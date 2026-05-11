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ATREVIA se consolida como la única consultora española en el ranquin global de fusiones de Mergermarket
ATREVIA se consolida como la única consultora española en el ranquin global de fusiones de Mergermarket

Por Redacción - 3 Agosto 2026

La consultora estratégica española ATREVIA ha alcanzado un puesto de gran relevancia en los mercados financieros internacionales tras publicarse los resultados del ranquin de asesores de comunicación de fusiones y adquisiciones elaborado por Mergermarket. Durante la primera mitad de este año, la firma ha conseguido posicionarse como la única entidad de origen español con presencia en esta clasificación global, que mide la influencia y el peso de las agencias de comunicación en las operaciones corporativas de mayor envergadura económica a nivel mundial. Este logro sitúa a la compañía iberoamericana en una posición de referencia, demostrando que la gestión estratégica de la reputación es una pieza fundamental para llevar a buen puerto las transacciones empresariales complejas en los principales mercados internacionales.

El rendimiento de la organización durante los primeros seis meses del ejercicio refleja una intensa actividad en la asesoría de grandes transacciones corporativas. En el cómputo global, la firma se ha situado en la decimocuarta posición por valor total de las operaciones, acumulando un volumen agregado que alcanza los 35.884 millones de dólares en apenas doce transacciones de gran escala. Estas cifras evidencian la confianza que las corporaciones depositan en sus equipos multidisciplinares en momentos de transformación tan delicados como son las compras o las integraciones de empresas, donde una narrativa clara y rigurosa resulta clave para generar certidumbre entre los inversores y la sociedad.

La fortaleza de la firma se hace especialmente visible al analizar su comportamiento en las diferentes áreas geográficas donde opera. En la región que abarca Europa, Oriente Medio y África, la consultora se ha asentado en el undécimo lugar de la tabla sectorial, habiendo respaldado operaciones valoradas en 35.464 millones de dólares. Al mismo tiempo, su consolidación en el continente americano se refleja al ocupar el duodécimo puesto tanto en el ranquin de América como en el específico de Latinoamérica, mientras que en el mercado español defiende la quinta posición por número de transacciones con un total de ocho operaciones gestionadas en lo que va de año.

Este hito coincide con un momento de notable madurez para la organización, que actualmente cuenta con presencia directa en quince territorios que incluyen España, Portugal, Bruselas y una amplia red en naciones latinoamericanas, sumando más de seiscientos cuarenta profesionales en sus filas. Asunción Soriano, consejera delegada global de la firma, ha destacado que este reconocimiento internacional pone en valor el compromiso diario de sus equipos para acompañar operaciones de alto impacto mediante una comunicación estratégica que protege la reputación de las empresas. El enfoque de la compañía se centra en resolver problemas complejos combinando la escucha activa, la estrategia y la creatividad para atender a los diferentes grupos de interés en cada transacción.

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