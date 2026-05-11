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Los abuelos influencers que triunfan en las redes sociales con millones de seguidores
Los abuelos influencers que triunfan en las redes sociales con millones de seguidores

Por Redacción - 28 Julio 2026

El marketing de influencia está viviendo una transformación que rompe de forma definitiva con la idea de que el éxito en las plataformas digitales pertenece en exclusiva a la juventud. Durante mucho tiempo, la gestión de comunidades virtuales y la prescripción de productos parecían reservadas a creadores nativos digitales en canales como Instagram o TikTok. Sin embargo, una nueva generación de comunicadores de la tercera edad está demostrando que la capacidad de emocionar, divertir y fidelizar a un público masivo no depende de la fecha de nacimiento, consolidando su presencia en las estrategias de comunicación de las principales marcas del país.

La agencia especializada Hello Monday ha detectado un incremento constante en el interés de las empresas por incorporar a estos creadores mayores en sus campañas publicitarias. Este cambio responde a una necesidad clara del mercado, donde el público busca conectar con personas que transmitan cercanía y verdad en lugar de contenidos excesivamente artificiales. Las marcas ya no perciben a los creadores sénior como una simple anécdota o una curiosidad del sector publicitario, sino como aliados indispensables para llegar al corazón de audiencias muy diversas de una forma directa y natural.

Lograr pasar de las vivencias familiares a gestionar cuentas con millones de seguidores requiere un trabajo de fondo que va más allá de la espontaneidad del día a día. Para consolidar un perfil digital duradero es fundamental definir una identidad propia y saber transmitir las historias personales de manera que interesen a la comunidad. La profesionalización de estos creadores demuestra que la veteranía y la experiencia vital se han convertido en un valor en alza, capaz de transformar la naturalidad cotidiana en una presencia en redes sólida y atractiva para los anunciantes.

En España existen ejemplos muy claros de cómo este fenómeno ha alcanzado una dimensión masiva con cifras que compiten con los creadores jóvenes más conocidos. Guadalupe Fiñana, que a sus noventa y dos años es seguida por millones de personas bajo el nombre de Abuela de Dragones, comenzó comentando series de televisión y se ha convertido en una figura clave del entretenimiento digital. Del mismo modo, Rosa Vallejo y su nieto Christian forman el equipo detrás de Con Buen Humor, un canal enfocado en las bromas y las escenas cotidianas que demuestra cómo la risa une a diferentes generaciones y que cuenta con una comunidad de más de once millones de seguidores.

A estos perfiles tan conocidos se suman otros nombres que amplían la variedad de contenidos en el sector, como la yaya Maricarmen o el creador de moda masculina conocido como The Spanish King, quienes aportan su visión particular de la cocina y el estilo de vida. La celebración del Día de los Abuelos el veintiséis de julio sirve para recordar que la veteranía tiene un espacio prioritario en la comunicación digital, impulsando un mercado publicitario más inclusivo y variado donde la experiencia de vida se consolida como una de las mayores tendencias actuales.

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