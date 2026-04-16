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Por qué los anunciantes dudan de la efectividad publicitaria de ChatGPT frente a Google
El desafío de OpenAI para consolidar su presencia en el mercado publicitario digital
Por qué los anunciantes dudan de la efectividad publicitaria de ChatGPT frente a Google

Por Redacción - 6 Mayo 2026

La incursión de OpenAI en el terreno de la publicidad mediante ChatGPT marca un punto de inflexión en la estrategia de una compañía que, en sus orígenes, parecía distanciarse de los modelos de negocio basados en la interrupción comercial. La implementación de anuncios ha dejado de ser una prueba limitada para convertirse en una fase piloto robusta que ya alcanza mercados como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

El despliegue, que comenzó con cierta cautela, responde a la necesidad de rentabilizar una infraestructura tecnológica cuyos costes de mantenimiento son astronómicos. Sin embargo, la transición de un modelo puramente transaccional por suscripción a uno híbrido que incluya pautas publicitarias no ha estado exenta de escepticismo por parte de los profesionales del marketing, quienes todavía cuestionan si la plataforma puede ofrecer la precisión analítica que caracteriza a gigantes como Google o Meta.

Los primeros informes emitidos por la organización sugieren que la aceptación del usuario ha sido sorprendentemente estable.

OpenAI sostiene que la confianza en las respuestas generadas por sus modelos de lenguaje no se ha visto mermada por la presencia de banners en la parte inferior de la interfaz, reportando tasas de rechazo significativamente bajas. No obstante, el núcleo del debate reside en la capacidad de conversión y en la profundidad de los datos ofrecidos a los anunciantes. Mientras que las plataformas tradicionales permiten una segmentación quirúrgica basada en años de historial de navegación, comportamiento en redes sociales y datos demográficos detallados, ChatGPT se apoya principalmente en la ubicación geográfica y el hilo de la conversación actual. Esta limitación técnica plantea un dilema para las marcas que buscan un retorno de inversión inmediato y medible, situando a la inteligencia artificial generativa en una posición de alcance masivo pero, por ahora, con una profundidad analítica moderada.

La estrategia financiera de OpenAI también ha experimentado ajustes drásticos para atraer a una base más amplia de anunciantes. Si bien inicialmente se exigían compromisos de inversión cercanos a los 250.000 dólares, la barrera de entrada se ha reducido recientemente a los 50.000 dólares, buscando democratizar el acceso a su audiencia de más de 700 millones de usuarios activos semanales.

A pesar de este movimiento, expertos de la industria señalan que el modelo publicitario enfrenta un obstáculo estructural intrínseco a su propia oferta: los usuarios más valiosos y comprometidos suelen estar bajo planes de suscripción premium, los cuales permanecen libres de publicidad. Esto deja a los anunciantes compitiendo principalmente por la atención de los usuarios de las versiones gratuitas, quienes podrían presentar patrones de consumo distintos y una menor disposición al clic directo, lo que complica la aspiración de la compañía de competir en el sector del rendimiento o performance marketing.

Para que esta nueva vía de ingresos prospere, OpenAI ha comenzado a virar desde un modelo de coste por mil impresiones (CPM) hacia uno de coste por clic (CPC), con precios que oscilan entre los 3 y 5 dólares. Este cambio busca alinearse con las expectativas de los departamentos de marketing que exigen tangibilidad en sus gastos. Sin embargo, la verdadera propuesta de valor de ChatGPT no reside en replicar el banner tradicional, sino en la creación de formatos nativos de diálogo. En categorías de alta consideración, donde el consumidor requiere abundante información antes de una compra, la publicidad conversacional permite una interacción menos agresiva y más contextual. El éxito a largo plazo dependerá de si la plataforma logra integrar estas sugerencias comerciales de manera orgánica dentro del flujo de asistencia de la IA, transformando el anuncio en una extensión útil de la respuesta en lugar de una distracción visual.

A medida que el ecosistema evoluciona, las empresas se ven obligadas a reformular sus estrategias de optimización. Ya no basta con el SEO tradicional orientado a buscadores; ahora cobra relevancia la optimización para motores de respuestas (AEO). Esto implica que las marcas deben estructurar sus datos y descripciones de productos de forma que sean fácilmente interpretables por la IA, asegurando que sus propuestas aparezcan de manera coherente cuando un usuario solicita recomendaciones complejas. Aunque actualmente ChatGPT se considera un canal de aprendizaje y experimentación complementario, su capacidad para acompañar al usuario a lo largo de todo el recorrido de compra, desde la consulta inicial hasta la decisión final, sugiere que podría tallar un nicho altamente rentable si logra resolver las deficiencias en la medición y la seguridad de marca que todavía preocupan a los analistas internacionales.

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