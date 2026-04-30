TikTok deja de regalar alcance: las visualizaciones caen un 31%

TikTok entra en una nueva fase: más competitivo, más saturado y mucho más exigente para quienes buscan destacar. Esa es una de las principales conclusiones que deja el Estudio de TikTok 2026 elaborado por Metricool, basado en el análisis de más de 2,3 millones de publicaciones y 92.000 cuentas de todo el mundo.

El informe dibuja un escenario claro: la plataforma continúa creciendo y mantiene un enorme potencial de alcance, pero conseguir visibilidad ya no es tan sencillo como hace apenas un año. La producción de contenido se ha disparado y, al mismo tiempo, las métricas medias de rendimiento han caído de forma significativa.

Según los datos del estudio, las visualizaciones de vídeo descendieron un 31% respecto a 2025. El alcance medio cayó cerca de un 29% y las interacciones totales también registraron una bajada del 31%. La caída afecta prácticamente a todos los indicadores clave de rendimiento, reflejando una competencia mucho más intensa dentro de la plataforma.

Sin embargo, lejos de frenar la actividad, marcas y creadores han respondido publicando todavía más contenido. Durante el último año, los usuarios analizados por Metricool aumentaron un 72% la publicación de vídeos y casi un 140% las publicaciones de imagen y carrusel.

El resultado es una plataforma mucho más saturada, donde captar la atención del usuario se ha convertido en uno de los grandes desafíos del ecosistema digital.

La batalla por la atención se intensifica

El estudio evidencia que TikTok atraviesa una etapa de madurez en la que el crecimiento orgánico sigue siendo posible, pero exige una estrategia mucho más afinada. Ya no basta con publicar de manera constante: ahora es necesario generar contenido capaz de detener el scroll y provocar conversación.

La caída de los comentarios es uno de los datos más representativos de este cambio. Las conversaciones generadas por publicación descendieron cerca de un 45% interanual, una señal clara de que el engagement espontáneo es cada vez más difícil de conseguir.

Aun así, TikTok mantiene intacta su esencia como plataforma dominada por el vídeo. El formato audiovisual continúa siendo el rey absoluto dentro del algoritmo y sigue marcando enormes diferencias frente a otros tipos de publicaciones.

Los vídeos generan cinco veces más visualizaciones y hasta seis veces más interacciones que las publicaciones de imagen o carrusel. Esto confirma que, aunque TikTok haya ampliado formatos y herramientas, el contenido en vídeo sigue siendo el principal motor de alcance y descubrimiento.

TikTok continúa liderando el crecimiento social

Pese a la caída general del rendimiento medio, TikTok sigue posicionándose como la red social con mayor capacidad de crecimiento para creadores y marcas.

El informe revela que el 16,47% de las cuentas analizadas crecieron lo suficiente como para pasar a una categoría superior de seguidores entre 2025 y 2026. Una cifra que supera el crecimiento registrado en otras plataformas como Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, X y Pinterest.

El comportamiento de las cuentas pequeñas resulta especialmente relevante. Según el análisis, el 44% de los perfiles con menos de 100.000 seguidores consiguieron crecer durante el último año, demostrando que todavía existen oportunidades reales para nuevos creadores y marcas emergentes.

Este dato confirma que TikTok sigue ofreciendo capacidad de descubrimiento orgánico, aunque el entorno sea mucho más competitivo que en años anteriores.

El algoritmo domina la visibilidad

La dependencia del algoritmo de recomendación es cada vez mayor dentro de TikTok. La pestaña “Para ti” continúa concentrando buena parte de las visualizaciones y sigue siendo el principal escaparate de descubrimiento de contenido.

En paralelo, los hashtags han recuperado protagonismo como herramienta de posicionamiento. El tráfico generado a través de etiquetas aumentó un 114% respecto al año anterior, lo que indica que TikTok vuelve a otorgar relevancia contextual a las publicaciones correctamente categorizadas.

El estudio también señala que los contenidos con hashtags relacionados directamente con la temática del vídeo obtienen mejores resultados tanto en alcance como en interacciones.

Otro de los factores que gana peso es la conversación. Las publicaciones que incluyen preguntas generan un 26% más de comentarios, mientras que las llamadas directas a pedir “likes” provocan el efecto contrario y reducen las interacciones.

Todo apunta a que TikTok está priorizando señales de conversación auténtica frente a interacciones más superficiales o forzadas.

La estrategia importa más que nunca

Para Juan Pablo Tejela, el escenario actual refleja una evolución natural de la plataforma hacia un entorno más profesionalizado y competitivo.

Según explica, TikTok está considerablemente más saturado que hace un año, pero las oportunidades siguen existiendo para quienes sepan adaptarse a las nuevas dinámicas del algoritmo y del consumo de contenido.

El directivo destaca que la plataforma continúa siendo una de las redes sociales con mayor potencial de crecimiento, aunque ahora exige mucha más precisión estratégica. La clave ya no es únicamente publicar con frecuencia, sino encontrar enfoques realmente relevantes, mantener la consistencia y comprender qué tipo de contenido conecta de forma genuina con la audiencia.

El momento de publicación sigue marcando diferencias

El estudio también confirma que el timing continúa siendo un factor decisivo en el rendimiento de las publicaciones.

Los datos muestran que los contenidos alcanzan el 96% de su alcance total y el 98% de sus interacciones durante los primeros diez días tras su publicación. Esto significa que el impacto de un vídeo se concentra principalmente en sus primeras jornadas de vida dentro de la plataforma.

Respecto a los horarios, la franja comprendida entre las 18:00 y las 21:00 concentra los mejores resultados de interacción y visualización, siendo las 20:00 el momento de mayor actividad dentro de TikTok.

TikTok cambia de etapa

Las conclusiones del informe reflejan que TikTok está entrando en una nueva etapa de madurez. La plataforma sigue creciendo y mantiene un enorme poder de descubrimiento, pero la competencia por la atención es cada vez más feroz.

Para marcas, medios de comunicación y creadores de contenido, el reto ya no consiste únicamente en publicar más, sino en desarrollar contenidos capaces de generar interés real, conversación y permanencia.

En un entorno donde millones de vídeos compiten constantemente por unos segundos de atención, destacar exige creatividad, estrategia y una comprensión mucho más profunda de cómo funciona el comportamiento de la audiencia y el algoritmo.

El Estudio de TikTok 2026 de Metricool se elaboró a partir del análisis de 2.314.756 publicaciones pertenecientes a más de 92.000 cuentas de todo el mundo durante enero y febrero de 2025 y 2026.