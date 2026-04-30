PuroMarketing y Metapic presentan el “Quién es Quién del Marketing de Influencia en España 2026”

El marketing de influencia continúa consolidándose como una de las grandes fuerzas del ecosistema publicitario y digital en España. Lo que hace apenas unos años parecía una tendencia emergente, hoy se ha transformado en una industria plenamente profesionalizada, estratégica y con un enorme peso en las decisiones de consumo y en la construcción de marcas.

En este contexto, PuroMarketing presenta una nueva edición del esperado “Quién es Quién del Marketing de Influencia en España 2026”, un especial desarrollado nuevamente junto a Metapic, que vuelve a confiar un año más en nosotros para dar forma a una publicación de referencia dentro del sector.

El especial reúne a algunos de los perfiles, creadores de contenido, profesionales, agencias y figuras más relevantes del panorama nacional, ofreciendo una visión amplia y actualizada de un mercado que no deja de evolucionar.

Un fenómeno que sigue creciendo en España

En los últimos años, el marketing de influencia ha experimentado un crecimiento extraordinario en España. El auge de plataformas como Instagram, TikTok o YouTube, unido a los nuevos hábitos de consumo digital, ha convertido a los influencers en actores clave dentro de las estrategias de comunicación de las marcas.

Actualmente, España cuenta con más de un millón y medio de influencers activos entre las principales plataformas sociales, reflejando la dimensión de una industria que ya forma parte esencial del marketing moderno.

Su capacidad para generar cercanía, conversación y confianza con las audiencias ha llevado a las empresas a apostar cada vez más por colaboraciones capaces de conectar con públicos específicos de una forma mucho más auténtica y personalizada que la publicidad tradicional.

¿Por qué las marcas siguen apostando por los influencers?

Una de las grandes ventajas del marketing de influencia reside en su capacidad para construir conexiones reales con las comunidades digitales. A diferencia de otros formatos publicitarios, los creadores de contenido son percibidos como perfiles cercanos, con personalidad propia y credibilidad frente a sus seguidores.

Además, su capacidad de segmentación permite a las marcas impactar en nichos muy concretos, mejorando la relevancia de los mensajes y elevando los niveles de engagement.

Pero el sector también está cambiando. La profesionalización, la medición del rendimiento, el social commerce, la inteligencia artificial y las nuevas dinámicas de consumo están redefiniendo las reglas del juego y transformando la relación entre marcas, plataformas y creadores.

Precisamente sobre esta evolución reflexiona Romina Correa, Head of Metapic Spain, en uno de los contenidos destacados de esta edición, abordando cómo el marketing con influencers continúa reinventándose y adaptándose a un ecosistema digital cada vez más competitivo y sofisticado.

Mucho más que un ranking

El “Quién es Quién del Marketing de Influencia en España 2026” no pretende ser únicamente una lista de nombres o cifras. El objetivo es ofrecer una radiografía real del sector y reconocer a quienes están marcando el rumbo de la industria en nuestro país.

Para la elaboración de esta edición se han tenido en cuenta diferentes criterios, entre ellos el volumen de seguidores en las distintas plataformas sociales, pero también aspectos como la innovación en los contenidos, la calidad creativa, la capacidad de generar impacto y el reconocimiento social y profesional.

Porque la influencia ya no se mide únicamente en números. También se mide en capacidad de generar conversación, construir comunidad y mantener la atención en un entorno saturado de estímulos.

Una publicación imprescindible para la industria

Con esta nueva edición, PuroMarketing y Metapic reafirman su compromiso con el análisis, la divulgación y el reconocimiento de un sector que continúa transformando el presente y el futuro del marketing.

El “Quién es Quién del Marketing de Influencia en España 2026” se consolida así como una publicación imprescindible para profesionales, marcas, agencias y anunciantes que quieren comprender mejor el ecosistema influencer español y conocer a algunos de sus protagonistas más destacados.

Porque, como suele decirse en este tipo de rankings: no están todos los que son, pero sí son todos los que están.