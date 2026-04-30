La brecha generacional de la empresa: la mayoría de jóvenes tiene una visión negativa del empresariado

Grant Thornton y Cámara de Comercio de Madrid analizan en un encuentro junto a varios empresarios, cómo reforzar la confianza social en la empresa y poner en valor su contribución

Grant Thornton y Cámara de Comercio de Madrid han celebrado el encuentro “Del reconocimiento a la confianza: claves para reforzar el papel del empresario”, una jornada centrada en analizar cómo reforzar la confianza social en la empresa y poner en valor la contribución del tejido empresarial al progreso económico y social del país.

Durante el encuentro, Grant Thornton ha presentado las principales conclusiones de su informe “Empresarios y sociedad, de tú a tú”, elaborado a partir de una encuesta a más de 1.000 ciudadanos y 250 empresarios y directivos españoles. El estudio revela que el 81% de los ciudadanos considera a los empresarios actores fundamentales para el progreso de España, aunque solo el 45% mantiene una percepción positiva del empresariado. Entre los jóvenes menores de 29 años, ese porcentaje cae hasta el 31%, reflejando una clara brecha generacional en la percepción de la empresa.

El informe también pone de relieve algunos de los principales retos que afrontan actualmente las empresas españolas. La fiscalidad (62%), la burocracia (56%) y la situación política (46%) aparecen como las principales preocupaciones para los empresarios, mientras que la mejora salarial continúa siendo la principal demanda social hacia las empresas. En este sentido, seis de cada diez ciudadanos (60%) señalan los bajos salarios como el principal punto débil del empresariado.

Prioridad salarial

El estudio refleja asimismo cierta desconexión entre los ciudadanos de a pie y los directivos. El 90% de los ciudadanos no tiene contacto directo con empresarios o directivos. Los directivos, por su parte, critican el desfase entre formación y empleo: el 70% percibe una desconexión entre universidad y mercado laboral.

En materia de transformación tecnológica, el informe refleja además un avance creciente en la implantación de nuevas herramientas digitales en las empresas españolas. La inteligencia artificial (27%) aparece entre las tecnologías con mayor potencial de crecimiento, junto con el análisis de datos y las soluciones vinculadas a ciberseguridad (29%) y el Internet de la Cosas (IoT) (21%).

Respecto a la empresa ideal de futuro, la sociedad sitúa la sostenibilidad en primer lugar, mencionado por el 95% de los encuestados. A continuación, los ciudadanos destacan que las compañías deberían ser más internacionales (62%) y más innovadoras (59%). El estudio también refleja una importante diferencia entre las prioridades sociales y empresariales: mientras el 71% de los ciudadanos considera prioritaria una mejora salarial, solo el 40% de los empresarios la identifica como un reto relevante para 2026.

La apertura institucional de la jornada ha corrido a cargo de Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, quien ha destacado la necesidad de seguir reforzando el vínculo entre empresa y sociedad y de poner en valor la contribución del tejido empresarial al desarrollo económico y social.

“El estudio demuestra que no hay tantas cosas que separan a empresarios y sociedad como muchas veces refleja el debate público. El 81% de los ciudadanos reconoce el papel de los empresarios en el progreso del país y existe un diagnóstico compartido sobre retos como la fiscalidad o la burocracia. Sin embargo, seguimos teniendo una asignatura pendiente con los jóvenes: solo el 31% tiene una percepción positiva del empresariado y debemos trabajar para reducir esa distancia”, ha señalado Alejandro Sánchez, socio director de BPS y director de la oficina de Grant Thornton en Madrid, que ha desgranado las principales conclusiones del informe.

Talento, reputación y tecnología: los desafíos de la empresa española

La jornada ha contado además con una mesa redonda moderada por Policarpo Aroca, director de Marketing, Comunicación y Desarrollo de Negocio de Grant Thornton, en la que han participado José María García, presidente de Air Rail; Raúl Lozano, presidente ejecutivo de Redur; Ignacio Lerdo de Tejada, CEO de Genteel Home; y Carlos Lemus, socio director de La Pajarita.

Durante el debate, los participantes han analizado los principales retos que afronta actualmente la empresa española en ámbitos como el talento, la reputación empresarial, la transformación tecnológica, la conciliación, la productividad y la competitividad.

“Existe una distancia entre empresa y sociedad que muchas veces viene provocada por la falta de contacto directo con el empresario y con la realidad de las compañías. Cuando hay cercanía y conocimiento mutuo, la percepción cambia claramente”, ha señalado José María García, presidente de Air Rail.

“Las empresas estamos cada vez más centradas en las personas, en nuestros trabajadores y en generar entornos de trabajo más cercanos y humanos. Ese esfuerzo también debe ayudar a mejorar la confianza social en la empresa”, ha añadido.

Por su parte, Raúl Lozano, presidente ejecutivo de Redur, ha destacado que “hoy existe una brecha importante entre las expectativas de muchos jóvenes y lo que determinadas actividades empresariales pueden ofrecer. Las empresas tenemos que adaptarnos a nuevas demandas relacionadas con la conciliación, la flexibilidad y la calidad de vida”.

“La tecnología y la inteligencia artificial deben servir para facilitar el trabajo de las personas y mejorar su día a día, no solo para ganar eficiencia”, ha afirmado.

Ignacio Lerdo de Tejada, CEO de Genteel Home, ha asegurado que “las nuevas generaciones tienen una relación distinta con el trabajo y las empresas debemos adaptarnos a esa realidad. Los planes de carrera, la conciliación y la cercanía con los equipos son hoy fundamentales para atraer y retener talento”.

“Cada vez más jóvenes quieren emprender y desarrollar sus propios proyectos. Esa visión más cercana de la empresa también ayudará a mejorar la percepción del empresariado”, ha añadido.

Acercar la sociedad a la empresa

Asimismo, Carlos Lemus, socio director de La Pajarita, ha señalado que “existe todavía una importante falta de cultura financiera y empresarial. Muchas veces se desconoce la realidad económica de las compañías y eso genera percepciones alejadas del día a día de las empresas”.

“Subir salarios sin mejorar la productividad es muy complejo para muchas pequeñas y medianas empresas, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. El gran reto es encontrar un equilibrio sostenible”, ha afirmado.

La clausura institucional del encuentro ha corrido a cargo de Jaime Martínez Muñoz, director general de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid, quien ha destacado la importancia del tejido empresarial como motor de crecimiento, inversión y generación de empleo en la región.

“Los empresarios son fundamentales para el crecimiento económico, la generación de empleo y la innovación de nuestra región. Debemos seguir trabajando para acercar la empresa a la sociedad y para crear un entorno que facilite el crecimiento, la inversión y el desarrollo del talento”, ha señalado Jaime Martínez Muñoz.

“La colaboración entre administraciones, empresas y sociedad es clave para afrontar retos como la formación, la transformación tecnológica o la competitividad del tejido empresarial”, ha añadido.