Los sistemas de IA de Amazon permitieron, en el último año, incautar 15 millones de marcas y productos falsificados en todo el mundo

Los sistemas de inteligencia artificial (IA) de Amazon permitieron, en el último año, incautar 15 millones de productos falsificados en todo el mundo, cerrar más de 100 sitios web fraudulentos y evitar millones de llamadas sospechosas de estafa.

La compañía ha lanzado nuevas herramientas, basadas en IA para garantizar la seguridad de los productos (Omniscan) y luchar contra las estafas de suplantación de identidad (SENTRIX).

Madrid, 27 de abril de 2026.- Amazon ha publicado hoy su Informe de Experiencia de Compra Fiable, en el que detalla cómo trabaja la compañía para proteger a clientes, colaboradores comerciales y marcas contra el fraude y el abuso. El informe muestra el impacto de los sistemas de IA de la compañía en esta tarea al permitir incautar 15 millones de productos falsificados en todo el mundo, cerrar más de 100 sitios web fraudulentos y evitar millones de llamadas sospechosas de estafa.

Este informe es una evolución del Informe de Protección de Marca que Amazon ha presentado desde 2020, y forma parte del compromiso de Amazon para reforzar la confianza y la seguridad en su tienda. Así amplía la información que ofrece abordando los esfuerzo en protección de marca, aportando nuevos detalles sobre cómo combate la compañía el crimen organizado en el comercio minorista; garantiza la seguridad de los productos; y trabaja en la prevención de estafas y la fiabilidad de las reseñas. Entre las principales novedades que aporta este documento es la de mostrar cómo los avances en sistemas de Inteligencia Artificial (IA) están permitiendo que protección a los consumidores pase de un enfoque proactivo a uno predictivo, y permite detectar amenazas antes de que lleguen a los clientes.

De acuerdo con Amit Argawal, vicepresidente Global de Servicios a Colaboradores Comerciales de Amazon, "Nuestro primer Informe de Experiencia de Compra Fiable de Amazon, ofrece una visión integral de cómo nuestros equipos trabajan para proteger a los clientes, apoyan a los colaboradores comerciales legítimos y exigen responsabilidades a los actores malintencionados. Desde la colaboración con marcas y fuerzas de seguridad de todo el mundo hasta el desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial (IA), que detectan amenazas antes de que lleguen a los clientes, nuestros equipos demuestran cada día que generar confianza a escala exige innovación constante y un trabajo incansable.”

El informe recoge los resultados de las acciones de Amazon en torno a cuatro pilares interconectados:

Evitar los problemas antes de que lleguen a los clientes. Facilitamos el proceso de registro a las empresas legítimas, pero dificultamos su tarea a los actores malintencionados que ocultan su identidad. Todos los nuevos vendedores deben completar un riguroso proceso de verificación antes de poder vender en nuestra tienda.

Monitorizamos de forma continua la actividad del vendedor en las distintas fases de su recorrido en nuestra tienda. Con nuestra tecnología automatizada y herramientas de IA analizamos diariamente miles de millones de intentos de modificación en las páginas de detalle de los productos en busca de señales de posibles abusos. Los sistemas multimodales también analizan simultáneamente miles de millones de señales —incluyendo texto, imágenes, comportamiento del vendedor y patrones de la cadena de suministro— para ayudar a identificar posibles abusos antes de que lleguen a los clientes.

Asimismo, hemos lanzado nuestro programa de validación directa de productos, que nos permite trabajar directamente con laboratorios de seguridad acreditados para verificar el cumplimiento normativo de los productos en nuestra tienda.

Hemos desplegado una solución llamada Omniscan un sistema que captura imágenes de seis caras de cada producto que llega en un centro logístico de Amazon, y verifica con IA todos los detalles de seguridad: nombres de marca, advertencias, fecha de caducidad, direcciones…El objetivo de este sistema es garantizar que los clientes dispongan de una información de seguridad precisa y completa, cuando compran un producto, y también reducir la complejidad para los vendedores. Desde su lanzamiento, Omniscan ha generado imágenes para más de 12 millones de productos diferentes.

Para proteger la integridad de las reseñas de los clientes, nuestros sistemas analizan miles de puntos de datos en miles de millones de reseñas antes de que aparezcan en la tienda. Utilizamos el aprendizaje logrado en el análisis de reseñas desde 1995 para detectar contenido falso o abusivo. En 2025, bloqueamos de forma proactiva cientos de millones de reseñas falsas sospechosas en nuestra tienda.

Desarrollar sistemas de alerta temprana. Al integrar, en tiempo real, señales procedentes de redes sociales y otros minoristas, podemos anticipar posibles infracciones incluso antes de que las marcas nos compartan sus nuevos elementos de propiedad intelectual.

En 2025, nuestros equipos anticiparon con éxito un ataque de actores malintencionados sobre un nuevo producto de marca viral que era tendencia en redes sociales, bloqueando las descripciones de producto infractores ocho días antes de que la propia marca nos compartiera su propiedad intelectual y elementos de marca.

Amazon ha lanzado SENTRIX, nueva tecnología de inteligencia artificial para combatir la estafas de suplantación de identidad (phishing) y que permite identificar y eliminar sitios web sospechosas de phising aún más rápido. SENTRIX aumenta nuestras capacidades de protección proactiva, analizando más de 50.000 URLs sospechosas cada semana. SENTRIX ha aumentado en más de un 10 % la eliminación con éxito de URLs de phishing en 2025, lo que mejora nuestra capacidad para evitar que las estafas por suplantación afecten a los clientes.

Exigir responsabilidades a los actores malintencionados. Amazon actúa contra los actores malintencionados combatiendo múltiples dimensiones de su actividad ilegal, incluyendo la prevención global de estafas, el crimen organizado en el comercio minorista, el cibercrimen, la lucha contra las falsificaciones y el fraude en devoluciones y reembolsos.

Desde su lanzamiento en 2020, la Unidad Contra los Delitos de Falsificación de Amazon ha perseguido a más de 32.000 actores malintencionados mediante litigios y procedimientos penales en 14 países.

En 2025, identificamos e incautamos más de 15 millones de productos falsificados en todo el mundo, mientras que nuestras acciones legales llevaron al cierre de más de 100 sitios web que intentaban facilitar reseñas falsas y estafas dirigidas a la tienda de Amazon.

En España, la colaboración con los Mossos d’Esquadra ha permitido desmantelar una organización criminal que tenía su centro de operaciones en Cataluña, y que se especializaba en el robo de mercancías, por las rutas de toda Europa.

El año pasado, la colaboración de Amazon con las fuerzas del orden y las marcas chinas dio lugar a más de 70 operaciones locales exitosas contra fabricantes, proveedores y distribuidores de productos falsificados. Estas acciones resultaron en condenas penales, incluyendo multas y penas de prisión.

Proteger y educar a los consumidores. En 2025, contactamos directamente con millones de clientes para informarles sobre la seguridad de los productos que habían adquirido, y colaboramos con 34 organizaciones de consumidores para difundir información de seguridad sobre 71 temas clave en siete países.

Nuestra página "Tus retiradas de productos y alertas de seguridad" garantiza que, cuando un gobierno anuncia una retirada de producto, cada cliente afectado recibe una notificación personalizada con un enlace directo a los detalles del riesgo y sus opciones de reembolso, devolución o reparación.

Colaboramos con gobiernos, organizaciones de seguridad y grupos de defensa del consumidor de todo el mundo, asegurando que todos los consumidores tengan acceso al conocimiento y las herramientas que necesitan para comprar con confianza y seguridad.

En la presentación del informe en España, Amazon ha contado con la presencia de la organización de consumidores Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) y de la Policía Nacional, que han debatido sobre la relevancia de proteger a los consumidores en el mundo online. De acuerdo con Patricia Suarez, presidenta y CEO de Asufin “lo fundamental es crear un entorno seguro, que los consumidores sepamos que podemos comprar con tranquilidad. Eso se consigue con mucho trabajo y corresponsabilidad entre todas las partes”. Por su parte, Antonino Juan Flores Rodríguez, jefe del Grupo 2º de Fraude en Comercio Online señaló que “todos los actores implicados en el comercio online tenemos que ofrecerle al consumidor un servicio de seguridad robusto”.

El informe es un relato transparente sobre el progreso realizado, los retos que quedan por delante y el compromiso que impulsa la protección a los consumidores desde Amazon.