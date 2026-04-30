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El Dioni es fichado por Jumpers como responsable de seguridad
La agencia Fuego Camina Conmigo es la creadora de esta original campaña que nace después de un robo que se convirtió en viral. La firma de snacks regalará alarmas durante dos años a diez bares de toda España
El Dioni es fichado por Jumpers como responsable de seguridad

Por Redacción - 21 Mayo 2026

Hace apenas unas semanas, un robo en Zaragoza se convirtió en fenómeno viral. Lo que parecía una anécdota surrealista acabó dando pie a una original campaña publicitaria de Jumpers, creada e impulsada por Fuego Camina Conmigo. El detonante fue la detención de un ladrón que, tras entrar a robar en un bar, decidió esperar a la policía mientras se tomaba dos cervezas y una bolsa de Jumpers. Ahora, la marca aragonesa de snacks, que en el pasado ya se vio involucrada en casos parecidos, convierte esta historia en una campaña publicitaria con un protagonista inesperado: El Dioni.

La acción presenta a Dionisio Rodríguez Martín, más conocido como El Dioni, como nuevo “Snack Security Officer” (SSO) de Jumpers. El popular ex vigilante de seguridad, célebre por el robo de un furgón blindado con 300 millones de pesetas en los años noventa, se convierte ahora en el rostro de una campaña que busca proteger uno de los bienes más preciados de muchos bares españoles: las bolsas de Jumpers.

La campaña nace a partir del intento de robo ocurrido en un establecimiento del barrio de Las Fuentes, en Zaragoza. Según trascendió, el ladrón fue sorprendido robando en el local y, lejos de huir, se sentó tranquilamente a esperar a la policía mientras comía un bocadillo, bebía dos cervezas y abría una bolsa de Jumpers. La repercusión mediática del caso llevó a la marca de snacks a asumir inicialmente el coste de la alarma del bar afectado. Ahora, de la mano de Fuego Camina Conmigo, la compañía da un paso más y pone en marcha “Jumpers Security System”, una campaña con la que regalará sistemas de alarma durante dos años a diez bares de toda España que vendan productos Jumpers y no dispongan de sistema de seguridad.

“Queríamos darle una segunda vida a aquella historia surrealista y hacerlo desde el humor. Si las grandes tecnológicas contratan hackers para protegerse, nosotros hemos fichado al ladrón más famoso de España para ayudar a proteger los Jumpers”, explica Walter Huarcaya Rodriguez, director de marketing de Jumpers.

“Yo sé perfectamente que cuando alguien entra a robar va a por lo importante. Y por lo visto, en algunos bares lo importante son los Jumpers. Así que habrá que protegerlos”, bromea El Dioni.

La acción, bautizada como “Jumpers Security System”, parodia los anuncios de empresas de seguridad y presenta a El Dioni como el responsable de proteger las bolsas de snacks de posibles robos. En el spot, grabado con estética de cámara de vigilancia, un ladrón accede de noche a un bar, ignora el dinero y los aparatos electrónicos y va directo a las bolsas de Jumpers. En ese momento aparece El Dioni, vestido como vigilante de seguridad, con un mensaje claro para los hosteleros.

Para participar en el sorteo de alarmas, los usuarios deben mencionar el nombre de su bar de confianza en los comentarios de la publicación de Jumpers en Instagram. El comentario que obtenga más likes ganará una alarma gratuita para ese establecimiento.

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