Entrevista a Alejandra Salleras, CMO de NeoAttack: Liderazgo, estrategia y el arte de posicionar marcas en la cima digital.

En los últimos meses hemos visto cómo la inteligencia artificial ha cambiado la forma en la que millones de personas buscan información. La proliferación de la IA generativa está modificando los hábitos de búsqueda y obligando a las marcas a replantearse su estrategia digital. Sin embargo, ¿estamos realmente ante un cambio de paradigma o simplemente ante una evolución natural del marketing y el SEO? Para hablar de ello conversamos con Alejandra Salleras Grand, CMO de NeoAttack.

Durante años el objetivo de las marcas ha sido posicionarse en Google, que contaba con una cuota de mercado prácticamente monopolística. ¿Dirías que hoy el reto ha cambiado o simplemente se ha ampliado con nuevos canales como ChatGPT, Gemini o Perplexity?

“El reto se ha transformado en un ejercicio de precisión extrema. Ya no basta con aparecer; ahora el objetivo es capturar la mayor intención de búsqueda con el menor volumen de ruido posible. No solo ampliamos a nuevos canales, sino que hemos pasado de una optimización reactiva a una estratégica y holística, donde el ecosistema digital exige que los algoritmos identifiquen contenido útil y confiable de forma inmediata.”

¿Qué es lo primero que suelen preguntarte los clientes cuando aparecen conceptos como GEO o posicionamiento en IA?

"La preocupación número uno es el temido "Zero-Click". Los clientes temen que la IA "robe" sus clics al responder directamente al usuario. Por eso, nos preguntan obsesivamente por el GEO: quieren saber cómo pueden ser la “fuente de verdad” que alimenta esas respuestas generativas. Nuestra labor es mostrarlesque, aunque el tráfico informacional caiga, en los proyectos que llevamos, el tráfico transaccional que llega tras una cita de la IA suele ser más rentable. Por eso es un canal en el que hay que estar muy presente."

Existe cierta sensación de que el SEO tradicional ha quedado obsoleto y que todos los esfuerzos se enfocan en el crecimiento en los LLM. ¿Crees que es una percepción equivocada?

“Más que equivocada, diría que es una percepción incompleta. El SEO está más vivo que nunca. El SEO tradicional es el cimiento; sin una arquitectura técnica impecable y un rendimiento sólido (Core Web Vitals), el GEO no puede existir. La IA no ha matado al SEO, lo ha elevado a una disciplina de autoridad y confianza. Y quién consiga ser fuerte en ambos (GEO + SEO), ganará el juego.”

Desde NeoAttack defendéis que no hace falta reinventar el marketing para aparecer en los modelos de IA. ¿Por qué está tan extendida la idea contraria?

“Porque se confunde la herramienta con la estrategia. El GEO no requiere inventar un nuevo marketing, sino volver a la esencia: demostrar que detrás de una web hay humanos reales y un negocio legítimo. Lo que Google y los LLMs premian hoy es el E-E-A-T (Experiencia, Pericia, Autoridad, Confianza), algo que las marcas que ya hacían bien las cosas siempre han tenido como prioridad.”

Si tuvieras que explicar a un director general, en un minuto, qué es realmente el GEO y su funcionamiento, ¿cómo lo harías?

"Se lo resumiría así: El GEO es la optimización de tu marca para que, cuando un usuario pregunte a una IA, esta te elija a ti como la "respuesta correcta". Ya no peleamos solo por el "enlace azulnúmero 1", sino por la Cuota de Voz Generativa: que la IA te cite como su fuente de verdad primaria. Es pasar de la posición a la citación autorizada."

¿Qué elementos siguen siendo imprescindibles para que una marca gane visibilidad tanto en Google como en los modelos de lenguaje?

"Para mi, hay tres pilares innegociables:

1. Rendimiento técnico: Optimizar las Core Web Vitals (LCP, INP, CLS) para que la carga y la interacción sean instantáneas.

2. Arquitectura semántica: Usar datos estructurados (Schema) para que los bots entiendan quiénes somos.

3. Autoridad verificable: Demostrar experiencia real con páginas de autor y firmas expertas."

En vuestra experiencia, ¿qué peso tienen hoy factores como la autoridad de marca, la confianza o la reputación dentro de la estrategia de generación de contenidos?

"No te voy a decir que tiene el 100% del peso… pero casi…. En NeoAttack lo llamamos el "foso defensivo ante la IA". La autoridad no se gana ya con enlaces masivos, sino con relevancia contextual y reputación. Trabajamos para que la autoridad de marca sea tan incontestable que la IA se vea obligada a citarte para no perder su propia credibilidad."

Muchas empresas están produciendo grandes volúmenes de contenido con IA en todos los canales. ¿Dónde está el límite entre aprovechar la tecnología y caer en la saturación y en la ausencia de una marca identificable?

"El límite está en la ausencia de criterio humano y experto. Google ha ejecutado lo que nosotros llamamos la "Gran Purga" en 2025 de todo ese ruido vacío generado por IA sin supervisión. En NeoAttack aplicamos el modelo "Human-in-the-loop": la IA procesa los datos, pero el criterio humano aporta la ética, la estrategia y la conexión emocional que una máquina no puede replicar. Si vas a tener un GPT redactando los contenidos de tu web y maquetandolos sin una supervisión exhaustiva… estás muerto."

¿Crees que entraremos en una etapa en la que la calidad vuelve a imponerse claramente sobre la cantidad?

“Rotundamente sí. Es más, ya estamos en ella. El objetivo es la precisión: menos volumen, pero más impacto y mayor intención. Los algoritmos ya no premian al que más publica, sino al que demuestra experiencia de primera mano y resuelve realmente la necesidad del usuario.”

Otro aspecto del que se habla menos es la experiencia de usuario. ¿Hasta qué punto una web rápida, bien estructurada y útil sigue marcando diferencias?

“Es la primera prueba de fuego de la confianza. Un sitio lento no solo frustra al usuario, sino que le indica al algoritmo que el negocio no es fiable. Optimizar las Core Web Vitals y en especial el INP, que mide la respuesta a cada interacción, no es solo un reto de código, es un ejercicio de respeto al usuario y la barrera de entrada para no ser borrado del mapa por los updates…”

Uno de los conceptos que defendéis es el Sistema CMI. ¿Cómo nace esa visión de entender el marketing como un ecosistema y no como un conjunto de acciones aisladas?

“Nace de la necesidad de desterrar las métricas de vanidad. Entendemos el marketing como un ecosistema donde el SEO, el PPC, CRO, la analítica, etc. no es una isla, sino una palanca que debe alimentar la rentabilidad real y reducir el coste por adquisición global de la empresa. Al final el marketing tiene que generar negocio, y eso es siempre el objetivo de NeoAttack.”

¿Qué ocurre cuando una empresa trabaja muy bien el SEO, pero descuida el branding, la conversión o la experiencia digital?

"Ocurre lo que llamamos la "disonancia del éxito": celebrar récords de visitas mientras las ventas caen, por ejemplo. El tráfico por sí solo no es un indicador de negocio. Si no hay autoridad de marca ni una experiencia digital que convierta, estás atrayendo a "curiosos" en lugar de clientes transaccionales."

Si analizáis un proyecto que no está consiguiendo visibilidad, ¿cuáles son los errores que aparecen con más frecuencia? ¿Resulta sencillo evangelizar a los clientes?

"El error más común es la ineficiencia técnica: dejar que Google pierda el tiempo en URLs duplicadas o vacías. Y, por supuesto, la falta de E-E-A-T real; muchas empresas ocultan quiénes son, y en 2026, si no demuestras identidad y confianza, simplemente desapareces. Suena sencillo, pero ni te imaginas la cantidad de clientes que vienen con estos dos problemas…"

¿Hay algún mito sobre la inteligencia artificial aplicada al marketing que te gustaría desmontar de una vez por todas?

“El mito de que la IA reemplazará al especialista. La IA es el copiloto, pero el humano es el piloto que garantiza la verdad y la conexión emocional. La tecnología iguala la capacidad de producción, por lo que la única ventaja competitiva real hoy es el criterio humano.”

¿Estamos viviendo una revolución tecnológica o, más bien, una evolución que premia a quienes ya hacían bien las cosas?

"Es una evolución natural. El ecosistema se ha "limpiado". Han caído los que buscaban atajos técnicos y han salido reforzadas las marcas que siempre invirtieron en ser la autoridad absoluta de su sector."

Mirando a los próximos doce meses, ¿qué tres prioridades debería tener cualquier responsable de marketing que quiera preparar su marca para este nuevo escenario?

"1. Implementar una estrategia de GEO: Asegurar que su marca sea la "respuesta" en entornos de IA.

2. Blindar su E-E-A-T: Humanizar su web y hacer su autoridad verificable.

3. Foco en Hard KPIs: Dejar de medir el éxito solo en rankings y centrarse en ingresos y ROI asistido por IA."

¿Crees que veremos un equilibrio entre buscadores tradicionales e IA conversacional o uno acabará desplazando al otro?

"Sí, veremos una sinergia. El buscador tradicional filtrará a los curiosos, y la IA resolverá dudas rápidas, pero el usuario con intención transaccional pura seguirá buscando la experiencia completa de una web de marca en la que confía."

Para terminar, si tuvieras que dar un único consejo a un CMO que hoy siente que "llega tarde" a la IA, ¿cuál sería?

“Que no se centre en la tecnología, sino en su identidad. La IA se puede contratar, pero la autoridad de marca se construye con el tiempo. Mi consejo es que empiece hoy mismo a estructurar su conocimiento para que los bots puedan entender su valor diferencial, citarlo y recomendarlo.”