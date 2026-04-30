La ONU alerta: la IA en publicidad podría agravar la crisis global de la información

La Organización de las Naciones Unidas, ha advertido que el crecimiento de la inteligencia artificial en el sector publicitario podría estar alimentando una crisis global en la integridad de la información. En un contexto en el que la inversión mundial en publicidad supera ya el billón de dólares anuales, la ONU señala que las grandes marcas tienen un papel decisivo en la forma en que se produce, distribuye y monetiza la información en internet, lo que podría influir directamente en lo que las personas ven, creen y consideran confiable.

Según un nuevo informe titulado Strengthening Information Integrity: Advertising, Artificial Intelligence and the Global Information Crisis, elaborado por el Departamento de Comunicaciones Globales de la ONU junto con la Conscious Advertising Network, la adopción sin control de sistemas de inteligencia artificial en la publicidad está intensificando riesgos en todo el ecosistema digital. La organización advierte que estas tecnologías ya están integrándose en la compra de medios y en la creación de contenidos, lo que amplifica su impacto sobre la circulación de información.

El documento subraya que el sistema publicitario digital ocupa una posición central en la economía de la información en línea. A través de sus decisiones de inversión, determina qué contenidos reciben visibilidad y cuáles quedan relegados, lo que puede afectar tanto a medios de comunicación como a creadores de contenido. En este entorno, la expansión de la inteligencia artificial está acelerando dinámicas que ya eran complejas.

La ONU alerta de que la IA está contribuyendo a la propagación de desinformación, discursos de odio y contenidos polarizantes, mientras los ingresos publicitarios siguen financiando materiales en línea sin distinguir necesariamente su veracidad o calidad. A ello se suma la falta de transparencia en los sistemas automatizados de publicidad, lo que incrementa las preocupaciones sobre fraude, ineficiencia y manipulación de datos.

El informe también advierte sobre el impacto de los contenidos generados por inteligencia artificial en la sostenibilidad del periodismo independiente. La disminución de la confianza en los entornos digitales está afectando tanto a la credibilidad de los medios como a la eficacia de las campañas publicitarias, lo que representa un riesgo económico directo para las empresas del sector.

Tanto la ONU como representantes de la industria publicitaria insisten en que estos problemas no solo tienen implicaciones sociales, sino también comerciales. La pérdida de confianza de los usuarios en las plataformas digitales puede reducir la interacción con los anuncios y disminuir el retorno de la inversión. En este sentido, se destaca que las marcas enfrentan una presión creciente para adoptar la inteligencia artificial con rapidez, pero sin los debidos controles esto podría perjudicar los propios entornos de marketing de los que dependen.

Por último, el informe hace un llamado a los responsables políticos para que alineen la regulación de la inteligencia artificial y la publicidad con estándares internacionales de integridad informativa, promoviendo una mayor transparencia en el uso de estas tecnologías. También recomienda que los anunciantes exijan más claridad en las cadenas de suministro de IA y prioricen entornos mediáticos de calidad. Según la evidencia citada, mejorar la transparencia en la compra de medios no solo fortalecería la confianza, sino que también podría aumentar significativamente el rendimiento de las campañas publicitarias.