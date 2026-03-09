TikTok presenta tres nuevas soluciones publicitarias para generar un mayor impacto a las marcas

Estas herramientas ofrecen a los anunciantes un impacto sin precedentes en la cultura y la acción de los usuarios.

La plataforma presenta además el nuevo posicionamiento de marca de la unidad de soluciones de negocio de TikTok: Descúbrelo. Enamórate. Quiérelo.

TikTok es una plataforma global de descubrimiento donde más de 200 millones de personas en Europa, 25 millones de ellas en España, acuden para ver, experimentar y participar en los momentos culturales más importantes. Donde el vídeo premium, la cultura y la narrativa impulsada por creadores se unen, ofreciendo a las marcas una oportunidad inmejorable de estar en el centro de la acción. En este contexto, TikTok ha anunciado el lanzamiento de nuevas soluciones de publicidad para ayudar a las marcas a conectar con las comunidades comprometidas y únicas de la plataforma: Logo Takeover, Prime Time y Top Reach.

"TikTok es el lugar al que acude la gente para ver de qué está hablando todo el mundo en ese momento. Los grandes momentos culturales aparecen primero en TikTok, pero también lo hacen las cosas cotidianas que la gente comparte entre sí. Esto significa que las marcas no interrumpen a la gente, sino que se unen a la conversación. Lo que hace diferente a TikTok es que los anuncios viven dentro del contenido y los productos que la gente ya disfruta. Ya sea un vídeo de un creador, un resultado de búsqueda o un momento de Live Shopping, las marcas pueden aparecer de formas que son percibidas como naturales y útiles. Nuestros productos publicitarios más recientes facilitan que las empresas lleguen a las comunidades que les importan y realmente generen acción, no solo visualizaciones", afirma Khartoon Weiss, VP, GM, Global Business Solutions en TikTok.

Captando toda la atención

Para ayudar a las marcas a aprovechar el momento exacto en que los usuarios abren TikTok, la plataforma lanza Logo Takeover, un nuevo formato publicitario premium que les ofrece la oportunidad exclusiva de hacer co-branding con TikTok cuando los usuarios abren la aplicación, lo que garantiza una primera impresión impactante. Sin distracciones, Logo Takeover capta la atención de los usuarios en el instante en que se abre la aplicación y crea una experiencia de marca compartida que destaca la colaboración, la credibilidad y la relevancia cultural, al tiempo que proporciona a los anunciantes un amplio alcance.

Coincidiendo con el lanzamiento del tráiler de Supergirl, Warner Brothers tomó TikTok para llegar a una audiencia interesada en su sector que incluía personas que acuden con frecuencia a las salas de cine, entusiastas del cine y fans de los cómics. Gracias a esta campaña de Supergirl en TikTok, Warner Brothers registró un aumento de dos dígitos tanto en el reconocimiento de marca como en la intención de compra.

"Los cinéfilos están en TikTok y, mientras generamos expectación antes del lanzamiento de Supergirl, que llegará a los cines este junio, estamos buscando formas creativas de interactuar directamente con el público. Estamos encantados de ser los primeros en tener éxito con la herramienta Logo Takeover de TikTok y esperamos continuar nuestra asociación", afirma Dana Nussbaum, codirectora de Marketing Cinematográfico Global de Warner Bros.

Maximizando el Alcance

Estamos facilitando aún más a las marcas la participación en las conversaciones culturales y el contacto con el público en los momentos más importantes.

Prime Time es un formato publicitario secuencial que ofrece a las marcas la opción de mostrar una serie de anuncios en momentos específicos, ya sea durante un momento clave, un evento en directo o un periodo de alta interacción. Prime Time muestra hasta tres anuncios secuenciales de un mismo anunciante al mismo usuario en un intervalo de tiempo designado de 15 minutos. Con este nuevo formato publicitario, las marcas pueden contar una historia de marca continua durante los periodos de mayor actividad para lograr el máximo impacto.

TopReach combina dos ubicaciones de alta visibilidad ya existentes — TopView y TopFeed — en una única compra para ayudar a los anunciantes a alcanzar el máximo alcance en un solo día. TopView es el primer espacio publicitario que ven los usuarios al abrir la aplicación, y TopFeed es el primer espacio publicitario que aparece en el feed Para ti. La combinación de ambos ofrece a los anunciantes la oportunidad de llegar al máximo número de usuarios únicos al día a través de ubicaciones de alta visibilidad durante momentos clave o lanzamientos importantes.

Descúbrelo. Enamórate. Quiérelo, el nuevo posicionamiento de marca de la unidad de soluciones de negocio de TikTok

La gente acude a TikTok para descubrir novedades, interactuar con lo que le gusta y participar en lo que le importa. Marcas en todo el mundo, desde creadores independientes hasta grandes corporaciones, están aprovechando ese recorrido para crear, crecer y obtener resultados reales. En este contexto, la unidad de soluciones de negocio de TikTok presenta anuncia un nuevo posicionamiento de marca que refleja esa realidad: Descúbrelo. Enamórate. Quiérelo.

Este nuevo posicionamiento captura lo que ocurre en TikTok cada día. La gente viene a entretenerse y a descubrir novedades. Cuando ven un contenido, que incorpora una marca, un producto o un servicio que les llama la atención, no se limitan a pasar de largo: lo ven. Cuando conectan con esto, lo comparten, hablan de ello y lo hacen suyo. Y cuando les encanta, actúan en consecuencia, transformando ese momento de entretenimiento y desconexión creativa en una acción directa que impacta al negocio.

También incorpora lo que es TikTok. Desde herramientas creativas que ayudan a las marcas a desarrollar contenidos que la gente realmente quiere ver, hasta soluciones basadas en inteligencia artificial que permiten optimizar el rendimiento y medir el impacto en tiempo real, TikTok permite a las empresas de todos los tamaños pasar sin problemas de la narración de historias a la obtención de resultados.

Hoy en día las audiencias tienen más opciones y mayores expectativas respecto al contenido con el que interactúa, y el descubrimiento influye cada vez más en sus decisiones. En TikTok, ese cambio es cuantificable. Cada día se realizan miles de millones de búsquedas en la plataforma, lo que supone un aumento de más del 40 % respecto al año anterior1. Uno de cada cuatro usuarios empieza a buscar en los primeros 30 segundos tras abrir la aplicación, y dos de cada tres afirman que utilizan TikTok porque descubren cosas útiles más allá de lo que inicialmente se proponían encontrar2 3.

Descúbrelo. Enamórate. Quiérelo. Un nuevo posicionamiento que supone para las marcas un viaje que incluye desde descubrir hasta desear, ocurre en un solo lugar: en TikTok.