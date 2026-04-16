Nota de prensa Marcas

Nespresso refuerza su apuesta por Valencia con la inauguración de su primer Coffee Bar en España
Nespresso refuerza su apuesta por Valencia con la inauguración de su primer Coffee Bar en España

Por Redacción - 29 Abril 2026

Nespresso abre una nueva boutique en Valencia. Situada en el número 7 del Paseo de Ruzafa, esta apertura no solo representa un nuevo punto de encuentro para los amantes del café, sino que también consolida a Valencia como un territorio clave para la marca al ser la localización elegida para estrenar en España el primer Coffee Bar de Nespresso en el país.

La elección de Ruzafa, un barrio con una fuerte identidad cultural conocido por su ambiente vibrante, multicultural y ecléctico no es casual. "Estamos emocionado con esta apertura en Ruzafa. Valencia es una ciudad estratégica para nosotros, pionera en nuestro compromiso con la sostenibilidad y un lugar con una energía única", afirma Brigitte Felber, Directora General Nespresso España. "Con este nuevo concepto de boutique y nuestro primer Coffee Bar, queremos ofrecer a los valencianos un espacio donde no solo descubran cafés excepcionales, sino que vivan una experiencia que rinde homenaje a la vibrante cultura local". Esta apertura supone un traslado estratégico desde su anterior boutique, situada en la calle Colón, a la nueva ubicación en Ruzafa.

Una nueva era de exploración en el mundo del café con el primer Coffee Bar

Uno de los elementos más destacados es la inauguración del primer Coffee Bar de Nespresso en España, una evolución del servicio "On the Go". La boutique se convierte en un espacio dinámico donde baristas expertos elaborarán recetas de café, maridajes exclusivos, talleres y catas.

Un diálogo con la artesanía y la cultura local

El diseño de la boutique es, en sí mismo, un diálogo con la identidad valenciana. Lejos de ser un mero detalle estético, el espacio rinde un profundo homenaje a la artesanía local.

Un “Local Touch” en la entrada da la bienvenida a los visitantes con un suelo de cerámica de mármol socarrat y una imponente barra de mármol alicantino. Estos detalles se fusionan con un elegante diseño italiano firmado por el arquitecto Matteo Brioni, reconocido por su maestría en el uso de la tierra cruda y su enfoque en la sostenibilidad y la belleza natural de los materiales.

Compromiso con Valencia y la sostenibilidad

La apuesta de Nespresso por Valencia se extiende más allá de esta nueva apertura. La ciudad fue pionera en España con la implementación en el año 2020 de un sistema de reciclaje de cápsulas y otros pequeños envases de aluminio y acero de menor tamaño a través del contenedor amarillo. Este proyecto, desarrollado en colaboración con la Generalitat Valenciana y COAALI, coalición de empresas liderada por Nespresso, ha sido un éxito rotundo.

Gracias a la instalación de tecnologías innovadoras en la planta de selección de Picassent, se han recuperado más de 259 toneladas de aluminio y acero en los dos primeros años, sentando un precedente para la expansión de este modelo a otras ciudades. De hecho, más de un millón de valencianos ya pueden depositar sus cápsulas de café en el contenedor amarillo.

Un momento de celebración

Esta apertura coincide con un momento muy especial para la marca: su 40 aniversario y una nueva era de exploración en el mundo del café en Nespresso, marcada por un universo visual renovado, la incorporación de Dua Lipa como embajadora y la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia de máquinas Vertuo: Vertuo Up.

La nueva boutique de Nespresso en Ruzafa abre sus puertas en horario de 9:00 a 21:00 horas.

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