El nuevo posicionamiento de marca se enfoca en la optimización para los motores de inteligencia artificial

El marketing de las marcas de consumo ha estado definido históricamente por una lucha constante para asegurar visibilidad, captar el interés de la audiencia y ganar un lugar privilegiado en los puntos de venta.

Durante décadas, este esfuerzo se concentró en la presencia física dentro de los supermercados o en la participación en ferias comerciales, evolucionando posteriormente hacia el posicionamiento en los motores de búsqueda digitales. En el escenario actual de 2026, los sistemas de inteligencia artificial están asumiendo el rol de los antiguos mostradores, transformando por completo la manera en que los usuarios descubren, evalúan y adquieren productos, lo que obliga a las corporaciones a replantear sus estrategias de comunicación para no quedar excluidas de los flujos de recomendación automatizados.

Las herramientas de asistencia basadas en algoritmos avanzados se consolidan rápidamente como intermediarios fundamentales en las decisiones de compra cotidianas.

Investigaciones recientes publicadas por firmas como CapitalOne Research señalan que una porción considerable de los consumidores ya implementa estas tecnologías para guiar sus transacciones, mientras que los análisis de NielsenIQ confirman que un porcentaje significativo de la población estadounidense interactúa regularmente con plataformas automatizadas antes de realizar un pago. Ante esta realidad, las compañías de bienes de consumo empaquetados se enfrentan a la urgente necesidad de competir por la notoriedad dentro de las interfaces conversacionales, entendiendo que el criterio de selección de una máquina ahora determina qué artículos se muestran al comprador final.

La analogía de la estantería física ofrece una perspectiva clara para comprender la magnitud de esta evolución en el ámbito comercial.

Tradicionalmente, el éxito de una marca dependía de una serie de pasos secuenciales que incluían el acceso al establecimiento, la negociación de una ubicación preferencial a la altura de los ojos y la capacidad de persuadir al cliente en el último momento. Este proceso de influencia no se dirigía únicamente al usuario final, sino que involucraba de manera profunda a distribuidores, gerentes de categoría y mayoristas, quienes actuaban como los primeros filtros de acceso. Del mismo modo, la publicidad tradicional en medios de comunicación masiva buscaba construir una familiaridad previa que facilitara la elección en el punto de venta, estableciendo una base de confianza antes del contacto directo con el producto.

La expansión del ecosistema digital multiplicó los canales de interacción a través de redes sociales, mercados electrónicos y algoritmos de búsqueda, forzando a los equipos de marketing a diversificar sus esfuerzos. Con la consolidación de la inteligencia artificial generativa, el desafío radica en educar e influir directamente en los modelos lingüísticos que procesan las solicitudes de los usuarios. Cuando un comprador solicita a un asistente tecnológico que compare marcas, sintetice reseñas o recomiende la mejor opción de acuerdo con necesidades específicas, la respuesta generada se convierte en el nuevo espacio de exhibición, un territorio digital exclusivo donde solo las marcas que han sabido posicionarse de manera óptima logran figurar.

Esta transición plantea una dualidad para los directores de marketing, ya que, aunque la esencia del trabajo sigue siendo la promoción y la diferenciación, los mecanismos de ejecución se han vuelto considerablemente más complejos. Especialistas en tecnología para el comercio electrónico advierten sobre la presión que este fenómeno ejerce sobre los presupuestos publicitarios, los cuales pasaron de concentrarse en unos pocos medios masivos a dispersarse en decenas de plataformas independientes. En la actualidad, la optimización para sistemas automatizados se suma a una lista extensa de prioridades que exige inversiones estratégicas precisas para garantizar que los productos no solo mantengan su relevancia ante los ojos humanos, sino también en las estructuras de datos de las plataformas que guían el consumo moderno.