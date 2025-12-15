Es PuroMarketing 35 - Cristina Luca de Tena, CEO de Getlinko

En este episodio de #EsPuroMarketing, Santiago Hernández conversa con Cristina Luca de Tena, CEO de Getlinko, sobre cómo la transparencia y la agilidad tecnológica son los motores necesarios para democratizar el acceso de las marcas a los medios de comunicación y mejorar su posicionamiento SEO. Repasamos la trayectoria de Cristina, marcada por el inconformismo y la visión internacional.

Desde su formación en Publicidad y ADE entre España y Francia, pasando por sus primeras experiencias en startups, hasta su etapa en gigantes como Wunderman o su aventura en Australia. Un recorrido de aprendizaje constante donde la ejecución sin excusas y el "hacer que las cosas pasen" la llevaron a ganar premios como mujer emprendedora y a tomar las riendas de su propio proyecto escalable. Durante la charla, profundizaremos en el valor de Getlinko como el marketplace de referencia para patrocinios digitales, eliminando las barreras entre anunciantes y editores. Además se analiza la importancia de equilibrar el performance inmediato con una estrategia de branding y SEO a largo plazo, el reto de mantener la autenticidad frente al auge de la IA y cómo el modelo de bootstrapping ha permitido a la compañía alcanzar la rentabilidad e hitos de facturación sin depender de inversión externa. Un episodio imprescindible para aquellos profesionales que buscan entender cómo la formación continua y la capacidad de cambiar y evolucionar son las mejores herramientas para liderar en un entorno digital que no deja de acelerar.