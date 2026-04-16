Por qué el comercio basado en agentes de inteligencia artificial cambiará las compras online

Durante el transcurso de 2025 y los primeros meses de 2026, los principales desarrolladores de modelos de lenguaje han intensificado sus esfuerzos para integrar funciones comerciales dentro de sus ecosistemas.

Mientras OpenAI y Google han mantenido una cadencia constante de actualizaciones en ChatGPT y Gemini para facilitar las compras en línea, Anthropic ha irrumpido recientemente con una propuesta que busca transformar la negociación entre particulares mediante agentes autónomos, marcando una distinción clara en la estrategia de mercado frente a sus competidores directos.

La iniciativa de Anthropic, denominada internamente como Proyecto Deal, consistió en un experimento controlado que involucró a su propio personal en San Francisco. En este escenario, sesenta y nueve empleados delegaron la responsabilidad de comprar y vender artículos variados en agentes basados en el modelo Claude. Este mercado interno permitió observar cómo las máquinas gestionaban presupuestos reales y habilidades de persuasión para cerrar acuerdos en una plataforma similar a los sitios de clasificados tradicionales.

Los resultados arrojaron la concreción de casi dos centenares de transacciones con un valor acumulado considerable, pero lo más relevante fue la percepción de equidad en los procesos. Los participantes calificaron la imparcialidad de sus intermediarios digitales con puntuaciones equilibradas, lo que sugiere que la tecnología puede mediar en conflictos de intereses comerciales sin generar desconfianza sistémica entre las partes involucradas.

Esta aproximación de Anthropic contrasta con el rumbo tomado por OpenAI, que tras un periodo de experimentación con funciones de pago directo dentro de su interfaz, decidió ajustar su enfoque a principios de 2025. La empresa dirigida por Sam Altman ha optado por un modelo de integración profunda con plataformas externas, permitiendo que las capacidades de ChatGPT se inserten en infraestructuras ya existentes como Shopify. Este movimiento estratégico prioriza la soberanía de los datos de los minoristas y busca evitar las fricciones logísticas que supone gestionar un flujo de caja propio. Al actuar como un asistente que guía al consumidor hacia el carrito de compra de una tienda establecida, OpenAI se posiciona más como un facilitador de tráfico cualificado que como un mercado cerrado.

Por su parte, Google ha aprovechado su dominio histórico en las búsquedas y su robusta infraestructura en la nube para consolidar a Gemini como un pilar en el sector minorista. Mediante la implementación del Protocolo Universal de Comercio, la compañía ha logrado que grandes cadenas como Ulta Beauty o Macy’s utilicen sus agentes para ofrecer experiencias de compra personalizadas directamente en los resultados de búsqueda. La ventaja competitiva de Google radica en su capacidad para conectar el inventario físico y digital en tiempo real, permitiendo que el usuario interactúe con un agente que conoce no solo el precio, sino la disponibilidad inmediata y las especificaciones técnicas del producto. Esta integración vertical busca simplificar el proceso de compra hasta reducirlo a una conversación natural donde la decisión y el pago ocurren de forma casi invisible.

El panorama actual plantea interrogantes fundamentales sobre la aceptación de estos agentes por parte de gigantes del sector como Amazon o eBay, que históricamente han mantenido políticas restrictivas contra el uso de bots o mediadores automatizados en sus sitios. La posibilidad de que Anthropic o incluso Meta decidan lanzar mercados donde la interacción sea exclusivamente entre agentes plantea un cambio de paradigma en la economía digital.

Si el comprador y el vendedor son representados por modelos de inteligencia artificial capaces de negociar términos, precios y condiciones de entrega, el factor humano se desplaza hacia la supervisión de resultados y la satisfacción final, obligando a las plataformas tradicionales a replantear sus modelos de negocio y sus sistemas de seguridad para integrar o combatir esta nueva fuerza transaccional.