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Nestlé España impulsa su mayor campaña de promoción histórica gracias al acuerdo global de KitKat con la Fórmula 1
Nestlé España impulsa su mayor campaña de promoción histórica gracias al acuerdo global de KitKat con la Fórmula 1

Por Redacción - 15 Junio 2026

El circuito de Montmeló en Catalunya se convierte estos días en el epicentro de la velocidad y la emoción con el Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026. Un acontecimiento deportivo que reúne a decenas de miles de aficionados apasionados por el motor y la velocidad, sirve también como escenario perfecto para el esperado debut en pista de KitKat. La marca de chocolates, que ha asumido el rol de chocolatina oficial de la competición de Fórmula 1 a nivel mundial, ha decidido desplegar en nuestro país una de sus campañas promocionales más ambiciosas y potentes hasta la fecha, fusionando la tensión de las carreras con su tradicional filosofía de descanso.

La propuesta central de esta activación es una espectacular Fan Zone instalada directamente en el corazón del circuito catalán, un espacio temático que invita a los asistentes a sumergirse en un viaje interactivo que mezcla la adrenalina de las carreras con el icónico lema de la firma que invita a tomarse un respiro. Lejos de ser un mero punto de paso comercial, busca profundizar en la experiencia del espectador, ofreciendo un oasis de desconexión y entretenimiento en medio de las intensas jornadas de entrenamientos y clasificaciones, logrando conectar emocionalmente con el público a través de actividades cuidadosamente diseñadas para la ocasión.

Entre los grandes atractivos visuales que capturan la atención del público, destaca una réplica de un coche de Fórmula 1 que parece estar hecho enteramente de chocolate, convirtiéndose así en el espacio favorito para las fotografías de los aficionados. Para aquellos que deseen poner a prueba sus habilidades y sentirse como auténticos profesionales del volante, la organización ha puesto también un avanzado simulador de reflejos diseñado para medir la agudeza visual y la rapidez de reacción, simulando los exigentes entrenamientos a los que se someten los pilotos profesionales. Estas experiencias se complementan con muchas dinámicas de animación continua y la oportunidad de disfrutar de degustaciones exclusivas de los últimos lanzamientos de la marca.

La estrategia corporativa detrás de este despliegue responde al crecimiento exponencial que despierta la Fórmula 1 en España, ya que es una de las disciplinas deportivas con mayor aumento de audiencias, sobre todo entre la población más joven que busca experiencias inmersivas. Rai Cararach, director de Chocolates de Nestlé España, señala que el objetivo fundamental es elevar el patrocinio de la marca a un nivel superior, aprovechando la magnitud de este gran premio, Barcelona-Catalunya, para aportar entretenimiento único y cercano. La intención es que la zona de aficionados se integre de forma activa en las carreras de los fines de semana, proponiendo a los espectadores un instante para detenerse, divertirse y formar parte del gran espectáculo de la Fórmula 1, eso sí, con KitKat.

Este despliegue en Barcelona forma parte de una de las mayores campañas históricas de KitKat en la península ibérica, un esfuerzo masivo dentro de su acuerdo global con la competición de automovilismo. España tiene un papel muy importante en la estrategia de la marca en la temporada de 2026, al tener el privilegio de no una sino dos citas en el calendario mundial de la Fórmula1, lo que multiplica las oportunidades de contacto con el consumidor para KitKat. Tras Montmeló, la gran competición se trasladará en los próximos meses a la capital para disputar el Gran Premio de Madrid, programado del 11 al 13 de septiembre, lo que garantiza una continuidad sin precedentes en la presencia de la marca dentro del sector del entretenimiento de masas.

El impacto de este tipo de uniones comerciales demuestra una evolución en la manera en que las grandes firmas llevan hoy en día el patrocinio deportivo, cómo transforman una simple presencia, quizás con un logotipo en las vallas publicitarias, en una interacción física y memorable con el consumidor. KitKat, invita a los espectadores a pausar su tensión en un deporte donde cada milésima de segundo cuenta, consiguiendo que una contradicción conceptual muy atractiva refuerce su identidad y aporte un valor real para los asistentes, que compaginan la pasión por los motores con momentos de ocio compartido en familia o con amigos. Esta aproximación más humana y vivencial es la que define el éxito de las campañas modernas, para KitKat el público ya no es un receptor pasivo de anuncios, sino el verdadero protagonista de la narrativa que se desarrolla alrededor de los circuitos de carreras.

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