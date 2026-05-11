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La agencia APPLE TREE premia el talento interno y nombra a Irene Hernández Digital Account Director
La agencia APPLE TREE premia el talento interno y nombra a Irene Hernández Digital Account Director

Por Redacción - 13 Julio 2026

La evolución del liderazgo femenino en la comunicación corporativa halla un reflejo claro en las estructuras corporativas que priorizan el desarrollo de sus propios profesionales. La agencia de comunicación APPLE TREE ha hecho público el nombramiento de Irene Hernández como nueva directora de cuentas digitales en su sede de Madrid, una decisión que consolida la apuesta de la firma por fortalecer un área que resulta crucial para los objetivos comerciales de sus clientes. Esta promoción interna no solo premia una trayectoria de entrega y resultados dentro de la organización, sino que pone de manifiesto la relevancia de cultivar las habilidades del equipo propio para afrontar los retos de una comunicación de marcas que demanda un pensamiento innovador y transformador.

Irene Hernández cuenta con una formación académica sólida como graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, unos conocimientos que posteriormente trasladó y expandió en el sector de la publicidad exterior de la mano de JCDecaux. Su especialización en la narrativa digital se fraguó con paso firme durante su etapa en el medio especializado Reason Why, acumulando a lo largo de los años una experiencia superior a la década en la que ha liderado estrategias digitales con un enfoque muy definido en los canales sociales para marcas de múltiples sectores económicos. Desde su llegada a la agencia a finales de 2021 en calidad de ejecutiva de cuentas digitales senior, Hernández ha desempeñado un papel fundamental en el posicionamiento en internet de grandes firmas nacionales e internacionales como Ecoembes, Visa, AstraZeneca, Lactalis o Geely, ayudando a transformar los planes comunicativos en retornos tangibles para el negocio.

La dirección de la firma ha respaldado este movimiento destacando las cualidades profesionales de la nueva directora. Carme Miró, fundadora y consejera delegada de la agencia, ha señalado públicamente que la profesional ha evidenciado un notable criterio estratégico y una capacidad de liderazgo natural que sintoniza perfectamente con la filosofía de pensamiento disruptivo de la organización. Por su parte, la propia Irene Hernández ha expresado su gratitud ante este voto de confianza, remarcando el valor de haber crecido rodeada de un equipo humano estimulante y asumiendo la responsabilidad del cargo con la intención de aportar un valor continuo que haga el área digital cada vez más estratégica.

Este nombramiento coincide con un periodo de alta consideración internacional para la compañía fundada en 2007. Recientemente, un jurado compuesto por directores de comunicación de más de cuarenta países otorgó a la empresa el reconocimiento de agencia del año en Europa Continental durante la gala de los premios SABRE celebrada en Londres. A este hito se suman la distinción como consultora de comunicación del año en España dentro del informe PR Scope para el periodo actual y el mantenimiento por más de una década de su estatus como una de las mejores empresas para trabajar, un logro que resalta la salud de su cultura corporativa interna.

La corporación, que opera desde sus sedes de Barcelona, Madrid y Londres y cuenta con una plantilla cercana a los doscientos especialistas en investigación, creatividad e inteligencia artificial, se distingue también por su compromiso social y medioambiental. Además de su alianza con la agencia Keepers para el ámbito de los prescriptores digitales, la firma forma parte activa de la comunidad B Corp y está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. De este modo, la empresa busca no solo optimizar los resultados económicos de las más de mil marcas icónicas que han confiado en sus servicios, sino también alinear sus operaciones diarias con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para edificar un modelo económico más inclusiva y respetuoso con el entorno global.

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