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La influencia de las redes sociales en los nuevos hábitos de consumo cosmético actual
La influencia de las redes sociales en los nuevos hábitos de consumo cosmético actual

Por Redacción - 28 Julio 2026

La manera en que compramos cosméticos ha cambiado por completo en los últimos años, y gran parte de ese cambio se debe a la forma en que consumimos vídeos en el móvil. Lo que hace un tiempo era solo una curiosidad asiática se ha convertido en una auténtica revolución en los neceseres de medio país. Las formulaciones procedentes de Corea del Sur ya acaparan una quinta parte de todo el mercado de cuidado de la piel que se mueve a través de internet en territorio nacional. Este avance no es casualidad, sino el resultado de combinar unos productos muy específicos con una plataforma digital que ha conseguido acortar al máximo el trecho que hay entre descubrir una crema nueva y terminar pagando por ella con un par de toques en la pantalla.

Los números que respaldan este fenómeno muestran un crecimiento constante que no deja de acelerarse. Las transacciones globales de estos artículos cosméticos aumentaron más de la mitad durante el último año, duplicando con creces los registros de hace apenas dos temporadas. Si se observa el comportamiento en Europa occidental, el ritmo de progresión mantiene una fuerza similar, mientras que las operaciones comerciales gestionadas de manera directa dentro de la propia aplicación de vídeos cortos se han disparado de forma masiva en varios países, incluido el nuestro. Las previsiones de los analistas apuntan a que esta corriente continuará ganando fuerza durante la próxima década, multiplicando el valor global del sector hasta alcanzar cifras millonarias a mediados de los años treinta.

El perfil de la persona que pasa tiempo viendo estos contenidos muestra una predisposición muy alta hacia el consumo de artículos de belleza si se compara con el resto de la población. Quienes frecuentan esta red social tienen muchas más probabilidades de adquirir maquillaje y cremas hidratantes, y esos hábitos se trasladan a la vida real con gestos tan cotidianos como el uso habitual de protectores solares o mascarillas faciales cada semana. La comunidad digital no se limita a observar cómo se aplica un producto, sino que asimila las pautas del cuidado cutáneo asiático, donde la prevención y la hidratación profunda son la base de todo. De esta manera, el entretenimiento se convierte en una compra consciente que modifica los hábitos de consumo de miles de personas.

Este volumen repentino de pedidos está generando tanto oportunidades como ciertos dolores de cabeza para los negocios que operan en la red. La velocidad con la que se viralizan las recomendaciones provoca que una de cada cinco marcas que utilizan estas herramientas digitales se quede sin existencias de manera imprevista, desbordando su capacidad logística habitual. Por el contrario, la gran mayoría de las firmas que aprovechan las tiendas integradas en la aplicación aseguran que esta vía les ha ayudado a disparar sus ingresos gracias a la facilidad con la que el usuario puede completar la transacción sin salir de la pantalla que está consultando.

El éxito de ciertas marcas ilustra a la perfección el funcionamiento de este nuevo engranaje comercial. Firmas especializadas en formulaciones sencillas han conseguido colarse entre los nombres más vendidos del sector en España en cuestión de semanas, apoyándose casi por completo en una red de creadores de contenido que recomiendan los artículos de forma cercana. Las jornadas especiales de rebajas y promociones organizadas en la aplicación han demostrado una capacidad de convocatoria tan potente que son capaces de multiplicar por cuatro la facturación habitual de una marca en apenas un par de días, demostrando que la recomendación directa funciona mucho mejor que la publicidad tradicional.

Otras marcas de gran trayectoria dentro de la cosmética internacional han apostado por la originalidad visual para conectar con las nuevas generaciones. Mediante colaboraciones con creadores locales y el uso de un lenguaje muy directo, han conseguido que productos como las mascarillas faciales de colores se conviertan en tendencia viral, asociándolos a momentos cotidianos como el cuidado de la piel durante los viajes en avión en plena temporada estival. Así, la divulgación sobre dermatología se transforma en un relato ameno que trasciende las fronteras digitales y repercute de manera directa en las ventas físicas de todo el país.

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