Nota de prensa Marcas

D.Franklin y PlayStation se unen para presentar la nueva edición limitada de gafas de sol inspiradas en el videojuego Saros
El modelo toma como referencia el nuevo videojuego exclusivo de PlayStation 5, Saros, que tiene como eje central de su narrativa los eclipses solares.

Por Redacción - 4 Mayo 2026

Se trata de un modelo de tirada limitada con tecnología fotocromática que reacciona a la luz solar modificando el color de su montura y lentes.Sony Interactive Entertainment España (SIE España) y la marca de moda española D.Franklin han anunciado hoy una alianza con motivo del lanzamiento de Saros, el nuevo título exclusivo para la consola PlayStation 5 (PS5), para crear una tirada limitada de gafas inspiradas en el juego. Las gafas se pondrán a la venta el próximo 10 de mayo a un PVPR de 69,99 € en exclusiva desde la web de D.Franklin y ya se pueden reservar en este enlace.

Esta colaboración, que fusiona el universo del videojuego con las tendencias de moda urbana, se materializa en una pieza de diseño de edición limitada. El proyecto toma como referencia la importancia del sol y los eclipses solares dentro de la narrativa de Saros, integrando elementos tecnológicos innovadores desarrollados por el equipo de D.Franklin. De este modo, las gafas cuentan con tecnología Blue Ligth Photocromatic, un filtro que protege de la luz de las pantallas con la opción de que estas lentes también sean fotocromáticas, es decir, se oscurecen y se aclaran según los cambios de luz.

Ambientado en el enigmático planeta Carcosa, este videojuego plantea una experiencia donde el ciclo astronómico es el eje central tanto de la narrativa como de su propuesta jugable. La atmósfera de Saros está marcada por el constante influjo de los eclipses solares, un fenómeno que trasciende para convertirse en una mecánica de juego determinante. Cuando el sol queda oculto, la dificultad de los enfrentamientos se intensifica drásticamente, obligando al jugador a adaptarse a un entorno más hostil y desafiante.

Ese contraste entre luz y oscuridad, clave en la experiencia de Saros, ha servido de inspiración creativa para la nueva colaboración con D.Franklin. El diseño del producto traslada esta esencia del videojuego al mundo físico, reflejando el impacto de un planeta dominado por los eclipses y estableciendo un vínculo directo entre la narrativa y la funcionalidad del accesorio.

“Nuestro objetivo era encapsular la dualidad luz-oscuridad del videojuego en un solo producto. Gracias a la tecnología Blue Ligth Photocromatic, hemos logrado que las gafas vivan su propio eclipse, reaccionando al entorno igual que lo hace el jugador. De esta forma, no solo protegemos la vista frente a las pantallas, sino que ofrecemos un accesorio dinámico que se adapta automáticamente a cualquier intensidad de luz.", explica Daniel Esquitino, Chief Product Office en D.Franklin.

"En PlayStation, buscamos constantemente colaboraciones que aporten un significado adicional a nuestros proyectos, conectando el videojuego con otras áreas creativas como la moda. En este proyecto, el equipo de D.Franklin ha sido clave para materializar un objeto original que se inspira en la mecánica central de Saros. Proyectos así nos permiten hacer que el videojuego transcienda su propia naturaleza y los fans puedan disfrutar del título de nuevas formas”, comenta Cristina Infante, Brand & Marketing Senior Manager Sony Interactive Entertainment España.

Las gafas fotocromáticas edición limitada Saros están disponibles a un precio de 69.99€ exclusivamente a través de la web de D.Franklin, disponibles también en Portugal, Italia, Croacia y Grecia.

Contenidos relacionados
La transformación de Xbox bajo el liderazgo de Asha Sharma comienza con un cambio de logo que recurre a la nostalgia
La Generación Z desafía la falsificación Estudiantes de Esade crean campañas innovadoras para proteger a marcas y consumidores
Es PuroMarketing 37 - Belinda Suarez, Senior Sales Manager Samsung Ads
Más Leídos
Anta, la marca china que planea superar a Nike y Adidas mediante la adquisición de marcas premium
Securitas Direct cambia su nombre por la nueva marca global Verisure
Claude Design y su impacto entre los profesionales del diseño web y el marketing digital
Por qué las empresas necesitan replantear con urgencia su estrategia de email marketing
El colapso del clic: cómo rentabilizar el negocio en la IA cuando hasta el 40% del tráfico web ya es invisible
Estrellas del fútbol mundial se unen a David Beckham y Vinícius Jr en el nuevo anuncio de Pepsi 2026
Un nuevo estudio revela que la IA es ahora fundamental para el marketing moderno
OpenAI transforma la publicidad digital con una interfaz avanzada para anunciantes en ChatGPT
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
El Observatorio de Branding reivindica el valor del riesgo como motor estratégico para las marcas
Así come la Gen Z: Una generación que está transformando la hostelería
La IA ya puede descifrar tu identidad con solo analizar los anuncios personalizados que ves
Por qué el comercio basado en agentes de inteligencia artificial cambiará las compras online
Contenidos Patrocinados
Cómo conseguir trabajo en marketing en 2026: lo que buscan realmente las empresas españolas
Top 52: Mejores Agencias de Marketing Digital de España 2026 según los usuarios de Google
El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”
Comparativa 2026: Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratis (y por qué)
ADS
Promocionados
Por qué una página web sólida transforma a las empresas emergentes en marcas en las que vale la pena invertir
Elegir un MBA en España: una decisión de inversión, no solo de formación
Por qué cada vez más pymes trabajan con Apple: guía para integrar su ecosistema en tu empresa
Del Social Media manual al Social aumentado: creatividad, producción y performance conectados. El webinar gratuito para transformar tu estrategia digital