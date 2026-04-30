Emmanuel Pouey, presidente del jurado Eficacia 2026

Emmanuel Pouey, director general de Marketing de Mahou San Miguel es el presidente del jurado de los Premios a la Eficacia 2026 de la Asociación Española de Anunciantes (AEA), que cuentan con el asesoramiento estratégico de SCOPEN.

Este año una de las novedades afectaba a la composición del jurado ya que el proceso para formar parte de este ha estado abierto a todo aquel profesional que, cumpliendo una serie de requisitos, haya decidido aplicar.

Tras recibir más de 200 candidaturas, finalmente, Emmanuel Pouey se sitúa al frente de otros 16 profesionales cuya composición queda así:

Víctor Aguado, Gerente de Inteligencia y Posicionamiento de Marca de Telefónica / Representante i+a.

Ana Alonso, Head of Strategy de VML THE COCKTAIL / Representante APG.

Montse Blanco, Marketing Director de Fundación “la Caixa”.

Gustavo Buchbinder, Partner de Webar Interactive / Be Influencers / Gulia / Representante Jurado Internacional.

Marta Carreras, Sr. Creative Strategy de Coca-Cola TM Europe.

Beatriz Faustino, Chief Marketing & Digital Officer | Retail & Consumer Brands / Representante del Club de Jurados.

Ángel Fernández, Director de Marca y Estrategia Global de LaLiga.

Helena Grau, Directora de Servicios al Cliente de Fuego Camina Conmigo.

Rita Gutiérrez, CEO de Starcom.

Gustavo Martínez, Country Manager y Global Chief Growth Officer de Newlink.

Mireia Mulet, Marketing Director Spain de GBfoods.

Paco Rodríguez, CEO y Socio Fundador de El Ruso de Rocky.

Pepa Romero, Partner Head of Tangity | Customer & Marketing de NTT DATA.

Vicente Ros, Marketing Director de Initiative Spain.

Emma Ruiz de Azcárate, Directora de Clientes y Marketing de Pelayo Seguros.

Sergio Vicente, Director de Marca y Comunicación de Leroy Merlin.

Co-Secretarios: Silvia Bajo, directora general de la AEA y César Vacchiano, Presidente y CEO de SCOPEN.

En palabras de Emmanuel Pouey “es una grandísima oportunidad y honor para mí presidir este jurado Eficacia 2026 que reconoce unos premios de tanto prestigio en la profesión por su trascendencia a la hora de demostrar los resultados de nuestro trabajo, de generar negocio y hacer crecer a las empresas. La publicidad funciona, genera movimiento, transformación y tiene una enorme responsabilidad en la construcción de valor”.

La apertura de inscripciones tiene lugar hasta el próximo 22 de mayo. Las bases de participación, formularios de inscripción y categorías se pueden consultar en la web premioseficacia.com. El 19 de mayo, el Seminario Eficacia contará entre su temática con un bloque dedicado a detallar todas las novedades de esta edición.

En esta edición también se ha modificado la redacción de algunas categorías y se ha creado una nueva: “Campaña de Administraciones Públicas”, a la que se podrán presentar todas las acciones de comunicación difundidas a través de los medios e impulsadas por alguna administración, sea nacional, autonómica o local.

Esta categoría reconocerá las campañas de orientación pública que informan sobre servicios públicos, promueven comportamientos entre la ciudadanía o dan a conocer productos o servicios de titularidad pública. Estos casos también tendrán que demostrar su eficacia y presentar resultados, aunque no siempre en términos de venta o negocio, pero sí de impacto entre la sociedad y el ámbito al que se dirigen.