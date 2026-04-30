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Adiós al influencer masivo: cómo vivir de las redes sociales en un sector saturado y a merced del algoritmo
La autenticidad, la conexión emocional y la profesionalización se consolidan como las nuevas claves del éxito en redes sociales 

Por Redacción - 20 Mayo 2026

La inversión en influencers sigue creciendo en España, pero el sector atraviesa una transformación marcada por la saturación y la pérdida de confianza. Las marcas apuestan ahora por creadores con identidad propia, comunidades fieles y estrategias sostenibles

El negocio de los influencers sigue creciendo en España, pero el modelo tradicional atraviesa una transformación profunda. La saturación de contenidos, la repetición constante de formatos y la pérdida de credibilidad de muchos perfiles están impulsando un cambio de paradigma en el que la diferenciación, la personalidad y la capacidad de generar comunidad pesan más que la visibilidad masiva. Según datos de IAB Spain y Primetag, la inversión en influencer marketing en España alcanzó los 245 millones de euros en 2025, creciendo a un ritmo muy superior al del resto del mercado digital.

En este contexto, CEAC -con más de 75 años de experiencia en el ámbito educativo- pone el foco de la mano de Juanjo Tarrazón, colaborador de la escuela, en cómo está evolucionando la profesión y en las nuevas competencias necesarias para quienes buscan convertir las redes sociales en una vía de ingresos sostenible.

Del influencer masivo al creador con identidad propia

La evolución del mercado está modificando también las prioridades de las marcas. Frente a los perfiles generalistas y altamente promocionales, muchas empresas empiezan a valorar creadores con comunidades más pequeñas pero más fieles, capaces de generar conversación y confianza real. “Hace ya tiempo que vivimos una saturación de influencers, hecho que provoca poca credibilidad al mensaje y poca efectividad. Actualmente es más eficaz apostar por nanoinfluencers que por grandes estrellas del medio”, explica Tarrasón.

Según el experto, uno de los principales problemas del sector es que “apostar a ‘tiro seguro’ nos lleva a caer en el mundo gris del contenido”, una tendencia impulsada por algoritmos y estrategias repetitivas que generan perfiles cada vez más similares.

El agotamiento del contenido por algoritmo

La hiperproducción de vídeos y publicaciones diarias también está teniendo consecuencias en la calidad del contenido. Plataformas como Instagram muestran síntomas de desgaste debido al exceso de publicidad y contenidos, mientras que otras plataformas como Twitch o YouTube, centradas en el directo y la espontaneidad, ganan protagonismo. “El exceso de producción diario nos lleva a generar contenido de baja calidad y reiterativo. Es mejor crear menos cantidad, pero de mayor calidad”, señala el experto.

En paralelo, los usuarios buscan cada vez más autenticidad, cercanía y personalidad frente al contenido diseñado exclusivamente para agradar al algoritmo. “Lo más importante es tener un mix de ingredientes, pero la clave del éxito está en la personalidad y en el magnetismo que podamos provocar en los usuarios”, añade Tarrasón.

La naturalidad y la conexión emocional con la audiencia se están convirtiendo en factores decisivos para destacar en un entorno saturado. Para los expertos, la comunidad empieza a tener más valor que el alcance masivo. “La sinceridad y naturalidad son los factores más buscados por los consumidores de contenido”, afirma Tarrasón, quien pone como ejemplo al creador IlloJuan por su capacidad para conectar con su comunidad desde la cercanía y la empatía.

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