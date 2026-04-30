La IA gana terreno en el ecommerce de moda: de vender productos a producir contenido en tiempo real

Las marcas necesitan generar más imágenes, vídeos y creatividades para vender online, así la inteligencia artificial empieza a consolidarse como una solución para agilizar la creación de contenido.El ecommerce en España alcanzó los 29.296 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, un 19,3% más interanual.

El ecommerce continúa ganando peso en España, pero su crecimiento también está elevando la presión sobre las marcas de moda. Vender online ya no depende solo de tener producto disponible en una tienda digital: cada lanzamiento exige imágenes de calidad, vídeos para redes sociales, fichas actualizadas, campañas adaptadas a distintos públicos y una identidad visual coherente en todos los canales.

Este escenario plantea un problema especialmente relevante para el sector moda, donde la imagen sigue siendo uno de los principales factores de decisión de compra. Muchas marcas, especialmente pequeñas y medianas, necesitan producir más contenido que nunca, pero siguen dependiendo de procesos tradicionales como sesiones fotográficas, producciones externas o adaptaciones manuales para cada canal.

La solución empieza a llegar de la mano de la inteligencia artificial. Su aplicación en ecommerce ya no se limita a generar textos o automatizar tareas de atención al cliente, sino que empieza a transformar áreas clave para la venta online, como la creación de imágenes de producto, la generación de vídeos, la personalización de catálogos o la adaptación de campañas en tiempo real.

Los datos que explican el cambio

Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la facturación del comercio electrónico en España alcanzó los 29.296 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, un 19,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento confirma la consolidación del canal online, pero también intensifica la necesidad de que las marcas puedan producir contenido de forma más rápida, flexible y escalable.

En este contexto, ecosistemas como Shopify están impulsando la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para ayudar a los comercios a gestionar su operativa digital, desde la creación de contenidos hasta la optimización de procesos vinculados a marketing, producto o atención al cliente. Para la moda, esta evolución tiene un impacto directo: la capacidad de generar creatividades a partir de imágenes de producto permite lanzar colecciones con mayor agilidad, probar distintos enfoques visuales y adaptar campañas a diferentes públicos o momentos comerciales.

En este terreno están surgiendo soluciones especializadas como Modelia, plataforma española de inteligencia artificial aplicada a moda, que permite transformar imágenes de prendas en contenido visual con modelos, escenarios o formatos adaptados a ecommerce y campañas digitales. Su integración en Shopify refleja cómo este tipo de tecnología empieza a incorporarse directamente en las herramientas que las marcas ya utilizan para gestionar su venta online.