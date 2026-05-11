Google Business Profile gana peso en las respuestas locales generadas por la inteligencia artificial de Google

La información publicada en Google Business Profile está adquiriendo un papel cada vez más relevante en las nuevas experiencias de búsqueda impulsadas por inteligencia artificial. Las funcionalidades AI Overviews y AI Mode pueden utilizar datos asociados a los perfiles de empresa para responder a consultas sobre negocios, establecimientos y servicios locales.

Un análisis realizado por Adentity, consultora especializada en reputación digital y SEO local, ha identificado en su muestra que el 23 % de las respuestas generadas por AI Overviews y AI Mode citan información procedente de Google Business Profile. El estudio muestra cómo datos como la categoría del establecimiento, los servicios ofrecidos, los horarios, la ubicación, las valoraciones o las reseñas pueden aparecer integrados en las respuestas que Google ofrece cuando un usuario busca recomendaciones, compara negocios o pregunta por servicios disponibles en una zona determinada.

“La pregunta ya no es únicamente si una empresa aparece en Google, sino con qué información Google la describe y la presenta ante sus usuarios”, explica Francisco Castro, CEO de Adentity. “Google Business Profile continúa siendo una herramienta esencial para la visibilidad local, pero ahora también puede intervenir en la información que utilizan las experiencias de búsqueda generativa”.

Perfiles optimizados

Esta evolución resulta especialmente relevante para cadenas, franquicias, empresas con múltiples establecimientos y negocios cuya actividad depende de una audiencia local. En estos casos, mantener información completa, precisa y coherente en todas las ubicaciones puede ayudar a Google a interpretar correctamente la actividad de la empresa y a ofrecer respuestas más fiables a los usuarios. La gestión de los perfiles adquiere, por tanto, una dimensión que va más allá del posicionamiento tradicional. Los errores en los horarios, las categorías incorrectas, los servicios desactualizados, los perfiles duplicados o las diferencias entre la información publicada en la web y en Google Business Profile pueden trasladarse a la experiencia de búsqueda y afectar a la manera en la que un negocio es presentado.

“Optimizar Google Business Profile ya no consiste solamente en mejorar la posición de una empresa en los resultados locales”, señala Francisco Castro. “También supone trabajar sobre una de las principales fuentes de información con las que Google comprende cada establecimiento. Las empresas deben controlar no solo dónde aparecen, sino también qué información pueden utilizar los sistemas de inteligencia artificial para hablar de ellas”.

Para Adentity, la incorporación de este tipo de información a las respuestas generativas confirma la evolución del SEO local hacia un modelo en el que la visibilidad, la reputación y la calidad de los datos están cada vez más conectadas. Google continúa estrechando, además, la relación entre Google Business Profile y sus experiencias de inteligencia artificial. Una muestra reciente es la posibilidad de conectar un perfil de empresa con la aplicación web de Gemini para consultar información, acceder a métricas y gestionar determinadas funciones mediante una interfaz conversacional. En este nuevo escenario, la gestión de la presencia local debe contemplar tanto la aparición en Google Maps y en los resultados tradicionales como la forma en la que AI Overviews y AI Mode interpretan, resumen y presentan la información de cada negocio.