A pesar de este crecimiento acelerado, el mercado todavía se encuentra en una etapa relativamente temprana de madurez: el 65% de los profesionales lleva menos de dos años trabajando con herramientas de IA generativa.

En cuanto a las áreas de mayor interés, los marketers buscan sobre todo mejorar su productividad, perfeccionar técnicas de prompting y desarrollar automatizaciones y workflows impulsados por IA. En cambio, la programación vinculada a la inteligencia artificial se sitúa como el ámbito que genera menos interés entre los encuestados.

Los marketers se sienten desbordados por el cambio

La velocidad de la transformación tecnológica y estratégica está provocando una creciente sensación de saturación en el sector. Según el informe, el 67% de los profesionales del marketing reconoce sentirse abrumado por el ritmo de cambio que vive la industria digital. Esta percepción se explica, principalmente, por la convergencia de tres grandes fenómenos: la pérdida de hegemonía de Facebook, el crecimiento explosivo del vídeo como formato dominante y la rápida expansión de la inteligencia artificial en las estrategias de marketing.

Los principales objetivos siguen siendo ventas y leads

A pesar de la profunda transformación tecnológica del sector, las prioridades de negocio se mantienen relativamente estables. Más de la mitad de los marketers sigue centrando sus principales preocupaciones en cómo generar más leads y cómo aumentar las ventas. En términos de impacto, el 83% afirma haber logrado mayor exposición gracias a las redes sociales, mientras que el 71% señala un incremento del tráfico hacia su negocio.

En cuanto a rendimiento por plataforma, Facebook e Instagram continúan liderando la contribución directa a ventas, mientras que Facebook junto con LinkedIn destacan especialmente en la generación de leads.

X/Twitter y Threads muestran señales de debilidad

El informe también pone de manifiesto las plataformas que atraviesan mayores dificultades en términos de adopción y expectativas de crecimiento. En el caso de X, el balance futuro es especialmente débil: un 12% de los marketers prevé reducir su actividad orgánica en la plataforma, mientras que solo otro 12% planea incrementarla. Una situación similar se observa en Threads, que todavía no consigue consolidarse entre los profesionales del sector, ya que el 63% no tiene previsto utilizarla y únicamente un 15% contempla aumentar su actividad en ella.

Las pequeñas empresas dominan la muestra

El estudio se llevó a cabo entre 840 profesionales del marketing reclutados por correo electrónico y presenta una muestra con una amplia diversidad de perfiles y experiencia. Entre los datos demográficos más relevantes, se observa que el 53% cuenta con más de 10 años de experiencia en social media, mientras que el 47% desarrolla su actividad principalmente en redes sociales.

En cuanto al tamaño de las organizaciones, el 37% trabaja en empresas pequeñas de entre 2 y 10 empleados y el 26% lo hace como autónomo o self-employed. Por otra parte, el 58% de los encuestados pertenece al entorno B2C frente al 42% en B2B, y la mayoría del panel es senior, ya que el 89% tiene más de 30 años. A nivel de género, el 64% son mujeres, y geográficamente el 63% reside en United States.

Conclusión: una industria en plena redistribución de poder

El informe dibuja un escenario de transición histórica para el marketing digital. Facebook sigue siendo la plataforma dominante en volumen, pero pierde centralidad estratégica. Instagram y LinkedIn avanzan con fuerza en segmentos diferentes, mientras YouTube emerge como el gran territorio de expansión futura.

Al mismo tiempo, el vídeo ya no es una tendencia emergente, sino el núcleo central de la comunicación digital. Y la inteligencia artificial, lejos de ser una promesa futurista, se convierte rápidamente en una herramienta cotidiana para automatizar, producir contenido y mejorar productividad.

La consecuencia es una industria más compleja, más fragmentada y más acelerada que nunca, donde los profesionales del marketing sienten que deben adaptarse constantemente para no quedarse atrás.