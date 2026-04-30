El Festival La Lluna presenta las bases de los Premios Jóvenes Talentos

ComunitAD, la Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunitat Valenciana, ha presentado, en la sede del. Palacio de Colomina, las bases de los Jóvenes Talentos, que organiza junto con la Generalitat Valenciana y que se entregarán durante la gala de la XIV edición del Festival La Lluna, que se celebrará el 12 de junio en el Roig Arena.

“Este es un momento importante ya que el Festival La Lluna es la referencia de publicidad de la Comunitat Valenciana y hay que agradecer que los estudiantes tengáis esta categoría para estimular el talento joven”, ha señalado José Martínez, director del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad del CEU. Por su parte, Jabo García Janini, presidente de ComunitAD ha comentado que como novedad para esta edición es que las personas que presenten candidaturas podrán asistir a la gala de los premios de manera gratuita.

El jurado de esta edición está compuesto por: Laura Llopis, Alex Rubio, Pilar Alberola, Marta Benllloch, Julio Chirivella, Carmela Echevarría, Mar Arrieta, Carlos Gómez, Aitana Gálvez y Pablo Asensi.

El objetivo de estos premios es crear una campaña que fomente el uso responsable de la Inteligencia Artificial y las RRSS. Se busca que los estudiantes diseñen una narrativa que ponga en valor la imperfección, la verdad y la conexión humana física, promoviendo un uso consciente de los algoritmos para evitar que deshumanicen nuestras relaciones. La Generalitat Valenciana promueve un entorno digital seguro, ético y humano, facilitando herramientas que fomentan el equilibrio entre la vida tecnológica y la realidad física. El foco está en el empoderamiento del joven para un uso responsable y crítico de sus dispositivos, así como de las aplicaciones del mercado de Inteligencia Artificial.

A estos premios pueden presentarse jóvenes de entre 16 y 30 años, residentes en la Comunitat Valenciana, que utilizan las redes sociales de forma diaria y conviven con herramientas IA. “Queremos que sean conscientes de cómo estas tecnologías impactan en su día a día y que conozcan que la Generalitat dispone de recursos y guías de ética digital para proteger su identidad y fomentar un equilibrio saludable”, ha señalado Inmaculada Cuñat, responsable de publicidad de la Generalitat Valenciana.

Las candidaturas únicamente podrán ser elaboradas y presentadas de manera individual o en pareja, por estudiantes de los grados y post-grados de Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual y de escuelas creativas del CEU Universidad Cardenal Herrera, Cátedra de Cultura Audiovisual, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I, Brother y ESIC. La edad máxima de participación será de 30 años. Los participantes no podrán estar trabajando en agencias en el momento de la inscripción (aunque sí podrán estar en periodo de realización de prácticas). Únicamente se podrá presentar una campaña por candidatura.

Se debe presentar un concepto creativo que sirva de paraguas de comunicación para todas las medidas relativas al bienestar emocional, la alfabetización digital y el uso ético de las redes sociales y de la IA. La idea para una campaña de lanzamiento de ética digital que se utilizaría durante el año 2026 por parte de la Generalitat. “Es importante seguir el manual de identidad corporativa de la Generalitat Valenciana y además las propuestas deberán presentarse en castellano y valenciano”, ha dicho Natalia Rodríguez, responsable de publicidad de la Generalitat Valenciana.

La campaña constará de las siguientes piezas:

Pieza gráfica para prensa y exterior: Un original de prensa y una adaptación para mupis o vallas.

Guion/Vídeo para televisión y digital: Una pieza audiovisual (spot de 20-30") que conecte emocionalmente con el espectador.

Cuña de radio: Un guion radiofónico que utilice el potencial del sonido para transmitir la saturación digital y el alivio de la conexión real.

Redes Sociales: Propuesta de contenidos específicos (Reels, TikTok o filtros de concienciación).

Las campañas deberán estar acompañadas de una explicación, de no más de tres folios, en formato PDF, con los objetivos de comunicación, estrategia creativa que se ha desarrollado y su propuesta con la justificación y argumentación de sus decisiones. Junto a esta explicación, las personas participantes podrán presentar cuantas piezas deseen, anteriormente descritas, para defender su propuesta teniendo en cuenta estos formatos:

Los vídeos deben estar en formato .mov y FULL HD: 1920 x 1080

Las piezas gráficas deberán presentarse en formato jpg, a tamaño real, con una resolución de 300 ppp

En caso de presentar la grabación de la cuña, deberá presentarse en formato MP3.

El periodo de participación ya está abierto y finalizará el 27 de mayo a las 14:00 horas. La persona responsable de la escuela o facultad remitirá todo el material de sus alumnas y alumnos (incluidas las fichas de inscripción y las piezas creativas) al correo oficial: dgpubli_inst@gva.es y direccion@festivallalluna.com

El festival cuenta con el patrocinio de la Fundación Visit València y Distpublic y la colaboración de Bodegas Arráez, Mahou, Producciones Betania, Montaña y Agua y Sal Comunicación.