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Vorwerk, la compañía de Thermomix y Kobold, transforman su estrategia de comunicación con el apoyo de evercom en España
Vorwerk, la compañía de Thermomix y Kobold, transforman su estrategia de comunicación con el apoyo de evercom en España

Por Redacción - 4 Agosto 2026

La delegación española de Vorwerk ha tomado una decisión estratégica de gran calado para redefinir su relación con el público al confiar la gestión integral de su comunicación y su estrategia en plataformas digitales a evercom. Esta alianza busca impulsar el posicionamiento de marcas que forman parte de la cotidianidad de miles de hogares, como Thermomix y Kobold, mediante un enfoque fresco que se centre en los medios de comunicación, los prescriptores clave y las nuevas oportunidades editoriales ligadas al estilo de vida. La agencia de comunicación y marketing asume la responsabilidad de diseñar las relaciones públicas de la compañía y de tomar las riendas de sus redes sociales, un cometido que abarca desde la planificación y la creación de contenidos originales hasta la dinamización y el análisis de la conversación digital que generan estas firmas en el mercado nacional.

La incorporación de estas marcas a la cartera de clientes de la consultora marca el inicio de una etapa orientada a consolidar los territorios de contenido de la empresa y a conectar con audiencias diversas que buscan soluciones modernas para su día a día. Thermomix representa uno de los grandes referentes en el ámbito de la cocina doméstica gracias a un ecosistema que unifica la innovación tecnológica y la experiencia de usuario mediante robots de cocina, accesorios específicos y Cookidoo, su conocida plataforma oficial de recetas. La forma de interactuar con la cocina ha cambiado ostensiblemente, transformando este espacio doméstico en un lugar vinculado al bienestar, la inspiración gastronómica, la optimización del tiempo y la creación de comunidades que comparten intereses comunes.

Ante esta realidad social, el equipo especializado en consumo y estilo de vida de la agencia trabajará para reforzar el relato de la marca desde una perspectiva integrada que combine el periodismo informativo con la frescura de los canales digitales. El plan de acción contempla el diseño de iniciativas destinadas a fortalecer la confianza con los medios de comunicación, la elaboración de materiales divulgativos de utilidad y la activación de hitos comunicativos capaces de trasladar el valor real de los productos a diferentes perfiles de usuarios. El propósito fundamental es que la marca mantenga una voz propia, reconocible y cercana, construyendo una presencia sostenida en la agenda mediática a través de una lectura atenta de los hábitos e intereses de la sociedad contemporánea.

La estrategia digital discurrirá de forma paralela mediante una gestión activa de las redes sociales en España que incluye la confección de calendarios editoriales detallados, la producción visual de piezas adaptadas a cada canal y una labor constante de escucha para atender las inquietudes de la comunidad. Los responsables de marketing de la compañía señalan que las personas buscan actualmente una mezcla equilibrada entre inspiración y practicidad en el hogar, por lo que resulta esencial que la comunicación sea fiel a lo que sucede verdaderamente en el día a día de las familias. Desde la dirección de la división de consumo de la agencia se destaca el gran atractivo que supone trabajar con firmas que poseen una base de usuarios tan sólida, asumiendo el reto de ordenar y actualizar todo ese capital de marca para responder con agilidad a las necesidades del público actual.

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