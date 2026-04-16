D.Franklin y PlayStation se unen para presentar la nueva edición limitada de gafas de sol inspiradas en el videojuego Saros

Se trata de un modelo de tirada limitada con tecnología fotocromática que reacciona a la luz solar modificando el color de su montura y lentes.Sony Interactive Entertainment España (SIE España) y la marca de moda española D.Franklin han anunciado hoy una alianza con motivo del lanzamiento de Saros, el nuevo título exclusivo para la consola PlayStation 5 (PS5), para crear una tirada limitada de gafas inspiradas en el juego. Las gafas se pondrán a la venta el próximo 10 de mayo a un PVPR de 69,99 € en exclusiva desde la web de D.Franklin y ya se pueden reservar en este enlace.

Esta colaboración, que fusiona el universo del videojuego con las tendencias de moda urbana, se materializa en una pieza de diseño de edición limitada. El proyecto toma como referencia la importancia del sol y los eclipses solares dentro de la narrativa de Saros, integrando elementos tecnológicos innovadores desarrollados por el equipo de D.Franklin. De este modo, las gafas cuentan con tecnología Blue Ligth Photocromatic, un filtro que protege de la luz de las pantallas con la opción de que estas lentes también sean fotocromáticas, es decir, se oscurecen y se aclaran según los cambios de luz.

Ambientado en el enigmático planeta Carcosa, este videojuego plantea una experiencia donde el ciclo astronómico es el eje central tanto de la narrativa como de su propuesta jugable. La atmósfera de Saros está marcada por el constante influjo de los eclipses solares, un fenómeno que trasciende para convertirse en una mecánica de juego determinante. Cuando el sol queda oculto, la dificultad de los enfrentamientos se intensifica drásticamente, obligando al jugador a adaptarse a un entorno más hostil y desafiante.

Ese contraste entre luz y oscuridad, clave en la experiencia de Saros, ha servido de inspiración creativa para la nueva colaboración con D.Franklin. El diseño del producto traslada esta esencia del videojuego al mundo físico, reflejando el impacto de un planeta dominado por los eclipses y estableciendo un vínculo directo entre la narrativa y la funcionalidad del accesorio.

“Nuestro objetivo era encapsular la dualidad luz-oscuridad del videojuego en un solo producto. Gracias a la tecnología Blue Ligth Photocromatic, hemos logrado que las gafas vivan su propio eclipse, reaccionando al entorno igual que lo hace el jugador. De esta forma, no solo protegemos la vista frente a las pantallas, sino que ofrecemos un accesorio dinámico que se adapta automáticamente a cualquier intensidad de luz.", explica Daniel Esquitino, Chief Product Office en D.Franklin.

"En PlayStation, buscamos constantemente colaboraciones que aporten un significado adicional a nuestros proyectos, conectando el videojuego con otras áreas creativas como la moda. En este proyecto, el equipo de D.Franklin ha sido clave para materializar un objeto original que se inspira en la mecánica central de Saros. Proyectos así nos permiten hacer que el videojuego transcienda su propia naturaleza y los fans puedan disfrutar del título de nuevas formas”, comenta Cristina Infante, Brand & Marketing Senior Manager Sony Interactive Entertainment España.

Las gafas fotocromáticas edición limitada Saros están disponibles a un precio de 69.99€ exclusivamente a través de la web de D.Franklin, disponibles también en Portugal, Italia, Croacia y Grecia.