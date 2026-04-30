Entregados los V Premios Nacionales de la Franquicia, organizados por la Asociación Española de la Franquicia

Ya se conoce el nombre de los ganadores de los Premios Nacionales y Europeos de la Franquicia 2025, organizados por la Asociación Española de la Franquicia (AEF), con Banco Sabadell como patrocinador oficial, y el espónsor de Admefy, Ambiseint, Mail Boxes Etc., Franchise Innovation Summit (FIS) y el Hotel InterContinental Madrid, lugar en el que se ha celebrado la quinta edición de estos galardones, el lunes 11 de mayo, a partir de las 12:00 del mediodía. Una gala que fue presentada por la periodista y moderadora de eventos, Jara Abellá, y que fue un éxito de público, ya que reunió a más de un centenar de personas.

La inauguración corrió a cargo de Rocío Ormaechea Gómez, Subdirectora General de Regulación y Apoyo al Comercio de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y los premios fueron entregados por Marta Nieto Novo, Directora General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, quien clausuró el evento; Olga Mª Ruiz, Directora General de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid; Inmaculada Núñez, Directora Nacional de Sabadell Franquicias-Banco Sabadell; Luisa Masuet, Presidenta de la AEF, y Eduardo Abadía, Director Ejecutivo de la AEF.

Además, asistieron a la gala destacadas personalidades de la clase política, representantes del Partido Popular y del Partido Socialista, en su calidad de portavoces de sus respectivos partidos, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid, así como directivos del mundo de la franquicia, franquiciados, representantes de asociaciones, instituciones, y de embajadas como las de Brasil y México.

En esta quinta edición, los premios han recaído en:

Franquiciado del año: Azael Aleixandre, de DIA.

Franquiciada del año: Rocío Gallardo, de Anda Conmigo.

Franquiciador del año Sector Retail: Alain Afflelou.

Sector servicios: Kids&Us.

Sector Alimentación: EROSKI.

Sector Restauración: Santa Gloria.

Franquicia emergente: La Fresería.

Mejor trayectoria profesional en el último año: José María Capitán, Fundador y Presidente de Grupo Restalia.

Franquicia internacional del año: Japanese Head Spa.

Premio al impacto social: Alain Afflelou.

Franquicia extranjera en España: Kiabi.

Premio especial por servicios a la franquicia: Banco Sabadell.

Premio de libre designación del Jurado: Xavier Vallhonrat, expresidente de las asociaciones española y catalana de franquicias.

Reconocimiento especial: Javier Sierra, Presidente de RE/MAX España.

El Jurado ha estado compuesto por: Rocío Ormaechea, Subdirectora General de Regulación y Apoyo al Comercio Interior de la Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; Inmaculada Núñez, Directora Nacional de Sabadell Franquicias-Banco Sabadell Franquicias; Gema Sanz, Directora de Relaciones Institucionales de Madrid Network; Marisa Lazareno, Gerente de Yves Rocher, con seis centros franquiciados en Madrid; Laura González, Fundadora y Socia de Ni Hao Conecta; Elena Mantilla, Directora General de Madrid Excelente; Hilario Alfaro, Presidente de Madrid Foro Empresarial; Francisco Vidal, Director de Economía y Políticas Sectoriales de CEPYME; Luisa Masuet, Presidenta de la AEF, y Eduardo Abadía, Director Ejecutivo de la AEF.

A la hora de valorar este evento, la Presidenta de la AEF destaca que “los Premios Nacionales y Europeos de la Franquicia se están consolidando como una cita imprescindible en el calendario del sector, ganando protagonismo edición tras edición. La asistencia de más de un centenar de personas confirma el creciente interés por estos galardones y por el propio modelo de negocio de la franquicia. Además, la presentación de más de 50 candidaturas en esta quinta convocatoria, demuestra que el sistema de franquicias sale reforzado y continúa mostrando un dinamismo notable”.

Por su parte, Eduardo Abadía, Director Ejecutivo de la AEF, afirma que “queremos felicitar a todos los premiados en esta quinta edición, así como a los finalistas y a los candidatos. Ahora, a aquellos ganadores seleccionados para competir en los Premios Europeos de la Franquicia les deseamos que también se alcen con este prestigioso galardón”.

Efectivamente, ahora los ganadores nacionales de las categorías, Franquiciador del Año, Franquiciado del Año, Franquicia Internacional del Año y Premio Especial por Servicios a la Franquicia, buscarán traerse para España el “Premio Europeo de la Franquicia”, en una gala que tendrá lugar el 17 de septiembre en Bruselas.