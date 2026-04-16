La IA ya puede descifrar tu identidad con solo analizar los anuncios personalizados que ves

Un reciente estudio desarrollado por investigadores del Centro de Excelencia ARC para la Toma de Decisiones Automatizadas y la Sociedad, vinculado a la Universidad de Nueva Gales del Sur y la Universidad Tecnológica de Queensland, ha revelado que los anuncios que aparecen en nuestras pantallas contienen suficiente información para reconstruir perfiles personales altamente sensibles.

Esta investigación, presentada en la Conferencia Web ACM 2026, demuestra que el uso de modelos de lenguaje de gran tamaño permite descifrar atributos privados como la afiliación política, el nivel educativo o el estatus laboral de una persona sin necesidad de acceder a su historial de navegación o a bases de datos directas.

El análisis se basó en una muestra masiva de más de 435,000 anuncios de Facebook observados por casi novecientos usuarios australianos. A través del proyecto Observatorio de Anuncios de Australia, el equipo científico logró evidenciar que la inteligencia artificial posee una capacidad analítica que iguala e incluso supera la intuición humana al momento de inferir características individuales a partir de estímulos visuales y textuales externos. Lo más alarmante del hallazgo radica en la eficiencia del proceso, ya que estos sistemas automáticos resultaron ser doscientas veces más económicos y cincuenta veces más veloces que cualquier análisis manual realizado por expertos en datos, lo que facilita una vigilancia a gran escala prácticamente indetectable.

Baiyu Chen, autor principal del estudio, sostiene que la vulnerabilidad detectada es sistémica y desafía las nociones tradicionales de privacidad en la red. El principio fundamental es que la publicidad actual no se distribuye de forma aleatoria, sino que los algoritmos optimizan la entrega basándose en perfiles de comportamiento ya calculados por las grandes plataformas. De este modo, la sucesión de anuncios que una persona consume actúa como una huella dactilar digital de alta fidelidad. Al analizar el contenido y la temática de esta publicidad pasiva, las herramientas de inteligencia artificial pueden realizar una ingeniería inversa para exponer la posición socioeconómica o la etapa vital en la que se encuentra el individuo, saltándose las protecciones de privacidad habituales.

La investigación advierte que no es necesario un seguimiento prolongado de meses o años para que este riesgo se materialice.

Los perfiles pueden construirse con una precisión sorprendente incluso a partir de sesiones de navegación breves, lo que anula la creencia de que la privacidad se mantiene a salvo mediante el uso de sesiones temporales. Esta capacidad de reconstruir la identidad fuera de la supervisión de las propias plataformas publicitarias abre la puerta a nuevas formas de explotación de datos. Según los científicos, las herramientas cotidianas, como las extensiones de navegador que usamos para bloquear publicidad, buscar cupones o traducir páginas, podrían ser utilizadas como vectores para recolectar estos flujos de anuncios y generar perfiles detallados de forma silenciosa.

Este escenario plantea un desafío legislativo y ético de primer orden para las autoridades en este año 2026. Aunque las grandes corporaciones tecnológicas han implementado restricciones para evitar que los anunciantes apunten directamente a categorías sensibles como la salud o la religión, la entrega algorítmica sigue codificando estos rasgos de manera indirecta. Por lo tanto, el riesgo no proviene de un acceso ilícito a los servidores o de un hackeo convencional, sino de la interpretación inteligente de lo que el usuario ve habitualmente. La regulación debe evolucionar para considerar no solo qué datos se recolectan, sino qué conclusiones se pueden extraer del contenido al que estamos expuestos de manera pasiva en nuestro día a día digital.

A pesar de que existen recomendaciones para mitigar estas amenazas, como limitar los permisos de las extensiones del navegador y ajustar las preferencias de personalización, los investigadores subrayan que la responsabilidad no debe recaer exclusivamente en el ciudadano. La naturaleza del sistema publicitario actual hace que sea casi imposible desvincularse por completo de estos flujos de información. Se requiere una revisión profunda de los marcos de gobernanza de la inteligencia artificial generativa que obligue a las plataformas a implementar salvaguardas más robustas, reconociendo que cada anuncio que aparece en nuestro dispositivo es, en realidad, una pequeña pieza de un rompecabezas que revela quiénes somos realmente.