Las redes sociales lideran la atención del consumidor con un 67% de efectividad, superando resultados de búsqueda en apps de compra y páginas minoristas

Según los hallazgos presentados en el Criteo India Commerce Playbook, el consumidor actual se encuentra en una posición de apertura hacia la personalización, pero experimenta una saturación por la falta de relevancia real.

Aunque más del 60 por ciento de los usuarios valora positivamente los anuncios basados en su historial de navegación, la realidad del mercado muestra que un 71% sigue recibiendo mensajes repetitivos que no aportan valor a su proceso de decisión. Esta fricción revela que, a pesar de contar con herramientas de inteligencia avanzadas, las marcas están fallando al intentar conectar con su audiencia en el momento preciso del interés, lo que se traduce en una pérdida directa de márgenes de beneficio en el sector del comercio electrónico.

El comportamiento de compra ha dejado de ser una progresión lineal para convertirse en un ecosistema fragmentado y multicanal donde el consumidor tradicional ya no existe.

Las estadísticas actuales indican que el 51% de los compradores realiza toda su investigación previa fuera de las plataformas de venta tradicionales, mientras que un 44% interactúa a través de múltiples canales antes de decidirse por el pago final. Resulta revelador que solo uno de cada veinte consumidores inicia y termina su proceso de compra en la misma plataforma sin abandonarla en algún punto. Esta nueva realidad obliga a las empresas a diseñar estrategias que abarquen diversos puntos de contacto, desde redes sociales y blogs personales hasta herramientas de comparación de precios y plataformas de video, entendiendo que el viaje del usuario es una cadena continua donde la confianza se construye o se destruye en cada parada.

El descubrimiento de productos se ha desplazado de manera definitiva hacia los canales de contenido visual y social.

Las redes sociales lideran la atención del consumidor con un 67% de efectividad, superando a los resultados de búsqueda en aplicaciones de compra y a las propias páginas de inicio de los minoristas. Este cambio de paradigma implica que el inicio del proceso de compra ya no ocurre en una ficha de producto, sino en el flujo de una recomendación de un creador o en el impacto de un video corto. Para las marcas, estar presentes en estas etapas tempranas de intención no es una opción secundaria, sino una necesidad vital, especialmente cuando se considera que los anuncios en redes sociales y video son los que más influyen en la decisión final de adquisición para casi un tercio de la población digital.

La velocidad de conversión es otro factor determinante que define el éxito en el mercado actual, ya que casi dos tercios de los consumidores completan su transacción en menos de 24 horas tras haber visualizado un anuncio relevante. Con un 26% de compradores realizando transacciones inmediatas, las marcas ya no pueden permitirse ciclos de planificación semanales o campañas estáticas. La agilidad necesaria para responder en cuestión de horas ha impulsado la necesidad de capacidades operativas constantes que reemplacen los modelos de campañas por ráfagas. Aquellas organizaciones que intentan reimpactar a un usuario con la misma creatividad varios días después están operando fuera de la ventana de oportunidad de un consumidor que se mueve a una velocidad superior a la de los ciclos publicitarios tradicionales.

A pesar del avance tecnológico, la medición y la atribución siguen siendo los mayores desafíos operativos para la mitad de los anunciantes.

Existe una carencia de estándares universales que permitan comparar el rendimiento de cada unidad de inversión entre diferentes plataformas cerradas y sitios web propios. Esta fragmentación de datos impide que muchas empresas activen sus conocimientos de manera efectiva a través de múltiples canales, resultando en una operación de segmentación que es mucho menos precisa que la información subyacente que la sustenta.

Aunque la inteligencia artificial se está utilizando intensamente en el backend para construir segmentos de audiencia que respeten la privacidad y modelar el valor de vida del cliente, su aplicación en el frontend para adaptar formatos publicitarios en tiempo real todavía tiene un largo camino por recorrer.

El futuro inmediato de la publicidad digital se orienta hacia formatos que priorizan el compromiso sobre la interrupción. Los videos de compra directa fuera de las plataformas principales, la televisión conectada y los listados de productos patrocinados integrados son las apuestas que mayor crecimiento prometen. El éxito en este panorama no dependerá necesariamente de quién posea el presupuesto más elevado, sino de quién logre cerrar el círculo entre el conocimiento del cliente y la ejecución creativa. La disciplina en la ejecución y la capacidad de encontrarse con el usuario en sus propios términos, con relevancia y rapidez, marcarán la diferencia entre las marcas que logren evolucionar y aquellas que queden rezagadas en un mercado que no espera a nadie.