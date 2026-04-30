Nota de prensa Marketing Digital

AgenciaSEO.eu celebra su 10º aniversario presentando BEOS y BEOS Group, su nuevo ecosistema de marcas
AgenciaSEO.eu celebra su 10º aniversario presentando BEOS y BEOS Group, su nuevo ecosistema de marcas

Por Redacción - 5 Junio 2026

La agencia valenciana reunió a más de 150 personas en la Terraza de Les Palmeres del Palau de les Arts Reina Sofía para brindar por sus 10 años en el panorama del marketing digital y sorprendió presentando BEOS, la nueva marca que reposiciona a la empresa como agencia estratégica digital bajo el claim “Elevamos tu negocio con criterio”.

La tarde-noche del 4 de junio, en uno de los escenarios más emblemáticos de Valencia, agenciaSEO.eu celebró una década de actividad con un nuevo sueño cumplido. Fue el lanzamiento oficial del nuevo proyecto BEOS. Una marca global que se adapta a un portfolio de proyectos digitales y estrategias de negocios mucho más completa y, cómo no, con la IA como una de las grandes protagonistas, a partir de una metodología propia.

Cerca de 150 invitados (clientes, colaboradores, equipo y referentes del sector) participaron en una velada que se inició con un repaso de los hitos más importantes vividos por la compañía. El recorrido fue desde su creación hasta momentos complicados como la pandemia, sin olvidar otros más gratificantes como ganar un premio nacional de creatividad de la IAB o el crecimiento experimentado año tras año.

Se habló también de las decisiones estratégicas e inversiones en Audax Studio y en Melodía Soluciones para completar su oferta de soluciones de negocio digital, así como de la creación de agenciaSEM.eu para posicionar a la compañía también en el área del performance marketing y la captación de leads.

El evento se desarrolló bajo el lema "10 años cumpliendo sueños". Con este claim se invitó a los asistentes a soñar juntos el siguiente sueño. Y fue en ese momento cuando se les pidió ponerse un antifaz para, al quitárselo todos a la vez, descubrir la nueva marca BEOS en el escenario. En un instante cambió también por completo el ambiente y la decoración del espacio dando la bienvenida a BEOS.

“La creación de BEOS llega en un momento muy especial y es una evolución natural sobre lo que ya éramos desde hace años. Lo que cambia es que ahora lo hacemos como una marca más global y con una tecnología que conocemos muy bien”, concluyó Roberto Gorraiz, CEO de agenciaSEO.eu y ahora, también de BEOS.

Durante el evento también se presentó BEOS Group, el nuevo grupo que, a partir de ahora, va a aunar a todas las marcas en las que la empresa participa.

BEOS Group: un ecosistema que engloba expertos digitales e IA

BEOS Group integra bajo una misma identidad a agenciaSEO.eu, agenciaSEM.eu, Melodía Soluciones, Audax Studio y BEOS. Esta última nace como nueva marca dentro del grupo, sumando la unión de especialidades para ofrecer soluciones globales adaptadas a una estrategia de negocio más completa.

De esta manera, cada marca mantiene su autonomía operativa, su equipo y su especialización, pero comparten el marco estratégico y el compromiso con el mismo objetivo: resultados medibles y tecnología puntera que eleven con criterio los negocios.

Roberto Gorraiz, explicó el sentido de esta decisión: “BEOS Group superará los 50 profesionales y nos permitirá estar capacitados para afrontar retos complejos a la par que estimulantes. Es nuestro momento. Ahora no sólo iremos más rápidos, sino que llegaremos más lejos”.

Diez años construyendo lo que hoy es BEOS

Para entender el nacimiento de BEOS y, en consecuencia de BEOS Group, debemos remontarnos al 2016. Este año agenciaSEO.eu nació en Valencia con foco en posicionamiento orgánico. A lo largo de una década, el equipo creció, diversificó sus servicios y consolidó una posición reconocida en el mercado local y nacional. A su alrededor fueron tomando forma las demás unidades del grupo: agenciaSEM.eu en paid media, Melodía Soluciones en tecnología e IA, y Audax Studio en producto digital y usabilidad.

El décimo aniversario no es sólo un hito de permanencia. Ahora, y bajo un mismo nombre, la empresa afronta nuevos desafíos con ambición.

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