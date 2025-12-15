Es Puro Marketing 40 - Ainhara Viñarás, Directora General de Shiseido Prestige en España

En este episodio de #EsPuroMarketing, Santiago Hernández entrevista a Ainhara Viñarás, Directora General de Shiseido Prestige en España, sobre cómo la rigurosidad analítica y la adaptabilidad cultural han construido la estrategia de la compañía en nuestro país, posicionándola como uno de los referentes en cosmética de lujo. Repasamos la trayectoria de Ainhara, con más de 30 años de experiencia en entornos multinacionales como Johnson Wax y L'Oréal, comparte cómo su trabajo en investigación de mercados y el área comercial han sido fundamentales para su desarrollo ejecutivo.

Durante la charla, profundizamos en la evolución del concepto de lujo y los retos de la digitalización acelerada, destacando la importancia de mantener una visión centrada en el consumidor y la consistencia de marca. La importancia de conectar con el consumidor a través de la filosofía japonesa del "omotenashi", la evolución de un marketing con propósito mediante campañas memorables y el equilibrio entre la ciencia, la innovación y el respeto al cliente. Todo bajo un modelo de marketing que no es decoración, sino un motor de negocio orientado a aportar valor real a la sociedad. Un episodio imprescindible para entender cómo el dato, la cultura y la estrategia transforman el marketing de lujo.