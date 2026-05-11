Todos los detalles del tren especial de Ouigo que te lleva a la residencia de Shakira en Madrid

La conexión entre el transporte en tren y los grandes eventos de música en directo da un paso muy importante de cara a los próximos meses. La compañía de alta velocidad OUIGO ha anunciado de manera oficial que será el tren oficial para la residencia de conciertos que Shakira ofrecerá en Madrid durante el otoño de 2026. Esta alianza sitúa a la empresa ferroviaria en el centro de uno de los acontecimientos culturales más esperados del año, reforzando su estrategia de unir los viajes en alta velocidad con los espectáculos musicales a través de su iniciativa especial para conciertos. La artista de Barranquilla ofrecerá un total de doce actuaciones en la capital de España como parte de su gira internacional, una cita que moverá a miles de personas de todos los puntos del país.

La dimensión de este acontecimiento se nota también en las instalaciones preparadas para la ocasión. Los conciertos se celebrarán en el Estadio Shakira, un espacio construido de forma temporal y exclusiva dentro del recinto madrileño Iberdrola Music para acoger esta serie de espectáculos. Para atender a la gran cantidad de seguidores que viajarán desde distintas comunidades autónomas, la compañía de trenes ha diseñado un plan de viaje que busca animar a la gente a dejar el coche en casa. Según las previsiones de la propia empresa, se espera transportar a más de 120.000 viajeros hacia la capital desde las distintas ciudades de su red de líneas durante los días en los que se celebren los conciertos, demostrando que la música es un motor muy potente para los viajes nacionales.

Con la idea de facilitar el camino a los fans, la operadora ha activado un descuento directo del 25% para todos los viajes que tengan como origen o destino la ciudad de Madrid. Esta rebaja en las tarifas estará disponible para su compra hasta el próximo 15 de agosto de 2026, y se podrá aplicar en los billetes de tren programados para viajar entre el 16 de septiembre y el 19 de octubre de este mismo año, coincidiendo con los días de las actuaciones de la cantante colombiana. El beneficio se aplica a las catorce localidades donde opera la marca actualmente, permitiendo que los seguidores de Barcelona, Zaragoza, Valencia, Alicante, Valladolid, Murcia, Sevilla, Málaga o Córdoba puedan viajar de forma cómoda y económica con tarifas que habitualmente empiezan en los nueve euros.

La campaña de promoción va más allá de los descuentos y traslada el ambiente de la gira de la artista a los propios vagones. Desde este mes de julio y hasta octubre de 2026, uno de los trenes de dos pisos de la flota circulará por las vías españolas totalmente decorado con imágenes inspiradas en el último disco de la cantante y en su gira. Este tren funcionará como una publicidad en movimiento por toda la geografía del país y busca que el viaje de los usuarios sea el verdadero inicio de la experiencia del concierto. La empresa quiere así dar un toque más cercano y alegre a su servicio habitual, haciendo que el trayecto de larga distancia sea parte de la diversión.

Al mismo tiempo, este acuerdo incluye actividades en los canales digitales que permitirán a los viajeros vivir momentos especiales dentro del recinto del concierto. A través de una iniciativa en la red social TikTok, abierta desde el 21 de julio hasta el 20 de agosto de 2026, los seguidores de la artista podrán participar para conseguir entradas para la función del 19 de septiembre y vivir la experiencia de caminar al lado de la artista hacia el escenario. Esta actividad da a un grupo de personas la oportunidad de acompañar a la cantante hasta el escenario principal justo cuando empieza el espectáculo, integrándose en la apertura del concierto y reflejando la cercanía de la cantante con su público.

Desde que comenzó a operar en España en mayo de 2021, la empresa ferroviaria ha transportado a más de 24 millones de pasajeros, basando su actividad en abrir la alta velocidad a todos los públicos mediante precios sencillos y trenes con mucha capacidad. Esta unión con las actuaciones de Shakira en Madrid representa un paso adelante para convertir el viaje en tren en una extensión del propio espectáculo, mostrando cómo la colaboración entre la industria musical y el transporte sostenible ayuda a impulsar los viajes y el turismo cultural hacia la capital.