Festivales de música: así cambia la relación de las marcas con el ocio, la cultura y las audiencias

Los festivales de música han dejado de ser únicamente escenarios para artistas y público. Convertidos en auténticos ecosistemas de experiencia, son también el lugar donde las marcas ponen a prueba nuevas formas de conectar con las personas. La presencia de Repsol en Bilbao BBK Live 2026 es un referente de innovación que muestra cómo el patrocinio cultural evoluciona desde la mera visibilidad hacia modelos basados en la utilidad, y la integración en la experiencia del público asistente.

Los festivales de música se han convertido en uno de los grandes espacios de experiencia contemporánea. En ellos conviven música, comunidad, viaje, gastronomía, tecnología, descanso, conversación social y recuerdo compartido.

Para las marcas, ese territorio abre una oportunidad especialmente valiosa: formar parte de un contexto emocional y cultural en el que la relación con el público puede construirse desde la vivencia, no únicamente desde el impacto publicitario. La visibilidad continúa siendo importante, pero pierde fuerza cuando no se acompaña de una aportación reconocible para el público.

En este escenario, Repsol ha vuelto a estar presente en el festival Bilbao BBK Live por tercer año consecutivo con una propuesta que refleja hacia dónde está avanzando el patrocinio cultural: menos entendido como una presencia añadida al evento y más como una forma de integrarse en la experiencia del asistente.

Bilbao BBK Live, que ha celebrado su edición de 2026 del 9 al 11 de julio en Kobetamendi, permite observar bien esa evolución. El festival ha alcanzado su 20º aniversario con un cartel de más de 80 artistas y una programación que ha combinado grandes nombres internacionales, propuestas nacionales, electrónica, sonidos alternativos y escena urbana, en un entorno natural que forma parte de su propia identidad.

La participación de la multienergética en este festival este año ha combinado innovación en el Escenario Repsol, servicios para el público, interacción digital, inteligencia artificial, gastronomía y soluciones energéticas aplicadas al funcionamiento del festival.

El festival como experiencia total

El auge de los festivales en España no responde únicamente al atractivo de los carteles musicales. También tiene que ver con la búsqueda de experiencias presenciales, compartidas y difíciles de replicar en un entorno dominado por pantallas, plataformas y consumo fragmentado. El directo recupera valor porque sucede en un lugar concreto, durante un tiempo limitado y con una comunidad que comparte la misma emoción.

Como explica Natalia Villoria, directora de Publicidad, Relaciones Públicas y Patrocinios de Repsol, “la música en vivo no solo genera visibilidad; genera recuerdo, emoción y experiencia compartida”. Para una marca, ese territorio resulta especialmente valioso cuando es capaz de “integrarse con naturalidad y aportar algo útil dentro de la experiencia”.

En el caso de Bilbao BBK Live, esa dimensión experiencial está muy vinculada a su identidad al ser un referente por su compromiso con el entorno Kobetamendi no funciona solo como localización, sino como parte del imaginario del festival: naturaleza, vistas sobre Bilbao, convivencia entre ciudad y monte, grandes escenarios y espacios con personalidad propia.

Ese contexto ayuda a entender por qué los festivales se han convertido en un territorio estratégico para las marcas. Ya no se trata únicamente de estar donde hay audiencia, sino de encontrar una función dentro de un ecosistema cultural.

En música, además, la autenticidad pesa de forma especial. El asistente acepta mejor la presencia de una marca cuando percibe que encaja con el entorno, respeta los códigos del festival y contribuye a mejorar la experiencia. Villoria lo resume con una frase que funciona casi como una regla del patrocinio cultural: “En música, la autenticidad no es un extra; es una condición de entrada”.

El Escenario Repsol como laboratorio de innovación

Dentro de la presencia de Repsol en Bilbao BBK Live 2026, uno de los elementos centrales ha sido el Escenario Repsol. Su interés ha ido más allá de la función escénica, porque se ha planteado también como un espacio de innovación energética integrado en el propio festival.

El proyecto ha incorporado paneles solares en el entorno, tanto en laderas como en el propio escenario, seguidores solares con los que se consiguió que los paneles cambiaran de inclinación para recibir mayor radiación solar y así optimizar la producción de energía entre un 15% y un 35%, también han contado con sistemas de monitorización en tiempo real.

La relevancia de esta iniciativa está en que conecta la actividad de la marca con una dimensión real del evento. La innovación no aparece como un mensaje externo al festival, sino como una parte de su funcionamiento. En un entorno donde el público penaliza lo artificial y lo excesivamente promocional, esa coherencia entre lo que la marca aporta y lo que el evento necesita resulta clave.

Repsol ha encontrado aquí un punto de integración natural. Su territorio de marca —energía, movilidad, innovación y servicios— se vincula con una necesidad evidente de cualquier gran evento en directo: hacer posible que la experiencia se desarrolle. La marca no solo se asocia al festival desde la visibilidad, sino desde una función concreta dentro de su arquitectura.

Inteligencia artificial para mejorar el recorrido del asistente

La edición de 2026 ha incorporado también una capa digital orientada a facilitar la experiencia del público. Una de las principales novedades ha sido “Irati”, un asistente de IA generativa vía WhatsApp que ofrece información del festival, como horarios, conciertos, transporte y avisos.

Este tipo de soluciones muestran cómo está evolucionando la activación de marca en grandes eventos. La tecnología funciona mejor cuando responde a necesidades reales del usuario. En un festival de varios días, con múltiples escenarios, desplazamientos y horarios que cuadrar, la información contextual puede convertirse en un servicio de alto valor.

La IA, en este caso, no se presenta como una capa de innovación abstracta. Su utilidad está ligada al momento de uso: ayudar al asistente a orientarse, resolver dudas, recibir avisos y organizar mejor su experiencia dentro del festival. Esa es precisamente una de las claves del nuevo patrocinio experiencial: activar la marca a través de servicios que el público puede utilizar.

Junto a “Irati”, Repsol ha incorporado dinámicas de conexión entre asistentes y pantallas del recinto en tiempo real. La interacción con pantallas, los contenidos participativos y las herramientas digitales refuerzan la idea del festival como ecosistema vivo. El público no se limita a asistir; también participa, comparte, decide y genera contenido. Para las marcas, esa participación abre una vía de relación más rica que la exposición pasiva.

El Espacio Repsol: pausa, servicio y participación

La experiencia de un festival no se construye solo frente al escenario. También se compone de pausas, recorridos, esperas, encuentros, momentos de descanso y pequeños servicios que hacen más cómoda la jornada. En ese terreno se sitúa el Espacio Repsol, que se ha concebido como una zona integrada en el recorrido del asistente.

El espacio incluía zona de descanso y recarga de móviles, pantallas LED con contenidos participativos, instalaciones visuales como una esfera LED y una pantalla térmica interactiva, además de una activación gastronómica con una barra de Guía Repsol junto al solete Bico de Xeado.

Estos elementos responden a una lógica cada vez más relevante en marketing experiencial: la utilidad también construye marca. En un evento intenso, largo y multitudinario, resolver una necesidad en el momento adecuado puede generar una asociación más positiva que una presencia meramente visual. Cargar el móvil, encontrar un espacio de descanso, interactuar con una instalación o descubrir una propuesta gastronómica son puntos de contacto que se incorporan de forma natural a la vivencia del festival.

Villoria lo expresa desde la propia naturaleza del directo: “La música no solo se escucha: se vive. Y cuando una marca consigue integrarse con naturalidad en esa experiencia, la relación con el público deja de ser solo visible para convertirse en relevante”.

La energía como base que hace posible la experiencia

Aunque la dimensión más visible para el público se concentraba en el Escenario Repsol, la IA, el Espacio Repsol y las activaciones experienciales, así como la aportación energética han constituido una base importante del proyecto. Un festival de estas características necesita soluciones para sonido, iluminación, instalaciones temporales, transporte, logística y movilidad interna.

Según la información facilitada, Repsol ha introducido en Bilbao BBK Live 2026 un modelo multienergía que combinaba energía solar, combustibles renovable para generadores, y suministro de Diesel Nexa origen 100% renovable para el transporte y logística, y movilidad eléctrica para determinados desplazamientos internos y VIP.

La reducción estimada asociada al proyecto es de 104 toneladas de CO₂. El dato aporta una dimensión cuantificable, pero dentro del relato de marca funciona sobre todo como soporte de coherencia: la compañía no solo ha estado presente en el festival, sino que ha participado en una dimensión operativa necesaria para que el evento se desarrolle.

Esta lectura resulta especialmente interesante porque sitúa la energía en un doble plano. Por un lado, como infraestructura que hace posible el festival. Por otro, como parte de una experiencia visible para el asistente a través del Escenario Repsol, las activaciones, los servicios y la innovación aplicada al recinto. De esta forma la energía hace que todo funcione y también se ve, se vive y también se comparte.

De la visibilidad a la función

La evolución de los festivales como territorio de marca obliga a repensar el patrocinio cultural. Durante años, muchas activaciones se diseñaron alrededor de la notoriedad: ocupar un espacio, aparecer en soportes, asociarse al evento y multiplicar impactos. Ese modelo no ha desaparecido, pero convive con una exigencia mayor por parte del público y de las propias marcas.

Hoy, la pregunta estratégica es qué función cumple una marca dentro de la experiencia. En un festival, esa función puede adoptar muchas formas: facilitar información, mejorar el descanso, aportar servicios, introducir tecnología, generar interacción, enriquecer la propuesta gastronómica o contribuir al funcionamiento operativo del evento.

Repsol articuló su presencia en Bilbao BBK Live 2026 desde esa combinación de planos. La marca aparecía en momentos visibles del recorrido del asistente, como el Escenario Repsol o el Espacio Repsol, y también en capas menos evidentes pero fundamentales, como el suministro energético, la movilidad y la logística. Esa integración múltiple permite leer su participación como ejemplo de un patrocinio más experiencial, más contextual y más vinculado a la utilidad.

Para Villoria, la oportunidad está en conectar con las personas desde un lugar más emocional y, al mismo tiempo, aportar energías y conocimiento a la industria musical para que la experiencia pueda desarrollarse.

El futuro del patrocinio cultural será más experiencial

Los festivales se han convertido en laboratorios de la nueva relación entre marcas, cultura y consumidores. En ellos se concentran variables muy valiosas para el marketing actual: atención real, emoción compartida, comunidad, conversación social, contenido generado por los usuarios y recuerdo posterior.

Pero ese territorio exige sensibilidad. La industria musical tiene la responsabilidad de revisar cómo produce sus eventos, cómo consume energía, y compaginar la emoción de un festival con una gestión más consciente de los recursos. La marca debe entender que el protagonismo pertenece a la música, al público y a la experiencia. Su papel resulta más eficaz cuando mejora lo que ocurre, cuando aporta una utilidad tangible y cuando se integra de forma coherente en el ecosistema del festival.