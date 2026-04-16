Nota de prensa Tendencias

El 61% de los consumidores confía en las recomendaciones de influencers, frente al 38% que confía en contenido generado por marcas
Se enfatiza el auge de nuevos formatos de contenido y la necesidad de medir la reputación de otra forma, en un entorno donde la atención se gana o se pierde en milisegundos.
El 61% de los consumidores confía en las recomendaciones de influencers, frente al 38% que confía en contenido generado por marcas

Por Redacción - 29 Abril 2026

El informe ‘La influencia con método’ describe cómo la influencia ya no depende de unos pocos actores, sino de muchos puntos de validación: medios de comunicación, creadores de contenido, reseñas de usuarios, rrss, web, algoritmos …

Good Rebels ha presentado ‘La influencia con método: descifrando la nueva era del creador como medio’, un informe que analiza cómo está cambiando el papel de los creadores en la estrategia de marca y por qué la influencia ha dejado de ser una acción puntual basada en alcance para integrarse como un medio más dentro de la planificación de medios.

El documento apunta a un cambio estructural en la relación entre marcas, creadores y audiencias, con nuevas dinámicas como la influencia distribuida, el crecimiento del paracontenido o la consolidación del podcast como espacio de autoridad.

El desplazamiento de la credibilidad de las marcas hacia los influencers es una de las motivaciones que ha llevado a Good Rebels a realizar este análisis. El 61% de los consumidores a día de hoy confía en las recomendaciones de influencers, frente al 38% que confía en contenido generado por marcas.

Bárbara M Ramírez, Head of Social Creative en Good Rebels, señala que “la influencia en 2026 es una voz, una conversación que ocurre en un momento y en un contexto concretos y que te hace cambiar la opinión que tenías de una marca o un producto”. De ahí que la importancia de la metodología para las marcas “reside en poder elegir con criterio estratégico a esa voz amplificada, que tiene 4 segundos para captar la atención de quien le escucha y conquistarle con su propuesta de valor.”

De los seguidores a la resonancia

Durante años, la influencia se ha medido por volumen de seguidores. Pero, en un entorno como el actual, donde la relevancia se decide en milisegundos, Good Rebels identifica que el foco pasa de cuántos seguidores tiene un creador a qué representa culturalmente y qué conversación genera.Por ello, propone la “resonancia” como nueva métrica, entendida como la combinación de atención y confianza capaz de activar decisiones de negocio.

En plataformas como TikTok, aproximadamente el 87% de los creadores son nano influencers (perfiles que cuentan con una media de entre 1.000 y 10.000 seguidores), con tasas de interacción de entre el 5% y el 10%, muy por encima del 1–2% habitual en perfiles macro. En paralelo, los datos demuestran que los influencers humanos generan un 266% más de engagement que los influencers virtuales, evidenciando que la conexión emocional, la imperfección y la empatía siguen siendo claves en la construcción de influencia.

El papel del creador también evoluciona: deja de ser un altavoz para actuar como filtro cultural, interpretando, legitimando o incluso descartando narrativas dentro de la conversación digital.

Y, en paralelo, la audiencia, cada vez más crítica, penaliza la incoherencia y lo artificial, y prioriza voces con criterio frente a aquellas que solo aportan visibilidad mientras migra hacia espacios de nicho como Reddit o Substack, donde surgen nuevas figuras influyentes altamente segmentadas.

En este contexto aparece la credibilidad acumulativa: el paso de una influencia basada en perfiles individuales a uno donde expertos, empleados, comunidades y creadores construyen credibilidad de forma conjunta, generando coherencia narrativa y reforzando la legitimidad de marca. Este tipo de consistencia, además, cobra especial relevancia en un entorno en el que modelos de lenguaje como los LLMs (sistemas de inteligencia artificial entrenados para procesar y generar texto) tienden a priorizar y amplificar discursos coherentes y sostenidos en el tiempo, reforzando la aparición en sus respuestas de aquellas marcas capaces de construir relatos alineados a través de múltiples voces.

Influencia que impacta en negocio

El análisis de Good Rebels demuestra también cómo la influencia acorta el journey de compra y acelera la conversión.

Los programas de afiliación generan ya el 16% de los pedidos online a nivel global y el 86% de los consumidores afirma haber comprado influenciado por creadores.

Formatos como el live shopping alcanzan tasas de conversión de entre el 9% y el 30%, frente al 2–3% del ecommerce convencional, consolidándose como uno de los territorios con mayor potencial de activación comercial.

El podcast, por su parte, se consolida como un territorio de autoridad basado en la escucha intencional, con un 70% de oyentes que ha considerado una marca tras una recomendación.

El paracontenido (reacciones, comentarios o reinterpretaciones) se consolida como motor de la conversación digital, desplazando el foco desde el contenido original hacia la conversación que genera.

La resiliencia reputacional

En el ámbito reputacional, Good Rebels apunta a que el mayor riesgo para marcas y creadores ya no es cometer errores públicos, sino el no responder a ellos, en un contexto donde la cancelación actúa como un test de coherencia en tiempo real.

Casos recientes, como los de Rosalía o la influencer Elena Gortari, muestran que la audiencia penaliza la falta de transparencia más que el error en sí. En este contexto, el informe introduce la “resiliencia reputacional” como indicador que mide la capacidad de respuesta, la evolución del sentimiento y la recuperación del engagement tras una crisis.

Influencia con método

Con este análisis, Good Rebels presenta una metodología propia para integrar la influencia como infraestructura estratégica dentro del marketing mix. Este enfoque parte de una premisa clara: la influencia ya no puede gestionarse desde la improvisación.

Su fórmula combina arquitectura de voces, criterios de legitimidad cultural y marcos de medición alineados con objetivos de negocio y reputación. Además, incorpora herramientas como el social listening, clave para evaluar el posicionamiento real de los creadores, detectar riesgos reputacionales y entender su papel dentro de la conversación cultural; teniendo en cuenta que seleccionar a un creador ya no es solo cuestión de alcance, sino una decisión estratégica y reputacional.

Más allá del CPM, su nuevo modelo de medición incorpora variables como la credibilidad percibida, la capacidad de amplificación híbrida (orgánico + paid) y el impacto sostenido en el tiempo. En este contexto, la ventaja competitiva ya no está en activar más perfiles, sino en construir sistemas de influencia coherentes, medibles y alineados con la conversación cultural.

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