Noticia Marketing promocional

Todos los detalles del tren especial de Ouigo que te lleva a la residencia de Shakira en Madrid
Todos los detalles del tren especial de Ouigo que te lleva a la residencia de Shakira en Madrid

Por Redacción - 27 Julio 2026

La conexión entre el transporte en tren y los grandes eventos de música en directo da un paso muy importante de cara a los próximos meses. La compañía de alta velocidad OUIGO ha anunciado de manera oficial que será el tren oficial para la residencia de conciertos que Shakira ofrecerá en Madrid durante el otoño de 2026. Esta alianza sitúa a la empresa ferroviaria en el centro de uno de los acontecimientos culturales más esperados del año, reforzando su estrategia de unir los viajes en alta velocidad con los espectáculos musicales a través de su iniciativa especial para conciertos. La artista de Barranquilla ofrecerá un total de doce actuaciones en la capital de España como parte de su gira internacional, una cita que moverá a miles de personas de todos los puntos del país.

La dimensión de este acontecimiento se nota también en las instalaciones preparadas para la ocasión. Los conciertos se celebrarán en el Estadio Shakira, un espacio construido de forma temporal y exclusiva dentro del recinto madrileño Iberdrola Music para acoger esta serie de espectáculos. Para atender a la gran cantidad de seguidores que viajarán desde distintas comunidades autónomas, la compañía de trenes ha diseñado un plan de viaje que busca animar a la gente a dejar el coche en casa. Según las previsiones de la propia empresa, se espera transportar a más de 120.000 viajeros hacia la capital desde las distintas ciudades de su red de líneas durante los días en los que se celebren los conciertos, demostrando que la música es un motor muy potente para los viajes nacionales.

Con la idea de facilitar el camino a los fans, la operadora ha activado un descuento directo del 25% para todos los viajes que tengan como origen o destino la ciudad de Madrid. Esta rebaja en las tarifas estará disponible para su compra hasta el próximo 15 de agosto de 2026, y se podrá aplicar en los billetes de tren programados para viajar entre el 16 de septiembre y el 19 de octubre de este mismo año, coincidiendo con los días de las actuaciones de la cantante colombiana. El beneficio se aplica a las catorce localidades donde opera la marca actualmente, permitiendo que los seguidores de Barcelona, Zaragoza, Valencia, Alicante, Valladolid, Murcia, Sevilla, Málaga o Córdoba puedan viajar de forma cómoda y económica con tarifas que habitualmente empiezan en los nueve euros.

La campaña de promoción va más allá de los descuentos y traslada el ambiente de la gira de la artista a los propios vagones. Desde este mes de julio y hasta octubre de 2026, uno de los trenes de dos pisos de la flota circulará por las vías españolas totalmente decorado con imágenes inspiradas en el último disco de la cantante y en su gira. Este tren funcionará como una publicidad en movimiento por toda la geografía del país y busca que el viaje de los usuarios sea el verdadero inicio de la experiencia del concierto. La empresa quiere así dar un toque más cercano y alegre a su servicio habitual, haciendo que el trayecto de larga distancia sea parte de la diversión.

Al mismo tiempo, este acuerdo incluye actividades en los canales digitales que permitirán a los viajeros vivir momentos especiales dentro del recinto del concierto. A través de una iniciativa en la red social TikTok, abierta desde el 21 de julio hasta el 20 de agosto de 2026, los seguidores de la artista podrán participar para conseguir entradas para la función del 19 de septiembre y vivir la experiencia de caminar al lado de la artista hacia el escenario. Esta actividad da a un grupo de personas la oportunidad de acompañar a la cantante hasta el escenario principal justo cuando empieza el espectáculo, integrándose en la apertura del concierto y reflejando la cercanía de la cantante con su público.

Desde que comenzó a operar en España en mayo de 2021, la empresa ferroviaria ha transportado a más de 24 millones de pasajeros, basando su actividad en abrir la alta velocidad a todos los públicos mediante precios sencillos y trenes con mucha capacidad. Esta unión con las actuaciones de Shakira en Madrid representa un paso adelante para convertir el viaje en tren en una extensión del propio espectáculo, mostrando cómo la colaboración entre la industria musical y el transporte sostenible ayuda a impulsar los viajes y el turismo cultural hacia la capital.

Contenidos relacionados
Fiestas de fin de año: cómo elegir el mejor regalo corporativo para promocionar una marca
El cuponing sigue extendiéndose gracias al apoyo de los Social Media
Mundoofertas supera los 330.000 usuarios y exporta su modelo a los países anglosajones
Más Leídos
Marca celebra la segunda estrella de la selección española con sus editoriales especiales conmemorativos
DJMaRiiO protagoniza la nueva campaña de Gillette en España
La reputación de las marcas ya no se juega solo en Google: la IA generativa entra en el tablero
McDonald’s celebra el verano tradicional español con la campaña Mitiquísimo
Festivales de música: así cambia la relación de las marcas con el ocio, la cultura y las audiencias
Su marca ya no compite por el primer resultado de Google, sino por ser la respuesta de ChatGPT
Cómo captar la atención digital de los usuarios para mejorar el recuerdo de marca
La nueva campaña de Choví reivindica los sabores de siempre y los momentos compartidos en familia
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
Estrategias de marketing de influencia para transformar colaboraciones aisladas en activos estables
La Academia de la Publicidad incorpora a las agencias publicitarias de Sevilla para potenciar el talento nacional
Cómo transformar la inversión en marketing digital en un sistema de crecimiento rentable para marcas de moda
Todos los detalles del tren especial de Ouigo que te lleva a la residencia de Shakira en Madrid
Contenidos Patrocinados
Un gran triunfo entre los más pequeños: cómo el comerciante de juguetes Bambule entusiasma a los niños de toda Europa con los mercados en línea Kaufland
Cómo conseguir trabajo en marketing en 2026: lo que buscan realmente las empresas españolas
Top 52: Mejores Agencias de Marketing Digital de España 2026 según los usuarios de Google
El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”
ADS
Promocionados
La entrevista ya no empieza en la sala: empieza en tu pantalla
Por qué una página web sólida transforma a las empresas emergentes en marcas en las que vale la pena invertir
Elegir un MBA en España: una decisión de inversión, no solo de formación
Por qué cada vez más pymes trabajan con Apple: guía para integrar su ecosistema en tu empresa