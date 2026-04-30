El auge de las marcas de coches chinos en España alcanza el quince por ciento de cuota de mercado

El mercado automotriz español atraviesa una transformación sin precedentes durante el primer cuatrimestre de 2026, consolidando una tendencia que ha dejado de ser una novedad para convertirse en la realidad estructural del sector. Las matriculaciones de turismos nuevos han experimentado un crecimiento sólido del 8,4% en el mes de abril, alcanzando las 106.862 unidades, lo que eleva el total acumulado del año por encima de las 400.000 entregas. Este impulso no responde únicamente a una recuperación de la demanda interna, sino a la agresiva estrategia de desembarco de firmas asiáticas que han logrado capturar casi el 15% de la cuota de mercado total. El fenómeno es tan profundo que estos fabricantes ya superan en volumen a las tradicionales marcas coreanas y se sitúan a un paso de alcanzar el histórico dominio de las enseñas japonesas en las carreteras de España.

La clave del éxito de estas corporaciones radica en una oferta que ha sabido interpretar las necesidades del conductor medio, combinando tecnología de última generación con una política de precios que desafía a la industria europea tradicional. Fabricantes como MG, perteneciente al grupo SAIC Motor, lideran esta transición con cifras que rozan las 15.500 unidades matriculadas en lo que va de año. Aunque su volumen ha experimentado un ligero ajuste, modelos como el MG ZS o el MG3 mantienen una presencia constante en las listas de ventas. A ellos se suma ahora el MGS9, un SUV híbrido enchufable de siete plazas que, con sus casi cinco metros de largo y una autonomía eléctrica de 100 kilómetros, se posiciona como una opción de alta gama a un precio inferior a los 33.000 euros, redefiniendo el acceso a la movilidad familiar de grandes dimensiones.

Pisando los talones a los líderes sectoriales se encuentra BYD, cuya progresión en el mercado nacional es sencillamente meteórica con un aumento en sus entregas del 152%. El gigante especializado en nuevas energías ha encontrado en modelos como el Atto 2 y el Seal U las herramientas perfectas para conquistar tanto a los usuarios de vehículos eléctricos puros como a quienes prefieren la versatilidad de los sistemas híbridos enchufables. Precisamente, el BYD Atto 2 DM-i se ha revelado como la gran sorpresa comercial del ejercicio, liderando las ventas de su categoría gracias a una propuesta mecánica que equilibra potencias de hasta 212 CV con precios de salida que, en sus versiones de acceso, apenas superan los 20.000 euros una vez aplicados los incentivos institucionales.

La reindustrialización del sector en España también tiene un fuerte componente de colaboración internacional, ejemplificado en el renacimiento de Ebro. La marca, con una vinculación estratégica con el grupo Chery, ha logrado un crecimiento del 329% tras iniciar la producción de sus modelos s400 y s700 en la factoría de Barcelona. Esta apuesta por la fabricación local no solo refuerza la logística y la confianza del cliente, sino que integra a los modelos de la firma en la identidad industrial del país. Paralelamente, el grupo Chery despliega sus propias insignias como Omoda y Jaecoo, que aportan una estética sofisticada y prestaciones de vanguardia, como es el caso del Jaecoo 8 SHS, un buque insignia con tracción total y más de 400 CV que demuestra que las firmas asiáticas están preparadas para competir en los segmentos más exigentes.

La diversificación se extiende hacia marcas con perfiles muy específicos que buscan captar a diferentes estratos de consumo. Lynk & Co, bajo el paraguas de Geely, ha incrementado su presencia en más de un 340%, mientras que Leapmotor, ahora respaldada por la infraestructura de Stellantis, acelera su despliegue con modelos urbanos destinados a democratizar el coche eléctrico. Incluso firmas con un enfoque más tecnológico y de lujo, como Xpeng, han logrado triplicar sus registros, ofreciendo berlinas como la P7+ que superan los cinco metros de longitud y plantean autonomías urbanas que rozan los 660 kilómetros. Esta saturación de opciones de calidad garantiza que el usuario tenga acceso a garantías extendidas de hasta ocho años, elevando los estándares de confianza y servicio técnico en todo el territorio nacional.