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Puma convierte la nueva camiseta oficial del Valencia CF en un monumento gigante
Puma convierte la nueva camiseta oficial del Valencia CF en un monumento gigante

Por Redacción - 28 Julio 2026

El verano en Valencia ha comenzado con una sorpresa mayúscula para los vecinos y visitantes de la ciudad, que se han encontrado con una propuesta visual impactante en dos de sus puntos más queridos y transitados. La marca deportiva Puma ha decidido presentar la nueva camiseta oficial del Valencia CF para la temporada 2026-2027 saliendo de los despachos y los estudios de fotografía tradicionales para tomar directamente el espacio público. Desde el 24 y hasta el 26 de julio, el entorno del histórico estadio de Mestalla y los paseos de la vanguardista Ciudad de las Artes y las Ciencias lucen dos réplicas tridimensionales gigantes de la prenda, integrándose en el día a día de una población que respira fútbol y orgullo por sus colores. Esta idea busca conectar la pasión por el deporte con el arte urbano y las raíces culturales de la región, convirtiendo una simple equipación de fútbol en un monumento temporal que rinde homenaje a la identidad local.

La realización técnica de estas estructuras monumentales ha requerido un esfuerzo de ingeniería y diseño notable para lograr que el tejido gigante luzca de la forma más realista posible en plena calle. Cada una de las instalaciones cuenta con un soporte base que mide seis metros de ancho por cinco de alto, sobre el cual se despliega una reproducción de la camiseta que alcanza unas dimensiones aproximadas de 4,25 metros de anchura por 3,6 metros de altura. Lo más llamativo de estas piezas es que no son simples lonas publicitarias planas, sino que disponen de un esqueleto interno diseñado de manera minuciosa para imitar las arrugas, las sombras y la caída natural de la ropa sobre el cuerpo humano. Al mantener este volumen realista en un formato gigante, las réplicas consiguen captar la mirada de todos los transeúntes, quienes no dudan en sacar sus teléfonos móviles para retratarse junto a estas camisetas de proporciones colosales y compartir las imágenes con sus amigos y familiares.

Detrás de este gran despliegue visual se encuentra la colaboración estrecha de un equipo multidisciplinar de profesionales de la comunicación y el márketing que han querido dotar a la campaña de un sentido muy cercano y humano. Las agencias Havas International y CA Sports han sido las encargadas de dar forma a la estrategia general de la acción, mientras que el diseño de la idea y la fabricación material han corrido a cargo de los profesionales de Helsinki Creative Agency. Por parte de la firma deportiva, la coordinación ha estado liderada por Joana Sargento y Carmen Ponce, quienes han trabajado de la mano junto a Irma Lavall, María Pérez, Irene Villacampa y Baptiste Grzegorzek, del equipo de medios. Asimismo, la compleja logística y el montaje en la calle han sido supervisados por un grupo de especialistas de CA Sports capitaneado por Adrià Casals, Raul Lafuente, Santiago Halbide, Mauro Pecile, Esther Noguera, Markel Mina, Nacho Rodríguez y Sofía Llagostera, logrando que el proyecto conviviera de forma segura y respetuosa con el mobiliario de la ciudad.

El propósito fundamental de plantar estas enormes camisetas en mitad de Valencia va mucho más allá de llamar la atención de los peatones durante el fin de semana, ya que persigue conectar la experiencia de la calle con las tiendas oficiales del club. La iniciativa se apoya en una campaña digital muy precisa que utiliza mapas y tecnologías de geolocalización para enviar vídeos e imágenes a los teléfonos de las personas que caminan cerca de las instalaciones. De este modo, la sorpresa y la alegría que sienten los aficionados al ver la camiseta gigante en su barrio se transforman en una invitación directa para acudir a los puntos de venta autorizados a conocer la prenda real. Con este movimiento de comunicación tan directo y participativo, la marca consigue que los ciudadanos se sientan parte activa del lanzamiento de su equipo, uniendo el amor por el deporte, la vida cultural del verano y el orgullo de pertenecer a una comunidad en una sola experiencia compartida.

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