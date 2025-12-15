Es Puro Marketing 38 - Alezeya Sánchez, Presidenta DES España y Enrique Arribas, Vicepresidente AMKT

En este episodio de #EsPuroMarketing, Santiago Hernández conversa con Alezeya Sánchez, directora del congreso DES, y Enrique Arribas, vicepresidente de la AMKT, sobre cómo el factor humano y el pensamiento crítico se han convertido en los activos más valiosos frente a la democratización masiva de la inteligencia artificial.

Repasamos las trayectorias de dos perfiles excepcionales: Alezeya, una científica que ha sabido trasladar la biología a la comunicación y dirección del evento tecnológico más importante de Europa, y Enrique, cuya visión publicitaria y estratégica le ha llevado por marcas icónicas como Telefónica o Santander, hasta presidir la Asociación de Marketing de España. Ambos coinciden en una máxima vital para el sector: en un entorno de cambio constante, la curiosidad y la capacidad de pivotar son las únicas garantías para no caducar.

Durante la charla, profundizamos en las claves de la décima edición del DES, poniendo el foco en el ROI de la IA, en los nuevos perfiles que nos encontraremos allí, y la necesidad de incorporar la "H" de humano en los criterios ESG. Analizamos la paradoja de la estandarización algorítmica y cómo las marcas que apuestan por la autenticidad y la "imperfección" humana logran una conexión emocional que la tecnología, por sí sola, no puede replicar. Un episodio imprescindible para entender por qué, en un mercado global saturado de automatización, la soberanía tecnológica y el criterio personal son los motores que definirán la supervivencia empresarial.