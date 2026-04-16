Las pymes que aplican analítica avanzada e inteligencia artificial a sus procesos son hasta un 45% más eficientes

La transformación digital de las pymes españolas ha entrado en una fase decisiva: ya no basta con tener datos, ahora se trata de convertirlos en conocimiento que permita tomar mejores decisiones de negocio en el momento adecuado. En 2026, la analítica avanzada —impulsada por inteligencia artificial— se perfila como el principal factor de competitividad, abriendo una brecha clara entre las empresas que actúan y las que se quedan atrás.

Los datos respaldan esta tendencia. Las empresas que adoptan inteligencia artificial logran mejoras de productividad de hasta el 7%, según un análisis del Banco de España, mientras que consultoras internacionales como KPMG sitúan ese impacto en eficiencia operativa entre el 20% y el 45%. Sin embargo, en el tejido empresarial español la adopción sigue siendo limitada: apenas un 2,9% de las pymes industriales utiliza IA en la actualidad, según el Barómetro de adopción de la IA en las pymes españolas 2025, elaborado por IndesIA en colaboración con Acciona e Informa.

Esta combinación de alto impacto y baja adopción dibuja un escenario claro: una ventana de oportunidad para las empresas que se adelanten. «Las compañías que están avanzando con mayor éxito en este ámbito comparten un patrón común. En primer lugar, parten de una evaluación realista de su punto de partida: qué datos tienen, cómo se usan y hasta qué punto están alineados con los objetivos de negocio. A partir de ahí, definen una hoja de ruta que prioriza casos de uso concretos —en áreas como operaciones, finanzas o marketing— capaces de generar valor tangible en plazos cortos. Este enfoque progresivo permite evitar proyectos aislados o pilotos sin continuidad y facilita que la analítica y la IA se integren de forma natural en los procesos existentes», señala Javier Tejada, copresidente y responsable de Tecnología de la consultora española h&k, que ofrece soluciones integrales basadas en tecnologías Microsoft e inteligencia artificial a más de 1.100 clientes.

Del dato almacenado al dato que decide

La modernización de las plataformas de datos es otro de los factores clave en las pymes para obtener resultados tangibles. En 2026, el enfoque es contar con arquitecturas capaces de trabajar en tiempo real, integrar múltiples fuentes de información y escalar de forma flexible. Esos tres factores son clave para que los modelos analíticos y de inteligencia artificial puedan desplegarse con impacto real en el negocio.

La analítica avanzada permite anticipar la demanda, optimizar operaciones o ajustar precios en tiempo real. Sectores como retail, energía o logística ya utilizan modelos predictivos para mejorar márgenes y eficiencia, mientras que la analítica aumentada -con consultas en lenguaje natural y asistentes inteligentes- está democratizando el acceso al dato dentro de las organizaciones. «El salto es claro: pasamos de mirar el dato en informes a que el dato actúe directamente sobre el negocio, y eso cambia completamente las reglas de juego», apunta Tejada.

Este cambio exige también una actualización tecnológica profunda. Las arquitecturas tradicionales no están preparadas para responder en tiempo real, lo que está impulsando la adopción de plataformas modernas capaces de integrar analítica en streaming, edge computing y modelos de IA embebidos en los procesos.

Para muchas pymes, este paso será determinante: no modernizar sus plataformas de datos puede traducirse en pérdida de agilidad, menor capacidad de reacción y desventaja frente a competidores más avanzados.

Pero la transformación no solo es tecnológica; también es organizativa. Las empresas que obtienen mejores resultados son aquellas que acompañan estos cambios técnicos con nuevas formas de trabajar: gobierno del dato, criterios claros de calidad de la información y una mayor implicación de las áreas de negocio en el uso y la interpretación de los datos.

Ante este nuevo escenario, la analítica deja de ser exclusiva del departamento de IT y pasa a integrarse en el día a día de áreas clave como finanzas, operaciones o marketing. Este cambio requiere también nuevos perfiles profesionales, capaces de actuar como puente entre la tecnología y el negocio, y una evolución cultural que fomente decisiones basadas en datos en todos los niveles de la organización.