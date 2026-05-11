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Contrapunto BBDO lanza la campaña de Lotería Nacional para el sorteo de vacaciones
Contrapunto BBDO lanza la campaña de Lotería Nacional para el sorteo de vacaciones

Por Redacción - 10 Julio 2026

La llegada de la temporada estival trae consigo un cambio profundo en las prioridades diarias, un fenómeno psicológico y social que la nueva propuesta publicitaria de Loterías y Apuestas del Estado ha sabido capturar con precisión. Desarrollada por la agencia Contrapunto BBDO, la campaña para el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional se articula bajo el lema promocional que recuerda cómo el descanso estival devuelve a las personas a su verdadera esencia. La narrativa se aleja de la ostentación para centrarse en la desconexión real, esa capacidad casi instantánea de desprenderse de las complejidades, obligaciones y superficialidades acumuladas durante el año laboral para abrazar los placeres más sencillos y tradicionales.

A través de un enfoque que combina la observación costumbrista con un tono cercano y experto, la estrategia de comunicación analiza cómo la rutina hiperconectada actual desvía la atención de lo verdaderamente importante. El proyecto audiovisual ilustra este contraste mediante cuatro situaciones cotidianas con las que el espectador puede identificarse fácilmente, reflejando esos hábitos y costumbres arraigados que se recuperan al pausar el ritmo diario. De este modo, el Sorteo Extraordinario de Vacaciones no se promociona simplemente como una oportunidad de riqueza material, sino como el catalizador definitivo para consolidar ese estado de bienestar, sencillez y reencuentro con los valores fundamentales de la vida.

La implantación de esta propuesta publicitaria destaca por su planteamiento multicanal, diseñado para alcanzar a diversas audiencias mediante una estudiada combinación de medios tradicionales y plataformas digitales. La pieza central de la campaña se compone de dos anuncios principales destinados a la televisión conectada, soportes digitales, redes sociales y televisión lineal, asegurando una cobertura integral. Esta estrategia audiovisual se complementa con dos cuñas de radio para emisoras analógicas y plataformas digitales de audio, además de una potente línea gráfica que no solo vestirá los puntos de venta de la red comercial de Loterías, la prensa escrita y el mobiliario urbano, sino que también se ha integrado directamente en el diseño de los propios décimos que adquieren los ciudadanos.

El desarrollo técnico y artístico de las piezas ha involucrado a destacados nombres del sector de la producción y la creación visual en España. La realización de los anuncios de televisión ha corrido a cargo de la productora Antiestático bajo la dirección del realizador Squarehead, contando con la gestión especializada de Omnicom Content Experiences. Por su parte, la atmósfera sonora y el cuidado diseño de audio de los anuncios y las cuñas radiofónicas se han desarrollado en los estudios de Sonomedia, mientras que la identidad gráfica y tridimensional de la campaña lleva la firma del artista digital Alex Bolumar, cuyo trabajo ha sido coordinado por el equipo de Valentina’s Factory. Todo este despliegue creativo culminará con la celebración del Sorteo Extraordinario de Vacaciones este próximo sábado 4 de julio de 2026, una cita que pone en juego un premio especial de 20 millones de euros a un solo décimo.

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