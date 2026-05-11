Las redes sociales pierden usuarios en España por primera vez en su historia

El consumo digital en España ha alcanzado un punto que redefine la relación de los ciudadanos con las pantallas. Por primera vez tras años de expansión, las redes sociales han experimentado una leve pausa en su base de usuarios. Según los datos analizados por GfK DAM, el medidor oficial del consumo digital en España, la cobertura de estas plataformas ha registrado un descenso del 0,5% en comparación con el año anterior. Aunque el porcentaje se presenta mínimo, el fenómeno marca un hito estructural que sugiere que el mercado digital podría haber alcanzado su techo, atrayendo en la actualidad a algo más de 39 millones de usuarios únicos mensuales.

Esta estabilización en el volumen de personas coincide con una competición cada vez más intensa por captar la atención de los usuarios. Los análisis del sector apuntan a que la consolidación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, está diversificando las actividades online y fragmentando el tiempo disponible de los usuarios. Pese a este ligero retroceso en la comunidad global, el hábito de consultar los perfiles sociales se mantiene muy arraigado en la rutina diaria de los españoles, configurándose como la ocupación favorita dentro de internet.

La dedicación temporal que la sociedad le da a estas aplicaciones sigue siendo masiva, absorbiendo una cuarta parte de las horas totales que nos pasamos navegando por la red. De media, cada ciudadano invierte 27 horas y 38 minutos mensuales en interactuar, compartir o consumir vídeos y textos en sus plataformas de preferencia. El móvil se confirma como la ventana indiscutible y mayoritaria para esto, concentrando la práctica totalidad de ese tiempo con una media de 26 horas y 47 minutos por usuario al mes desde dispositivos móviles.

Hábitos de consumo y la brecha generacional de la audiencia

El comportamiento de los usuarios muestra pautas temporales muy definidas que dibujan los momentos de máxima confluencia digital en el territorio nacional. El tramo final de la semana, concretamente el viernes, se alza como la jornada con mayor actividad y permanencia en las redes, congregando a cerca de 37 millones de usuarios únicos que eligen ese día para intensificar su actividad social virtual. En cuanto a las franjas horarias, el periodo comprendido entre las 13:00 y las 18:00 horas se consolida como el verdadero momento álgido del día, un espacio de la tarde que llega a acumular casi 38 millones de accesos simultáneos.

El desglose demográfico revela que, si bien el uso de las redes sociales es un fenómeno transversal que empapa a todas las capas de la población, la intensidad de consumo varía notablemente según la edad. La llamada generación Z lidera con diferencia este apartado, registrando una permanencia media de 40 horas y 23 minutos mensuales por persona. A una distancia corta se sitúan los jóvenes pertenecientes a la generación millennial, con edades entre los 25 y los 34 años, quienes dedican unas 36 horas al mes. Esta hiperconectividad contrasta con los hábitos de los mayores de 65 años, cuyo consumo se manifiesta mucho más moderado y pausado, fijando su atención en las plataformas durante 19 horas y 28 minutos mensuales.

La distribución por sexos se mantiene equilibrada en términos globales, pero desvela marcadas preferencias y afinidades hacia canales específicos. Las mujeres lideran con claridad el tiempo invertido en plataformas visuales y creativas como Instagram, TikTok y Pinterest. En el espectro opuesto, la audiencia masculina muestra un vínculo mucho más estrecho y una mayor permanencia en plataformas de debate o comunidades, teniendo una presencia predominante en X y en los foros de Reddit.

Transformación en el liderazgo de los gigantes digitales

El ecosistema de aplicaciones mantiene a los productos de Meta en la cúspide de la preferencia ciudadana, aunque el mapa de competidores sufre alteraciones relevantes. Instagram encabeza el listado general al superar la barrera de los 35,5 millones de usuarios, seguida muy de cerca por la veteranía de Facebook, que todavía retiene una comunidad superior a los 34,3 millones de personas en España. El tercer cajón del podio lo ocupa TikTok, que continúa su consolidación ascendente al rozar los 30 millones de usuarios únicos, lo que representa un crecimiento notable del 11% respecto al ejercicio previo.

El movimiento de las audiencias también ha propiciado ascensos significativos y sustituciones llamativas en la clasificación de las aplicaciones más visitadas. Reddit destaca como la sorpresa del año gracias a un incremento interanual del 41%, situándose al borde de los 13 millones de usuarios. Por su parte, la pérdida de tracción sufrida por X en los últimos tiempos ha favorecido la rápida progresión de alternativas con dinámicas similares. Threads se posiciona ya con más de 10 millones de usuarios y acecha directamente los números de la red social de Elon Musk, mientras que LinkedIn y Pinterest mantienen posiciones estables en la zona media con 11,9 y 11,8 millones de usuarios respectivamente. El cierre de la clasificación estatal cuenta con la presencia de Snapchat y la plataforma de videojuegos Steam, ambas por encima de los dos millones de usuarios, en un listado del que desaparecen espacios de pago como OnlyFans, que queda fuera del grupo de cabeza pese a conservar más de 1,8 millones de seguidores.

Las diferencias geográficas ofrecen un último matiz sobre cómo se distribuye el ocio digital en el país. Los habitantes de Asturias se posicionan como los más activos de España, destinando casi 30 horas y media al mes por habitante a repasar sus perfiles sociales. Esta tendencia de alta permanencia se replica en las comunidades de Islas Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha. Por el contrario, las regiones que albergan los grandes núcleos urbanos y económicos muestran una conducta más desapegada; la Comunidad de Madrid se sitúa a la cola del tiempo invertido con solo 25 horas mensuales, una realidad de consumo moderado que comparte con el País Vasco y Cataluña.